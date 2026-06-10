🔴US100 ร่วงเกือบ 4%

- Wall Street กลับทิศทาง เดินหน้าปรับตัวลงแรงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
- Wall Street กลับทิศทาง เดินหน้าปรับตัวลงแรงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
- บรรยากาศการซื้อขายใน Wall Street คืนวันอังคารเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก โดยความพยายามรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงแรกเกิดขึ้นได้เพียงระยะสั้น ก่อนที่แรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จะกลับมากดดันดัชนีหลักให้ร่วงลึกอีกครั้ง นอกจากกลุ่มเทคฯ แล้ว หุ้นพลังงานก็เผชิญแรงขายชัดเจนเช่นกัน นักลงทุนกำลังเพิ่มความระมัดระวังก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ รวมถึงการเปิดตัวครั้งสำคัญของ SpaceX ที่มีกำหนดในช่วงปลายสัปดาห์นี้
- ขณะเดียวกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า 3% ส่วน Brent ลดลงกว่า 2% และกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ หลัง Donald Trump เปิดเผยว่าสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉบับสุดท้ายกับอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนตลาดจะไม่ได้ตอบรับข่าวดังกล่าวในเชิงบวกมากนัก
- ความไม่แน่นอนในตลาดสะท้อนชัดผ่านดัชนีความกลัว VIX ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 10.3% ทะลุระดับ 20 จุด ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับ OpenAI ที่ยื่นเอกสาร IPO แบบ confidential filing ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุน
- ล่าสุด ดัชนี US100 (Nasdaq 100 Futures) ปรับตัวลงเกือบ 4% ส่วน US500 ลดลงเกือบ 2%
อีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งแรงขายในตลาดวันนี้ คือรายงานที่ระบุว่า Donald Trump กำลังประกาศมาตรการตอบโต้ต่ออิหร่าน หลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ถูกยิงตก ซึ่งหากสถานการณ์ยกระดับในช่วงนี้ อาจทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อจากระดับ “หลายสัปดาห์” กลายเป็น “หลายเดือน”
มุมมองทางเทคนิค: ระดับสำคัญของ US100 อยู่ที่โซน 29,000 จุด หากการซื้อขายปิดต่ำกว่าระดับนี้ แรงปรับฐานอาจขยายตัวลงลึกต่อเนื่องไปยังบริเวณ 26,000–27,000 จุด ตามการประเมินจาก xStation5
หุ้นตัวไหนกำลังร่วงแรงที่สุด?
แรงขายหลักในรอบนี้มาจากการยอมแพ้ (capitulation) ของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ซึ่งกำลังปรับฐานหลังจากช่วงก่อนหน้าที่ราคาปรับขึ้นอย่างร้อนแรงเกินพื้นฐาน โดยหุ้นที่ปรับตัวลงหนักที่สุด ได้แก่
- Marvell Technology (MRVL.US): -14.2% – ร่วงแรงที่สุดในกลุ่ม
- Enphase Energy (ENPH.US): -13.5% – ถูกเทขายหนักจากแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- ARM Holdings (ARM.US): -13.3% – นักลงทุนเทขายหุ้นผู้ผลิตชิปจากสหราชอาณาจักรอย่างรุนแรง
- Super Micro Computer (SMCI.US): -12.3% – การปรับฐานลึกต่อเนื่องของหนึ่งในหุ้นธีม AI ตัวหลัก
- Qualcomm (QCOM.US): -10.5% – ความเชื่อมั่นต่อผู้ผลิตชิปมือถืออ่อนตัวลงอย่างชัดเจน
- Micron Technology (MU.US): -9.4% และ Intel (INTC.US): -9.0% – หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์เผชิญแรงขายต่อเนื่องอย่างหนัก
ภาพรวมสะท้อนว่าแรงกดดันไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นรายตัว แต่เป็นการลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในกลุ่มเทคโนโลยีที่เคยเป็นผู้นำตลาดในรอบก่อนหน้า
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