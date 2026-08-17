ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันจันทร์ข้อมูลไม่แน่น อาจเปิดทางให้ตลาดขาขึ้น! จับตาข้อมูลนิวยอร์กและตลาดที่อยู่อาศัย (17.08.2026)

สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศค่อนข้างสงบบน Wall Street โดยวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ และไม่มีรายงานผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้รับอิทธิพลจากชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ลดลงอีกครั้ง แม้นักลงทุนจะตอบรับข้อมูลยอดค้าปลีกที่ลดลงและสัญญาณการชะลอตัวของผู้บริโภคสหรัฐฯ ด้วยความไม่แน่นอนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่บรรยากาศเชิงบวกในตลาดเอเชียสะท้อนว่าแรงซื้ออาจกลับเข้ามาอีกครั้ง และตลาดกระทิงอาจเดินหน้าต่อ
ข้อมูลสำคัญจากตลาดเอเชียและช่วงเช้า
- ญี่ปุ่น (GDP): GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นออกมาต่ำกว่าคาด และสร้างแรงกดดันต่อผู้ที่คาดว่า Bank of Japan จะเร่งขึ้นดอกเบี้ย โดย GDP ขยายตัวเพียง 1.1% เมื่อคิดเป็นรายปี (คาดการณ์ 2.1%, ครั้งก่อน 1.9%) ขณะที่ GDP รายไตรมาสที่ปรับตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น 0.3% QoQ เทียบกับคาดการณ์ 0.5% QoQ ปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ
- ญี่ปุ่น (การผลิตภาคอุตสาหกรรม): จุดสว่างจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนที่ออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก โดยตัวเลขที่ปรับตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น 1.9% MoM เทียบกับคาดการณ์ 1.3% MoM ขณะที่เมื่อเทียบรายปี การผลิตฟื้นตัวขึ้น 4.9% YoY จากคาดการณ์ 4.2% และเดือนก่อนที่ -2.1%
USDJPY เคลื่อนไหวออกจากแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 160 อีกครั้ง Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
- 11:30 น. ยูโรโซน – สุนทรพจน์ของ Philip Lane กรรมการบริหาร ECB
- 14:30 น. สหรัฐฯ – ดัชนี NY Empire State เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 10.8 | ครั้งก่อน: 15.6)
- 16:00 น. สหรัฐฯ – ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนสิงหาคม (คาดการณ์: 33 | ครั้งก่อน: 34)
- 22:00 น. สหรัฐฯ – กระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิรายเดือน เดือนมิถุนายน (ครั้งก่อน: 132.2 พันล้านดอลลาร์)
- 22:00 น. สหรัฐฯ – กระแสเงินทุนระยะยาว เดือนมิถุนายน (คาดการณ์: 151.4 พันล้านดอลลาร์ | ครั้งก่อน: 232.7 พันล้านดอลลาร์)
ผลประกอบการบริษัทที่สำคัญ
- BHP Group
- Fabrinet
3 ตลาดที่น่าจับตาวันนี้
- USDJPY (FX): GDP ญี่ปุ่นไตรมาส 2 ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด โดย GDP แบบรายปีอยู่ที่ 1.1% เทียบกับคาดการณ์ 2.1% ช่วยลดแรงกดดันให้ Bank of Japan เร่งคุมเข้มนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงโดยรวมยังทำให้คู่เงินเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 160
- S&P 500 / US500 (ดัชนีหุ้น): ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเพียง 0.3% โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวแรกที่ตลาดจะจับตาคือ NY Empire State ซึ่งจะประกาศเวลา 14:30 น. และคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 10.8 จุด หากตัวเลขออกมาต่างจากคาดอย่างมีนัยสำคัญ อาจกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงเปิดตลาดนิวยอร์ก
- EURUSD (FX): คู่เงินหลักกำลังทะลุกรอบการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ที่กินเวลาราว 2 สัปดาห์ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปสำคัญ นักลงทุนจึงจับตาสัญญาณจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี NAHB ในช่วงบ่าย
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