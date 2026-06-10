ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.

📉 Stock Market
- แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะเริ่มต้นการซื้อขายด้วยแรงบวกและความพยายามรีบาวด์จากการปรับตัวลงในสัปดาห์ก่อน แต่แรงขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปไม่สามารถยืนได้ และกลายเป็นแรงขายกดดันดัชนีหลัก โดยเฉพาะ US100 ที่ร่วงแรง
- US100 ปรับตัวลงเกือบ 4% ขณะที่ US500 ลดลงมากกว่า 2% แม้ต่อมาจะมีการลดช่วงลบลงไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ตาม
- ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ทะลุระดับ 20 จุด สะท้อนความกังวลของนักลงทุนและแรงป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
🌍 Geopolitics
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านอยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้าย” ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
- อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงความขัดแย้ง Trump เคยพูดถึง “ข้อตกลงใกล้บรรลุ” มาแล้วเกือบ 40 ครั้ง ทำให้ตลาดยังคงมองด้วยความระมัดระวัง
- แม้อิสราเอลและอิหร่านจะประกาศหยุดการโจมตี แต่ความเสี่ยงการยกระดับจากฝั่งสหรัฐฯ ยังไม่หมดไป โดย Trump ระบุถึงความจำเป็นในการตอบโต้ หลังเหตุเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันมีแรงเด้งเล็กน้อย และเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นสหรัฐฯ
🛢️ Commodities
- น้ำมัน WTI ร่วงลงแตะเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หลุดระดับ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent เคลื่อนไหวใกล้ 90 ดอลลาร์ ส่วน Calendar spread ลดลงต่ำกว่า 2 ดอลลาร์ สะท้อนความตึงตัวที่เริ่มคลาย แม้การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับมาเป็นปกติ
- ทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม และลบกำไรทั้งหมดของปีนี้ โดยซื้อขายแถว 4,260 ดอลลาร์ ขณะที่ Citigroup และ UBS ปรับลดคาดการณ์ราคาลงอย่างมีนัยสำคัญ
💱 Currencies
- บรรยากาศเสี่ยงกดดันการฟื้นตัวของ EURUSD ที่เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1550 ก่อนการประชุม ECB ในวันพฤหัสบดี
📊 Macroeconomics
- นักลงทุนระมัดระวังสูงก่อนการประกาศ CPI วันพุธ และ PPI วันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความคาดหวังดอกเบี้ย Fed
- ตัวเลข Trade Deficit สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดที่ 55.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดคาด 56.5 พันล้าน
- ความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลดลงเล็กน้อย โดยตอนนี้ตลาดคาดเพียง 1 ครั้งในปีนี้ จากเดิมมากกว่า 1.2 ครั้งหลัง NFP
- จีนรายงานดุลการค้าเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น 105 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะฝั่งนำเข้าพุ่งแรง 27.5% YoY
📱 Companies
- OpenAI กลายเป็นประเด็นร้อน หลังยื่นเอกสาร IPO แบบ confidential ซึ่งจุดกระแสความสนใจในตลาด
- SpaceX กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากแผน IPO ที่อาจเกิดขึ้นช่วงปลายสัปดาห์นี้
- ด้านดีลใหญ่ในกลุ่มไบโอเทค GlaxoSmithKline (GSK) ประกาศเข้าซื้อ Nuvalent มูลค่า 10.6 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้น Nuvalent พุ่งขึ้นเกือบ 39%
🔴US100 ร่วงเกือบ 4%
Intel พุ่ง 10% หลังมีรายงานเจรจากับ Google และ Nvidia
ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปเท่านั้นหรือ?
Broadcom ก่อนประกาศงบ — ตลาดจับตา “แนวโน้ม” มากกว่ากำไร 🚨