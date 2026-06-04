ปฏิทินเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมัน, เฟด, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และผลประกอบการวอลล์สตรีท 🔎

ตลาดการเงินโลกเริ่มชะลอความร้อนแรงลงเล็กน้อยหลังจากการซื้อขายในรอบก่อนหน้า โดยดัชนี US500 ปิดที่ระดับ 7,550 จุด ยุติสถิติปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 9 วันติดต่อกัน ปัจจัยกดดันตลาดมาจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังมีรายงานว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธไปยังคูเวตและบาห์เรน ขณะที่กองกำลัง US CENTCOM ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีสถานีควบคุมของอิหร่านบนเกาะ Qeshm ด้านราคาน้ำมันดิบ Brent ทรงตัวบริเวณ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 95.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
📌 ประเด็นสำคัญจากการซื้อขายฝั่งเอเชีย
🇦🇺 ดุลการค้าออสเตรเลียฟื้นตัวแข็งแกร่ง
ออสเตรเลียรายงานดุลการค้าเกินดุล 1.791 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนเมษายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.230 พันล้านดอลลาร์ และพลิกกลับจากเดือนก่อนหน้าที่ขาดดุล -1.024 พันล้านดอลลาร์
📈 การส่งออกออสเตรเลียพุ่งแรง
ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 7.2% MoM ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% MoM ส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญ
🇳🇿 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นิวซีแลนด์ปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ANZ เพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนพฤษภาคม หลังจากลดลง 0.8% ในเดือนเมษายน
🏦 ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ RBA
ผู้ว่าการ Michele Bullock และผู้ช่วยผู้ว่าการ Christopher Kent ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง พร้อมติดตามผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นต่อเงินเฟ้อภายในประเทศ
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
🕙 10:00 น. – ยูโรโซน
ถ้อยแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde
🕚 11:00 น. – ยูโรโซน
ยอดค้าปลีก YoY
คาดการณ์: 0.3% | ก่อนหน้า: 1.2%
🕚 11:00 น. – ยูโรโซน
ยอดค้าปลีก MoM
คาดการณ์: -0.3% | ก่อนหน้า: -0.1%
🕝 14:30 น. – สหรัฐฯ
Initial Jobless Claims
คาดการณ์: 214K | ก่อนหน้า: 215K
🕝 14:30 น. – สหรัฐฯ
Continuing Jobless Claims
คาดการณ์: 1.780M | ก่อนหน้า: 1.786M
🕟 16:30 น. – สหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังรายสัปดาห์
คาดการณ์: 99B | ก่อนหน้า: 92B
🕖 19:10 น. – สหรัฐฯ
การกล่าวสุนทรพจน์ของ Mary Daly สมาชิก FOMC
📊 Earnings Calendar
ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดจากบริษัทใน Wall Street และตลาดเอเชียวันนี้ จะสะท้อนภาพรวมการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย รวมถึงอุปสงค์ผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและค้าปลีก
ก่อนตลาดสหรัฐเปิด นักลงทุนจับตา Ciena ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ ซึ่งผลประกอบการจะช่วยสะท้อนความคืบหน้าการลงทุนด้าน Optical Networking ที่เกี่ยวข้องกับ AI
หลังตลาดปิด ความสนใจจะอยู่ที่ Lululemon Athletica ซึ่งยังเผชิญแรงกดดันด้านมาร์จิ้น รวมถึง DocuSign ผู้บุกเบิกลายเซ็นดิจิทัล
📌 บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้
ก่อนตลาดเปิด
• Ciena Corporation (CIEN)
• Sekisui House (1928)
• Brown-Forman Corporation (BF-A)
หลังตลาดปิด
• Lululemon Athletica (LULU)
• DocuSign (DOCU)
• Samsara (IOT)
• The Cooper Companies (COO)
• Rubrik (RBRK)
Morning Wrap: ทรัมป์คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้เร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้ 📌
BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈
ข่าวเด่นวันนี้ 4 มิ.ย.
BREAKING: ISM Non-Manufacturing PMI สูงกว่าคาดการณ์ 📊