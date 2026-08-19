Bitcoin ยังแกร่ง แม้ Wall Street ร่วง 🔼 จุดเปลี่ยนสำคัญกำลังมาถึง?

Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 64,000 ดอลลาร์ ขณะที่ความพยายามล่าสุดในการทะลุระดับ 65,000 ดอลลาร์ ยังไม่สำเร็จ และข้อมูล On-chain ชี้ว่าแรงซื้อที่ Active อยู่เริ่มอ่อนตัวลง
แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 62,000 ดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้มี Bitcoin มากกว่า 2 ล้าน BTC เปลี่ยนมือในโซนดังกล่าว หากราคาหลุดระดับนี้ ความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปหา 54,000 ดอลลาร์ จะเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การลดลงของ Open Interest ขณะที่ราคายังค่อนข้างทรงตัว อาจสะท้อนการทยอยปิดสถานะ Short มากกว่าการเทขายหรือ Capitulation ครั้งใหญ่
ภาพระยะสั้นจึงยังค่อนข้างอ่อนแอ แต่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวโน้มการยอมรับ Bitcoin ที่ยังคงขยายตัวในกลุ่มสถาบันและบริษัทต่าง ๆ
- ค่าเฉลี่ย Taker Buy Volume 30 วัน ของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับที่เคยเห็นในช่วงปลายปี 2020 บริเวณจุดต่ำสุดของปี 2022 และช่วงการสะสมตัวในปี 2023
- โซน 62,000–63,000 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาหลุดและยืนต่ำกว่าบริเวณนี้ได้ มีโอกาสเปิดทางไปสู่ 54,300 ดอลลาร์
- การ Liquidation มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยืนยันว่าตลาดยังอยู่ในกระบวนการลด Leverage
- Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูงและตลาดหุ้น Wall Street ที่อ่อนตัวลงยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง แม้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Bitcoin ในภาคสถาบันจะยังพัฒนาต่อเนื่อง
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับตลาดหุ้นโลกกำลังลดลง ทำให้การเชื่อมโยงความผันผวนระยะสั้นของ Bitcoin กับปัจจัยมหภาคหรือตลาดหุ้นทำได้ยากขึ้น
กราฟราคา Bitcoin (D1) และกระแสเงินเข้า ETF
หาก Bitcoin สามารถทะลุ 65,500 ดอลลาร์ และแนวต้านสำคัญบริเวณ EMA50 (เส้นสีส้ม) ได้ อาจเปิดทางไปสู่ระดับประมาณ 70,000 ดอลลาร์
บริเวณดังกล่าวอาจกลายเป็น สมรภูมิสำคัญระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดว่า Bitcoin จะเผชิญแรงขายรอบใหม่อย่างรุนแรง หรือจุดต่ำสุดของตลาดขาลงในปีนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ในด้านขาลง Price Action ยังคงสนับสนุนมุมมองว่า 62,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
แหล่งที่มา: xStation5
กระแสเงินไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF ยังคงผันผวน แต่ในช่วงการซื้อขายล่าสุดมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้เผชิญกับกระแสเงินไหลออกหลายช่วง ซึ่งบางครั้งสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ล่าสุดกระแสเงินไหลเข้ารวมกลับมาอยู่ที่ประมาณ 186.4 ล้านดอลลาร์
iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock ยังคงเป็นกองทุนที่มีสัดส่วนกระแสเงินไหลเข้าเชิงบวกมากที่สุด โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากกองทุนของ Fidelity
ประเด็นสำคัญคือ แม้ Sentiment ต่อ Bitcoin จะอ่อนตัวลง แต่ ความต้องการผ่าน ETF ยังไม่ได้หายไป และเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
สิ่งนี้ช่วยลดความกังวลที่ว่า นักลงทุนสถาบันกำลังถอนตัวออกจาก Bitcoin อย่างเต็มรูปแบบ
แหล่งที่มา: XTB Research
กระแสเงินไหลเข้าสู่ Ethereum ETF ยังมีขนาดเล็กกว่า Bitcoin อย่างมาก แต่ในช่วงการซื้อขายล่าสุดก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวเช่นกัน
ข้อมูลล่าสุดแสดงกระแสเงินไหลเข้าประมาณ 68.7 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หลังจากวันจันทร์อยู่ที่ราว 30 ล้านดอลลาร์ ก่อนหน้านี้กระแสเงินมีทั้งไหลเข้าและไหลออกสลับกัน
