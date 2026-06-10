🛢️น้ำมันดิบ WTI ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันซื้อขาย

ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ และแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐหลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยการปรับตัวลงล่าสุดคิดเป็นมากกว่า 4% ปัจจัยหลักที่กดดันราคามาจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้ง ซึ่งเป็นประเด็นที่กดดันตลาดโลกมาหลายเดือน
การลดลงของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่สูง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจเริ่มลดลง แต่บรรยากาศการลงทุนในตลาดอื่น ๆ ยังไม่ได้ฟื้นตัวตามไปด้วย โดยดัชนีหุ้น Wall Street ยังคงปรับฐาน ขณะที่ตลาดโลหะมีค่าก็เผชิญแรงขายเช่นกัน
ราคาน้ำมันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือยัง?
หลายปัจจัยเริ่มบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แม้ว่าความเสี่ยงด้านอุปทานในตลาดพลังงานยังคงมีอยู่ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดทำการ เมื่อความคาดหวังต่อความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพและโอกาสหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารถูกสะท้อนเข้าสู่ราคา “Geopolitical Premium” หรือส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็เริ่มค่อย ๆ หายไปจากราคาน้ำมัน
หากสามารถบรรลุข้อตกลงทางการทูตได้อย่างถาวร ก็มีแนวโน้มที่จะยืนยันแนวโน้มขาลงนี้ และลดโอกาสที่ราคาจะกลับไปทำจุดสูงสุดเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงขับเคลื่อนด้วยความหวังเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งมาหลายสัปดาห์แล้ว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงก็ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการลดลงอย่างชัดเจนของสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลก
ส่วนต่างสัญญา Calendar Spread ต่ำกว่า 2 ดอลลาร์ แม้ตลาดยังเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว
การปรับตัวลดลงของ Calendar Spread ต่ำกว่าระดับ 2 ดอลลาร์ ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สะท้อนว่าความตึงเครียดในตลาดสัญญาฟิวเจอร์สเริ่มคลี่คลาย นักลงทุนเริ่มลดการจ่าย “Premium” หรือราคาพิเศษสำหรับการส่งมอบทันที ซึ่งเป็นลักษณะปกติของช่วงที่ตลาดกำลังกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น
แม้ระดับ 1–2 ดอลลาร์ ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ยังถือว่าสะท้อนถึงภาวะตลาดที่ตึงตัว แต่ก็ยังห่างไกลจากระดับ 5–6 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ 10 ดอลลาร์ ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลคือ ขณะนี้กำลังเกิด “ความไม่สอดคล้อง” อย่างชัดเจนระหว่างตลาดกระดาษ (Paper Market) และตลาดจริง (Physical Market) แม้ว่าโครงสร้างของสัญญาฟิวเจอร์สจะเริ่มสะท้อนถึงการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล แต่ตลาดน้ำมันจริงยังคงเผชิญภาวะขาดแคลนอุปทานอย่างหนัก หลังจากการจำกัดกำลังการผลิตและปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ยืดเยื้อมาหลายเดือน
ภาวะขาดแคลนดังกล่าวทำให้ตลาดยังคงตึงตัวอย่างมาก ซึ่งควรเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันในระยะกลาง แม้จะมีการลงนามข้อตกลงสันติภาพจริง ราคาน้ำมันจากระดับปัจจุบันอาจปรับตัวลงได้จำกัดเพียงประมาณ 10% เท่านั้น
วาทกรรมของ Trump กับความเป็นจริงทางการทูต
ประธานาธิบดี Donald Trump กลับมาสร้างความหวังให้กับตลาดอีกครั้ง หลังประกาศถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
“เรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ” Trump กล่าวกับผู้สื่อข่าวในนิวยอร์ก พร้อมระบุว่า รายละเอียดของข้อตกลงอาจชัดเจนภายใน 1–2 วันข้างหน้า
แม้ตลาดการเงินจะตอบรับคำกล่าวดังกล่าวด้วยแรงขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทันที แต่นักลงทุนยังคงมองด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Trump เคยกล่าวถึง “ความสำเร็จที่ใกล้เกิดขึ้น” และ “ข้อตกลงที่ใกล้บรรลุ” มาแล้วมากกว่า 30 ครั้ง ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเจรจาและการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ความหวังอาจมีน้ำหนักมากขึ้น เพราะการยุติปฏิบัติการทางทหารจริง ๆ ได้เปิดพื้นที่ให้การเจรจาทางการทูตสามารถเดินหน้าต่อได้
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI กำลังปรับตัวลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันซื้อขาย ซึ่งถือเป็นแนวรับทางเทคนิคสำคัญ โดยในปี 2022 หลังราคาหลุดระดับดังกล่าวในที่สุด ตลาดได้เข้าสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ที่กินเวลาหลายเดือน
Source: xStation5
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