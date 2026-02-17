สรุปข่าวเช้า 17 ก.พ.

- ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปิดช่วงวันหยุดยาวด้วยการกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจมีต่อแต่ละอุตสาหกรรม โดย US100, US500 และ US2000 ปรับตัวลดลงราว 0.45% ขณะที่ US30 ทนทานกว่าเล็กน้อย (-0.35%)
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับฐานลดลงประมาณ 0.5% ก่อนการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังจะมีขึ้นใน Geneva โดย Donald Trump ให้ความเห็นว่าอิหร่านเป็น “นักเจรจาที่แย่” แต่ยังต้องการข้อตกลง และคาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมในการเจรจาครั้งนี้
- รายงานการประชุมของ Reserve Bank of Australia ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงแข็งแกร่งและขยายตัวกว้างกว่าที่ประเมินไว้ในตอนแรก โดยอุปสงค์ที่สูงและตลาดแรงงานที่ตึงตัวกำลังเพิ่มแรงกดดันด้านราคา อัตราดอกเบี้ยในระดับค่อนข้างสูงไม่ได้มีผลจำกัดเศรษฐกิจอีกต่อไป และอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ล่าสุด RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 3.6% เป็น 3.85%
- ความผันผวนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงจำกัด เนื่องจาก China หยุดทำการช่วงตรุษจีน ตลาด Japan ยังคงปรับตัวลงหลังตัวเลข GDP น่าผิดหวัง (JP225: -0.5%) ขณะที่ตลาด Australia (AU200.cash) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% ตามผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเหมืองรายใหญ่ BHP ด้านตลาด South Korea ลดลง 0.3% ส่วน India ปรับขึ้น 0.2%
- ในตลาด FX เงินเยนนำการแข็งค่าท่ามกลางสกุลเงินกลุ่ม G10 หลังการประมูลพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประสบความสำเร็จ แม้ GDP จะอ่อนแอ ขณะที่คู่สกุลเงินหลักอื่น ๆ เคลื่อนไหวในกรอบแคบราว ±0.1% โดย EURUSD ทรงตัวใกล้ระดับ 1.184
- ทองคำเผชิญแรงขายอย่างชัดเจน และร่วงหลุดต่ำกว่า 4,900 ดอลลาร์ชั่วคราว (ปัจจุบัน -1.6% ที่ 4,910 ดอลลาร์) ขณะที่ราคาเงิน (Silver) ปรับตัวลดลง 2.3% สู่ระดับ 74 ดอลลาร์
