ข่าวเด่นวันนี้ 16 มิ.ย.

ภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาค
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สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้น ซึ่งยุติความขัดแย้งทางทหารที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
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ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ได้มีการจัดตั้ง “ข้อตกลงหยุดยิง 60 วัน” ซึ่งมีกำหนดมีผลบังคับใช้ทันที
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การลงนามในบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยคาดว่าเนื้อหาของเอกสารจะถูกเผยแพร่ไม่นานหลังพิธีลงนาม
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นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ เป็นผู้ออกมาเปิดเผยข้อตกลงนี้เป็นรายแรก ก่อนจะได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน คาเซ็ม การีบาบาดี
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ตามคำประกาศของทางการอิหร่าน ปฏิบัติการทางทหารจะยุติลงในทุกแนวรบ รวมถึงในเลบานอน
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การเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาค มีกำหนดจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ต่อ ๆ ไป
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อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับสมบูรณ์ เอกสารปัจจุบันเป็นเพียง “กรอบข้อตกลง” และข้อตกลงหยุดยิงเท่านั้น โดยประเด็นสำคัญ เช่น โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและมาตรการคว่ำบาตรในอนาคตยังไม่ได้ข้อสรุป
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ในการประชุมทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ นอกรอบการประชุม G7 ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ได้ประกาศความพร้อมของกองทัพฝรั่งเศสในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติและการประสานงานจากสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของยุโรปในการมีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค
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อิสราเอลยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักและจุดปะทุที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากนักการเมืองอิสราเอลบางส่วนมองข้อตกลงนี้ในเชิงวิพากษ์ และย้ำชัดว่ากรอบข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่มีผลผูกพันต่ออิสราเอล เพราะไม่ได้ครอบคลุมประเด็นโครงการนิวเคลียร์และกิจกรรมของกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนในภูมิภาค
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ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า ทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเริ่มเปลี่ยนจากความขัดแย้งกับอิหร่าน ไปสู่ประเด็นสงครามรัสเซีย–ยูเครน ซึ่งอาจนำไปสู่การมีบทบาทเพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ในกระบวนการเจรจา หลังการหารือเชิงบวกกับ โวโลดีมีร์ เซเลนสกี และ วลาดิเมียร์ ปูติน
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ในส่วนของอิหร่าน โดนัลด์ ทรัมป์ ให้คำมั่นว่าจะมี “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ต่อการดำเนินการตามข้อตกลง ซึ่งจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยสหรัฐฯ และพันธมิตรในภูมิภาค
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ (ช่องแคบฮอร์มุซ)
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ข้อตกลงนี้รวมถึงเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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อิหร่านมีกำหนดเริ่มดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลที่ถูกวางไว้ในพื้นที่ช่องแคบในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
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ตลอดระยะเวลาของการหยุดยิง การเดินเรือพาณิชย์จะสามารถผ่านได้โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากอิหร่าน
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เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันว่า ข้อตกลงฉบับสุดท้ายคาดว่าจะมีการรับประกันการผ่านทางของเรืออย่างเสรีและไม่มีค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซ
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การเปิดเส้นทางเดินเรือนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของข้อตกลงในมุมมองของตลาดการเงินและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลก แม้ว่าเงื่อนไขการดำเนินงานระยะยาวหลังช่วง 60 วันยังคงไม่ได้ข้อสรุป
เศรษฐกิจมหภาค
- รายงานความคืบหน้าการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางถูกตีความโดยตลาดว่าเป็นโอกาสในการลดความเสี่ยงด้านการสะดุดของอุปทานพลังงาน การลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมยังเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แม้ภาพรวมของรายงานจะยังคละกันอยู่
- นักวิเคราะห์ระบุว่า การปรับตัวขึ้นของตลาดในปัจจุบันส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดย “ความเชื่อมั่น” มากกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่จับต้องได้ โดยตลาดกำลังสะท้อนสถานการณ์ “ความเสี่ยงลดลง–การเติบโตเพิ่มขึ้น” จากการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเศรษฐกิจมหภาคโลกที่ดีขึ้น
ตลาดหุ้น
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วอลล์สตรีทเปิดสัปดาห์ด้วยบรรยากาศคึกคักอย่างมาก โดยดัชนีหลักปรับตัวขึ้นแรงจากการลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการกลับเข้าสู่โหมด “Risk-on” (ลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย และหมุนเงินเข้าสู่หุ้นเติบโต)
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หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของความสนใจ โดยมีการปรับตัวขึ้นเด่นในกลุ่ม AI หน่วยความจำ (DRAM และ HBM) เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในช่วงปรับฐาน
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กลุ่มชิปปรับตัวดีกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับขึ้นยังขยายไปยังบริษัทต่าง ๆ เช่น AMD, Micron, Intel, Arm, Western Digital และ Seagate
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นักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีกำลังสะท้อนราคาจากการเติบโตของ AI อย่างต่อเนื่อง ความต้องการหน่วยความจำในดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น และภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้างของชิปหน่วยความจำ
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บรรยากาศเชิงบวกยังขยายไปยังตลาดหุ้นยุโรป โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีและ IBEX 35 ของสเปนปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%
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อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรกลับเป็นข้อยกเว้น โดยปรับตัวลดลง 0.4% และปิดตลาดในแดนลบ
สินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์จริง
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ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงหลังมีการประกาศข้อตกลงสันติภาพ โดยราคาลดลงประมาณ 5% จากการลดลงของความเสี่ยงด้านการขนส่งและอุปทาน
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ในทางกลับกัน ตลาดโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนเชิงบวกและปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน
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ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 3% และกำลังทดสอบระดับ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ทะลุระดับ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
คริปโตเคอร์เรนซี
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ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน
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Ethereum ปรับขึ้นมากกว่า 6.5% ทะลุระดับ 1,800 ดอลลาร์
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Bitcoin ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และกำลังทดสอบระดับ 67,000 ดอลลาร์
โลหะเงินพุ่ง 4.5% รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ⚪📈
BREAKING: ตัวเลข Industrial Production ของสหรัฐออกมา “ผสมผสาน”
โกโก้ฟิวเจอร์สพุ่ง 6% ท่ามกลางความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 📈
กราฟประจำวัน: EU50 – ดัชนีหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ (15.06.2026)