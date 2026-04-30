16:01 · 30 เมษายน 2026

ตลาดเด่นรายวัน: เงินเยนทะลุระดับ 160 ตลาดกำลังทดสอบขีดจำกัดของ “เส้นแดง”

USDJPY ได้ทะลุระดับจิตวิทยา 160 อย่างชัดเจน โดยทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน และเข้าสู่โซนที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็น “เส้นแดง” แบบไม่เป็นทางการของทางการญี่ปุ่น

สิ่งที่สำคัญคือ การทะลุระดับดังกล่าวไม่ได้ถูกตอบโต้ด้วยถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวจากกระทรวงการคลัง ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณของการยอมรับ (หรืออย่างน้อยคือการทนได้) ต่อการอ่อนค่าของเงินเยนเพิ่มเติมในระยะสั้น

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่สะท้อนแรงขับเคลื่อนมหภาคหลัก 2 ประการที่ยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับกว้างมาก และแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจจริงของญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มยากที่จะมองข้ามมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

แหล่งข้อมูล: xStation5

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อน USDJPY?

Fed และ BOJ คงดอกเบี้ย แต่ “เรื่องเล่า” แยกทิศทางกันชัดเจน

ทั้ง Federal Reserve และ Bank of Japan ต่างคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด ซึ่งไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้ตลาดมากนัก

อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญอยู่ที่ “โทนการสื่อสาร” ที่ยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างสองเศรษฐกิจขยายกว้างขึ้น

Fed ยังคงมีท่าทีค่อนข้าง hawkish เน้นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ และยังไม่เร่งรีบเข้าสู่รอบลดดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง และความน่าสนใจของกลยุทธ์ carry trade

ในทางกลับกัน BOJ ยังคงระมัดระวัง พยายามรักษาสมดุลระหว่างการยุตินโยบายดอกเบี้ยต่ำพิเศษ กับความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป แต่ปัญหาสำคัญเริ่มไม่ใช่แค่เงินเฟ้อนำเข้าแล้ว ทว่าเป็น “เงินเยนอ่อนค่า” ที่กำลังซ้ำเติมแรงกดดันด้านราคาภายในประเทศ

ญี่ปุ่นติดกับดักต้นทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

พื้นฐานเศรษฐกิจญี่ปุ่นส่งสัญญาณผสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ยอดค้าปลีกยังสะท้อนความยืดหยุ่นของผู้บริโภค แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับออกมาต่ำกว่าคาดในเดือนมีนาคม จากแรงกดดันด้านซัพพลายเชนและต้นทุนที่สูงขึ้น

สถานการณ์รอบช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันและก๊าซโลก สำหรับญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก สิ่งนี้หมายถึงต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และดุลการค้าที่แย่ลง

ในบริบทนี้ การพูดถึงมาตรการอุดหนุนพลังงานช่วงฤดูร้อนสะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการพยุงต้นทุนระยะสั้น แต่ยังไม่ใช่คำตอบเชิงโครงสร้างต่อปัญหาเงินเยนอ่อนค่า

ระดับ 160: เส้นจิตวิทยาและการทดสอบความอดทนตลาด

การทะลุระดับ 160 ของ USDJPY ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณทางเทคนิค แต่เป็นการทดสอบ “ขีดจำกัดความยอมรับ” ของทางการญี่ปุ่นต่อค่าเงินที่อ่อนลง

ในอดีต ระดับเหล่านี้มักกระตุ้นความอ่อนไหวจากหน่วยงานทางการ แต่การที่ยังไม่มีการตอบโต้ที่ชัดเจน ทำให้ตลาดเริ่มกล้าทดสอบต่อไป

ปัจจัยพื้นฐานยังคงเอียงไปทางฝั่งดอลลาร์อย่างชัดเจน ส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐ–ญี่ปุ่นที่กว้างยังคงดึงเงินทุนเข้าสู่ดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ่อนแอของญี่ปุ่นและแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้ BOJ มีพื้นที่จำกัดในการใช้นโยบายตึงตัว

แนวโน้ม

การเคลื่อนไหวของ USDJPY ในปัจจุบันเริ่มมีลักษณะของตลาด carry trade ชัดเจนขึ้น โดยที่ทั้งปัจจัยพื้นฐานและโมเมนตัมสนับสนุนกันเอง

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ BOJ หรือการแทรกแซงที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลัง แนวโน้มหลักยังคงเป็น “ทางขึ้น”

คำถามสำคัญในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่ว่า 160 ถูกทะลุแล้วหรือไม่ แต่คือ ตลาดจะทดสอบ “การไม่มีการแทรกแซง” ไปได้อีกไกลแค่ไหน และเส้นขีดจำกัดที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกันแน่

 

