ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ (16.04.2026)

- วันนี้ในปฏิทินเศรษฐกิจยังคงมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญหลายรายการ แม้ว่าข้อมูลส่วนหนึ่งจะถูกเผยแพร่ไปแล้วก็ตาม
- ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียแสดงการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ชะลอลงเหลือราว 18,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.3%
- GDP ไตรมาส 1 ของจีนออกมาดีกว่าคาดที่ 5.0% YoY อย่างไรก็ตาม ยอดค้าปลีกออกมาต่ำกว่าคาด ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมหดตัว แม้ตัวเลขสุดท้ายจะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยที่ 5.7% YoY
- GDP รายเดือนของสหราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ์ก็ออกมาดีกว่าคาด โดยขยายตัว 1% YoY ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.4% YoY แต่ยังดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงสะท้อนแนวโน้มขาลงที่ -2.4% YoY แม้รายเดือนจะฟื้นตัวเล็กน้อยที่ 0.1% MoM
- นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสของ TSMC ซึ่งช่วยหนุนฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ
แล้ววันนี้ตลาดยังรออะไรต่อ?
- ไฮไลต์สำคัญคือ เงินเฟ้อยูโรโซน (ตัวเลขสุดท้าย), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ รวมถึงถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางทั้งฝั่งสหรัฐฯ และยุโรป
ปฏิทินเศรษฐกิจ (ตามเวลา BST):
- 10:00 EMU – เงินเฟ้อ CPI เดือนมีนาคม (ตัวเลขสุดท้าย) คาดการณ์: 2.5% YoY (เท่ากับตัวเลขเบื้องต้น) ครั้งก่อน: 1.9% YoY
- 10:00 EMU – เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดการณ์: 2.3% YoY ครั้งก่อน: 2.4% YoY
- 13:30 สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก คาดการณ์: 215k ครั้งก่อน: 219k
- 13:30 สหรัฐฯ – การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม คาดการณ์: 0.1% MoM ครั้งก่อน: 0.2% MoM
- 15:30 สหรัฐฯ – สต็อกก๊าซธรรมชาติ คาดการณ์: 55 bcf ครั้งก่อน: 50 bcf
ถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง:
13:45 Williams (Fed)
15:35 Miran (Fed)
17:45 Nagel (Bundesbank)
19:30 Lane (ECB)