iShares Ethereum Trust ETF มีสัดส่วนกระแสเงินไหลเข้าเชิงบวกมากที่สุด ขณะที่กองทุนอื่น ๆ มีบทบาทค่อนข้างจำกัด
ที่สำคัญ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เริ่มเห็น กระแสเงินไหลเข้าเป็นบวกติดต่อกันหลายวัน มากขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนว่านักลงทุนกำลังทยอยกลับมาให้ความสนใจกับ Ethereum หลังจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ค่อนข้างอ่อนแอ
แม้เม็ดเงินจะยังอยู่ในระดับไม่สูงมาก แต่ ทิศทางของกระแสเงินกำลังส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไม่กี่สัปดาห์ก่อน
แหล่งที่มา: XTB Research
ความต้องการ Bitcoin กำลังอ่อนตัวลง
CryptoQuant บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ชี้ว่า Taker Buy Volume เฉลี่ย 30 วันของ Bitcoin ลดลงสู่ระดับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของวัฏจักรตลาด การลดลงของตัวชี้วัดนี้สะท้อนว่าแรงซื้อเชิงรุกลดลง ขณะที่ฝั่งผู้ขายมีอำนาจมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าตลาดกำลังเข้าสู่การเทขายครั้งใหญ่โดยอัตโนมัติ เพราะระดับดังกล่าวเคยเกิดขึ้นทั้งในช่วง Capitulation และ Accumulation การยืนยันจุดต่ำสุดที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจะต้องเห็นราคาทรงตัวพร้อมกับ Taker Buy Volume ที่ฟื้นตัว ดังนั้นในตอนนี้จึงควรมองว่าเป็น สัญญาณของกิจกรรมในตลาดที่เริ่มหมดแรง มากกว่าจะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มกำลังกลับตัว
มี Bitcoin มากกว่า 2 ล้าน BTC เปลี่ยนมือในบริเวณ 62,000–63,000 ดอลลาร์ ทำให้โซนนี้มีต้นทุนถือครองของนักลงทุนกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะที่ Bitcoin ยังไม่สามารถยืนเหนือ 65,000 ดอลลาร์ ได้สำเร็จ
ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายบนตลาด Exchange รายใหญ่ลดลงประมาณ 10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าการฟื้นตัวของราคายังไม่ได้รับแรงหนุนจากความต้องการซื้อใหม่ที่แข็งแกร่ง หากโซน 62,000–63,000 ดอลลาร์ ยังคงรับอยู่ ตลาดอาจเข้าสู่ช่วงสร้างฐาน แต่หากหลุดลงภายใต้แรงขายที่เพิ่มขึ้น ระดับถัดไปที่ต้องจับตาคือประมาณ 54,276 ดอลลาร์
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีสถานะคริปโตถูก Liquidate มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นสถานะ Long ขณะที่ Bitcoin Open Interest ลดลงประมาณ 0.53% เมื่อประกอบกับราคาที่ค่อนข้างทรงตัว อาจสะท้อนการทยอยปิดสถานะ Short บางส่วน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถือเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อที่แข็งแกร่งกลับมาแล้ว โดย Crypto Fear & Greed Index ยังคงอยู่ในโซน Fear ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้รับแรงกดดันเช่นกัน โดย Strategy ลดลงมากกว่า 5% เมื่อวานนี้ และ Bitmine Immersion Technologies ลดลงประมาณ 2.3%
ปัญหาของ Bitcoin ไม่ได้มาจากปัจจัยมหภาคเพียงอย่างเดียว
หุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ร่วงมากกว่า 7% ในกรุงโซล ขณะที่ Kospi ลดลงประมาณ 6%, MSCI Asia Pacific ลดลงราว 2% และดัชนี Semiconductor ในเอเชียร่วงมากกว่า 3% ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน Philadelphia Semiconductor Index ก็ลดลงประมาณ 5%
ตลาดตราสารหนี้อาจมีความสำคัญมากกว่า โดย Yield ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ Yield อายุ 10 ปียังคงอยู่บริเวณ 4.69%
สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้นและลดความน่าสนใจของสินทรัพย์เสี่ยง แม้อาจไม่ได้ส่งผลต่อราคาในทันที ตลาดยังจับตา รายงานการประชุม Fed เดือนกรกฎาคม และสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole
จากผลสำรวจของ Reuters นักเศรษฐศาสตร์ 94 จาก 104 คน คาดว่า Fed จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.5–3.75% ในเดือนกันยายน ขณะที่ตลาดกำลังสะท้อนโอกาสประมาณ 68% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
Citi และ Zhizao กำลังสะท้อนอีกด้านของตลาด?
