  
08:29 · 10 มิถุนายน 2026

🔴US100 ร่วงเกือบ 4%

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Wall Street กลับทิศทาง เดินหน้าปรับตัวลงแรงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • บรรยากาศการซื้อขายใน Wall Street คืนวันอังคารเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก โดยความพยายามรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงแรกเกิดขึ้นได้เพียงระยะสั้น ก่อนที่แรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะกลับมากดดันดัชนีหลักให้ร่วงลึกอีกครั้ง นอกจากกลุ่มเทคฯ แล้ว หุ้นพลังงานก็เผชิญแรงขายชัดเจนเช่นกัน นักลงทุนกำลังเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ รวมถึงการเปิดตัวครั้งสำคัญของ SpaceX ที่มีกำหนดในช่วงปลายสัปดาห์นี้
  • ขณะเดียวกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า 3% ส่วน Brent ลดลงกว่า 2% และกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ หลัง Donald Trump เปิดเผยว่าสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉบับสุดท้ายกับอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนตลาดจะไม่ได้ตอบรับข่าวดังกล่าวในเชิงบวกมากนัก
  • ความไม่แน่นอนในตลาดสะท้อนชัดผ่านดัชนีความกลัว VIX ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 10.3% ทะลุระดับ 20 จุด ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับ OpenAI ที่ยื่นเอกสาร IPO แบบ confidential filing ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุน
  • ล่าสุด ดัชนี US100 (Nasdaq 100 Futures) ปรับตัวลงเกือบ 4% ส่วน US500 ลดลงเกือบ 2%

อีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งแรงขายในตลาดวันนี้ คือรายงานที่ระบุว่า Donald Trump กำลังประกาศมาตรการตอบโต้ต่ออิหร่าน หลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ถูกยิงตก ซึ่งหากสถานการณ์ยกระดับในช่วงนี้ อาจทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อจากระดับ “หลายสัปดาห์” กลายเป็น “หลายเดือน”

 

มุมมองทางเทคนิค: ระดับสำคัญของ US100 อยู่ที่โซน 29,000 จุด หากการซื้อขายปิดต่ำกว่าระดับนี้ แรงปรับฐานอาจขยายตัวลงลึกต่อเนื่องไปยังบริเวณ 26,000–27,000 จุด ตามการประเมินจาก xStation5

หุ้นตัวไหนกำลังร่วงแรงที่สุด?

แรงขายหลักในรอบนี้มาจากการยอมแพ้ (capitulation) ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ซึ่งกำลังปรับฐานหลังจากช่วงก่อนหน้าที่ราคาปรับขึ้นอย่างร้อนแรงเกินพื้นฐาน โดยหุ้นที่ปรับตัวลงหนักที่สุด ได้แก่

  • Marvell Technology (MRVL.US): -14.2% – ร่วงแรงที่สุดในกลุ่ม
  • Enphase Energy (ENPH.US): -13.5% – ถูกเทขายหนักจากแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
  • ARM Holdings (ARM.US): -13.3% – นักลงทุนเทขายหุ้นผู้ผลิตชิปจากสหราชอาณาจักรอย่างรุนแรง
  • Super Micro Computer (SMCI.US): -12.3% – การปรับฐานลึกต่อเนื่องของหนึ่งในหุ้นธีม AI ตัวหลัก
  • Qualcomm (QCOM.US): -10.5% – ความเชื่อมั่นต่อผู้ผลิตชิปมือถืออ่อนตัวลงอย่างชัดเจน
  • Micron Technology (MU.US): -9.4% และ Intel (INTC.US): -9.0% – หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์เผชิญแรงขายต่อเนื่องอย่างหนัก

ภาพรวมสะท้อนว่าแรงกดดันไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นรายตัว แต่เป็นการลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในกลุ่มเทคโนโลยีที่เคยเป็นผู้นำตลาดในรอบก่อนหน้า

 

 

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