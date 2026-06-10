🟡⬇️ทองคำแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

- ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,270 ดอลลาร์ ปรับตัวลง 1.3% และทำระดับต่ำสุดรายวันนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม รวมถึงเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025
- ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,270 ดอลลาร์ ปรับตัวลง 1.3% และทำระดับต่ำสุดรายวันนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม รวมถึงเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025
ราคาทองคำร่วงแรงในช่วงการซื้อขายวันนี้ โดยปรับตัวลงมากกว่า 1.3% หลุดระดับ 4,270 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้ผลตอบแทนทั้งหมดของปีนี้ถูกลบออกไปเกือบหมด การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วครั้งนี้เกิดจากการผสมผสานระหว่างมุมมองเชิง Hawkish และการปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำจากสถาบันการเงินรายใหญ่ใน Wall Street
ประเด็นสำคัญและความผิดปกติของตลาด:
• Citi ปรับลดเป้าหมายราคา: Citigroup ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจาก 4,300 เหลือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมเตือนว่าหากการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังยืดเยื้อ และความต้องการซื้อทองคำจริง (Physical Demand) ยังคงอ่อนแอ ราคามีโอกาสปรับตัวลงลึกถึง 3,500 ดอลลาร์ ขณะที่ UBS ก็ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำปลายปีนี้จาก 5,900 เหลือ 5,500 ดอลลาร์เช่นกัน
• ความผิดปกติของราคา: สิ่งที่น่าสนใจคือ ทองคำยังคงถูกเทขาย แม้ว่าตลาดจะลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลงเล็กน้อย ปัจจุบันตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้ เทียบกับ 1.2 ครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ หลังตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาแข็งแกร่งมากในวันศุกร์ที่ผ่านมา
• น้ำมันลง หุ้นก็ลง: การปรับตัวลงของทองคำเกิดขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลง (WTI ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์) ซึ่งตามทฤษฎีควรช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Off) อย่างชัดเจน เงินทุนกำลังไหลออกจากตลาดหุ้นเช่นกัน สะท้อนผ่านการปรับฐานของดัชนีหลักใน Wall Street ทั้ง US500 และ US100
พฤติกรรมของทองคำในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างผิดปกติ เพราะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกต่อการลดลงของคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed ซึ่งอาจสะท้อนว่านักลงทุนกำลังทยอยทำกำไรหลังการปรับขึ้นต่อเนื่องหลายเดือน หรือกำลังลดความเสี่ยงของพอร์ตท่ามกลางบรรยากาศเชิงลบในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
- ปัจจัยสำคัญที่ตลาดทองคำจับตาคือ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ (วันพุธ) หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด แรงกดดันต่อทองคำอาจเพิ่มขึ้น และตลาดจะกลับมาคาดการณ์ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันราคาทองคำลงไปใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
- ในทางเทคนิค ปัจจุบันทองคำยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันซื้อขาย และก่อนถึงระดับ 4,000 ดอลลาร์ ยังมีแนวรับสำคัญจาก Fibonacci Retracement 38.2% ของคลื่นขาขึ้นใหญ่ตั้งแต่ปี 2023
- อีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่อาจช่วยหนุนทองคำ คือการกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) กำลังกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 100 จุด ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับช่วงปลายเดือนมีนาคม รวมถึงเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2025 ซึ่งในอดีตมักเป็นจุดที่ราคาทองคำเริ่มกลับตัวฟื้นขึ้นเสมอ
ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.
🔴US100 ร่วงเกือบ 4%
🛢️น้ำมันดิบ WTI ต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันซื้อขาย
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