แม้ตลาดระยะสั้นจะอ่อนแอ แต่การยอมรับ Bitcoin ในระดับสถาบันยังคงเดินหน้าต่อไป
Citi กำลังเตรียมเปิดตัวบริการ Custody สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม Custody+ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและคริปโตไว้ในโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังพัฒนา Tokenized Deposits ร่วมมือกับ ICE เข้าร่วมโครงการทดลองของ SWIFT และมีส่วนร่วมในโครงการของ The Clearing House
ขณะเดียวกัน Zhizao Technology ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq เสร็จสิ้นธุรกรรมมูลค่า 154.7 ล้านดอลลาร์ และเปิดตัวกลยุทธ์ Bitcoin Treasury โดยถือ Bitcoin จำนวน 2,380 BTC โดยใช้ราคาอ้างอิงที่ 65,000 ดอลลาร์ในธุรกรรมดังกล่าว
ข้อมูลจาก BitcoinTreasuries.net ระบุว่า บริษัทกลายเป็นผู้ถือ Bitcoin ในภาคธุรกิจรายใหญ่อันดับที่ 33 แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะไม่ได้ตอบรับในเชิงบวก โดยราคาหุ้นยังลดลงประมาณ 77% นับตั้งแต่ต้นปี
ความต้องการ Bitcoin ในระยะสั้นกำลังอ่อนตัว แต่โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรอบ Bitcoin ยังคงขยายตัว
ตลาดไม่สามารถยืนเหนือ 65,000 ดอลลาร์ ได้ ข้อมูล On-chain ยังไม่ยืนยันการฟื้นตัวของแรงซื้อ และปัจจัยมหภาคยังไม่เอื้อ ดังนั้น พฤติกรรมของราคาในบริเวณ 62,000 ดอลลาร์อาจสำคัญกว่าการรีบาวด์ในแต่ละวัน
หากราคายังยืนเหนือแนวรับ พร้อมกับ Taker Buy Volume ที่ฟื้นตัว จะช่วยสนับสนุน Scenario ของการ Accumulation แต่หากหลุดโซนดังกล่าวภายใต้แรงขายที่เพิ่มขึ้น ก็จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับฐานที่ลึกขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Ethereum และกระแสเงิน ETF 20 วัน – เงินทุนกำลังกลับมาเร็วกว่าราคา
สัญญาณที่น่าสนใจที่สุดมาจากการเปรียบเทียบ ราคา Ethereum กับกระแสเงินสะสมจาก Spot ETF ในช่วง 20 วัน
ขณะนี้ ETH ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ 1,900 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2025 อย่างมาก ขณะที่ยอดกระแสเงินสะสมในช่วง 20 วันฟื้นกลับมาอยู่ที่ประมาณ 317 ล้านดอลลาร์
สิ่งนี้สะท้อนว่า ความต้องการผ่านกองทุนกำลังฟื้นตัว แม้ราคาจะยังไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ในอดีต กระแสเงินและราคามักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไป ทำให้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องจับตา
หากกระแสเงินไหลเข้าเป็นบวกต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก็อาจเป็น สัญญาณเริ่มต้นของความต้องการจากนักลงทุนสถาบันที่กำลังฟื้นตัว แต่ในตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว
Source: XTB Research
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
📉 Nasdaq ร่วงก่อนเปิดตลาด Wall Street 🚩 ดอลลาร์พยายามฟื้นตัวจากแรงขาย
💵EURUSD tests 1.17 due to Bessent
Morning Wrap: หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น Bitcoin พุ่ง 8% – Risk Appetite กลับมาแล้วหรือยัง?
🔼 ทองคำพุ่ง 2.5% ท่ามกลางแรงซื้อคึกคัก แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 5 มิ.ย. หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับตัวลง