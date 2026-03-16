สรุปข่าวเช้า 16 มี.ค.

- ดัชนีหุ้นสหรัฐกำลังฟื้นตัวจากแรงเทขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าการรีบาวด์อย่างแท้จริงยังคงเผชิญความเสี่ยงจากพัฒนาการใหม่ในอิหร่าน (US500: +0.4%, US2000: +0.6%)
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นอีก 1% ใกล้ระดับ 105 ดอลลาร์ หลังการโจมตีที่เกาะคาร์ก (ซึ่งรองรับการส่งออกน้ำมันของอิหร่านประมาณ 90%) ในระดับโลก มีการปล่อยสำรองน้ำมันออกมาประมาณ 400 ล้านบาร์เรล (อุปสงค์รายวันทั่วโลกอยู่ที่ราว 100 ล้านบาร์เรล) ทรัมป์กดดัน NATO และจีนให้สนับสนุนการ “ลาดตระเวน” ช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมขู่ว่าจะยกเลิกการประชุมสุดยอดเดือนเมษายนกับสี จิ้นผิง นอกจากนี้ การโจมตีด้วยโดรนใส่ถังเชื้อเพลิงในดูไบทำให้ต้องระงับเที่ยวบินชั่วคราว ทรัมป์ยังย้ำถึง “อนาคตที่เลวร้ายมาก” หาก NATO ไม่สนับสนุนสหรัฐฯ ในการดำเนินการเกี่ยวกับอิหร่าน
- เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำริยาดเรียกร้องให้มี “การทบทวนอย่างจริงจัง” ต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาค พร้อมวิจารณ์การพึ่งพามหาอำนาจภายนอกระหว่างสงครามกับสหรัฐฯ และอิสราเอล มีรายงานการโจมตีมากกว่า 2,000 ครั้งในภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ แม้เตหะรานจะปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ริยาดประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนของตนเพื่อการรุกราน แม้ความไม่พอใจในกลุ่มประเทศอ่าวจะเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง
- ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการปรับตัวลง โดยถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ แม้ว่าผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยจำกัดแรงขายช่วงท้ายการซื้อขาย ดัชนี Nikkei 225 ลดลงประมาณ 0.1% (หลังเคยลงไปถึง -1.2% ในจุดต่ำสุดของวัน) ขณะที่ Shanghai Composite ลดลงราว 0.4% แม้มีข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนออกมาในเชิงบวก ดัชนี KOSPI ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน และขณะนี้เพิ่มขึ้น 1.2%
- เศรษฐกิจจีนเริ่มต้นปี 2026 ด้วยมุมมองเชิงบวก: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 6.3% (คาดการณ์: 5.3%) และยอดค้าปลีกเติบโต 2.8% (คาดการณ์: 2.6%) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 1.8% พลิกกลับแนวโน้มขาลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความหวังดังกล่าวถูกลดทอนด้วยอัตราว่างงานที่ 5.3% และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอีก 11.1% การยกระดับความขัดแย้งในอิหร่านกำลังสร้างความไม่แน่นอนต่อการค้าและราคาพลังงาน ซึ่งอาจทำให้ปักกิ่งชะลอแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ภาคบริการของนิวซีแลนด์กลับเข้าสู่ภาวะหดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี PSI ลดลงเหลือ 48.0 จุด สิ้นสุดช่วงการฟื้นตัวสั้น ๆ ความเชิงลบ (56.4%) ได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อและอุปสงค์ที่อ่อนแอ ผลลัพธ์นี้ถือว่าน่าผิดหวัง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับข้อมูลภาคการผลิตที่เป็นบวกก่อนหน้านี้
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง ความผันผวนหลักในตลาด FX มาจากสกุลเงินกลุ่มออสตราเลเชีย ซึ่งกำลังฟื้นตัวหลังถูกกดดันในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา (AUDUSD, NZDUSD: +0.25%) ส่วน EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 1.1427
- เงิน (Silver) ปรับตัวลง 0.8% สู่ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ทองคำ (Gold) เคลื่อนไหวเล็กน้อยในแดนลบ (-0.05%) ที่ระดับ 5,025 ดอลลาร์ แพลทินัมและพัลลาเดียมฟื้นตัวประมาณ 1.1%
- Bitcoin ยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 73,800 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ปรับขึ้นอีก 3.8% สู่ระดับ 2,270 ดอลลาร์
Workshop เทรดทอง
