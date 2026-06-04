Morning Wrap: ทรัมป์คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้เร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้ 📌

📍 ภูมิรัฐศาสตร์: อิหร่าน สหรัฐฯ และช่องแคบฮอร์มุซ
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ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงราว 1.10% - 1.20% หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณว่า ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดภายในสุดสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด หลังจาก:
• อิหร่านโจมตีสนามบินในคูเวต
• สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ
รายงานระบุว่า ทรัมป์แจ้งต่อที่ปรึกษาว่า เขาจะยกระดับความขัดแย้งเป็น “สงครามเต็มรูปแบบ” ก็ต่อเมื่อมีทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต ซึ่งสะท้อนว่า วอชิงตันอาจยอมรับการปะทะในวงจำกัดได้ ตราบใดที่การเจรจายังคงดำเนินต่อไป
🇮🇱🇱🇧 สหรัฐฯ ยังประกาศว่า อิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุกรอบข้อตกลงหยุดยิง พร้อมจัดตั้งเขตความมั่นคงทางตอนใต้ของเลบานอน แม้ตลาดยังคงกังวล เพราะข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ล้มเหลว
อีกด้านหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านมติจำกัดอำนาจสงคราม เพื่อป้องกันการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม แม้ทำเนียบขาวจะลดทอนความสำคัญของมติดังกล่าว และมองว่าเป็นเพียง “สัญลักษณ์ทางการเมือง”
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🛢 Commodities: น้ำมันและความเสี่ยงด้านอุปทาน
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ธนาคารลงทุนหลายแห่งเตือนว่า หากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเป็นเวลานาน อาจเกิดวิกฤตอุปทานน้ำมันรุนแรง
• HSBC เรียกสถานการณ์นี้ว่า “Super-Squeeze”
• Morgan Stanley คาดว่า Brent อาจพุ่งแตะ 150 ดอลลาร์/บาร์เรล หากการปิดกั้นยืดเยื้อ
• JPMorgan ยังคงเชื่อว่า ฮอร์มุซจะกลับมาเปิดได้ภายในเดือนมิถุนายน เนื่องจากสต็อกน้ำมันทั่วโลกกำลังลดลงเร็ว
🇰🇼 คูเวตประเมินว่า หลังการเปิดช่องแคบอีกครั้ง จะสามารถฟื้นกำลังการผลิตได้ประมาณ 70% ภายใน 6–8 สัปดาห์ แต่การกลับสู่ระดับเต็มรูปแบบอาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก
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📉 Equities: ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญแรงกดดัน
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ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวในแดนลบ:
• JP225 ปรับตัวลดลง
• SG20cash อ่อนตัว
• ดัชนีหลักของจีนลดลงเล็กน้อย
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💱 Forex: USDJPY ใกล้ระดับ 160
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USDJPY ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 160 แม้ว่าความผันผวนโดยรวมในตลาดค่าเงินยังค่อนข้างจำกัด
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🇦🇺 Economy & Central Banks: ออสเตรเลียและ RBA
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เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัว 0.3% ในไตรมาสแรก ส่งผลให้การเติบโตทั้งปีอยู่ที่ 2.5%
อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์จาก Commonwealth Bank of Australia คาดว่า:
• การเติบโตอาจชะลอลงเหลือเพียง 1.5% ภายในสิ้นปี
• การบริโภคเริ่มอ่อนแรง
• ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังเย็นตัวลง
👩💼 ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง มีกำหนดเข้าชี้แจงต่อรัฐสภา หลังปรับขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้ง
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🤖 Equities & AI: การลงทุน AI ระดับ “ล้านล้านดอลลาร์”
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Goldman Sachs ประเมินว่า:
• Meta
• Microsoft
• Amazon
• Alphabet
จะใช้งบลงทุนรวมกันราว 5.3 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030
ขณะที่เม็ดเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก อาจแตะ 7.6 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามูลค่า GDP รายปีของญี่ปุ่นหรือสหราชอาณาจักร
📌 Broadcom รายงานผลประกอบการสูงกว่าคาด แต่ราคาหุ้นกลับร่วงเกือบ 14% ในการซื้อขายหลังตลาดสหรัฐฯ ปิด
แม้รายได้จากธุรกิจชิป AI จะเติบโตแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนคาดหวัง “positive surprise” ที่มากกว่านี้ ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ CrowdStrike และ Palo Alto Networks ก่อนหน้านี้
BREAKING: ตัวเลข ADP ออกมาสูงกว่าคาด! 📈
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