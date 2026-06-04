BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈

03.06.2026 - ตัวเลข ADP Employment Change นอกภาคเกษตร (พฤษภาคม)
ประกาศจริง: 122K
คาดการณ์: 110K
ครั้งก่อน: 105K
ปรับปรุงครั้งก่อน: 109K
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ออกมาที่ 122,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 110,000 ตำแหน่ง ถือเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ
นี่ถือเป็นการเติบโตของการจ้างงานสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ตามดัชนีนี้ แม้ว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในช่วงต้นทศวรรษ 2020
อย่างไรก็ตาม ตลาดตอบสนองต่อข่าวนี้ค่อนข้างจำกัด
EURUSD (M1)
Source: xStation5
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