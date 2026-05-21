☕️ ราคากาแฟร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 หลังบราซิลเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงเป็นประวัติการณ์ 📉

สัญญากาแฟอาราบิก้าบน ICE (COFFEE) กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 หลังตลาดให้ความสนใจกับการเก็บเกี่ยวในบราซิลที่กำลังดำเนินอยู่ และแนวโน้มอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก
Ecom Group หนึ่งในบริษัทค้ากาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งสัญญาณว่าผลผลิตปีนี้อาจทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาพรวมตลาด เพราะผลผลิตขนาดใหญ่จากบราซิลอาจช่วยฟื้นฟูสต็อกกาแฟทั่วโลกได้
ราคากาแฟอาราบิก้าร่วงลงแล้วมากกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปี สาเหตุหลักมาจากความคาดหวังเชิงบวกต่อผลผลิตของบราซิล อย่างไรก็ตาม หากต้องการเห็นภาพ positioning ของตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น ควรจับตาข้อมูลจากรายงาน CFTC Commitment of Traders ซึ่งสะท้อนมุมมองของนักเก็งกำไรและผู้ผลิตรายใหญ่
ความเสี่ยงจากสต็อกต่ำกำลังหายไปหรือไม่?
สต็อกกาแฟในคลังที่ได้รับการตรวจสอบโดยตลาดซื้อขายลดลงต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หลังหลายฤดูกาลได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน้ำค้างแข็ง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดกำลังค่อยๆ เปลี่ยนจาก Narrative เรื่องอุปทานตึงตัวและภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้าง ไปสู่ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะอุปทานส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะสั้น สภาพอากาศยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
- ฝนที่ตกในบราซิลช่วงล่าสุดทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่การเก็บเกี่ยวอาจหยุดชะงัก รวมถึงคุณภาพเมล็ดกาแฟที่อาจลดลงในบางพื้นที่ เช่น Minas Gerais
- นักอุตุนิยมวิทยาจาก Climatempo คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกับสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญรอบเมืองเซาเปาโลในช่วงสุดสัปดาห์หน้า
- อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ ปริมาณฝนยังไม่มากพอที่จะรบกวนการเก็บเกี่ยวในปีนี้อย่างมีนัยสำคัญ
- Rabobank ประเมินว่า หากไม่เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง ตลาดกาแฟจะค่อยๆ เข้าสู่ภาวะอุปทานส่วนเกินขนาดใหญ่ ซึ่งจะยังคงกดดันราคาในระยะต่อไป
- ในอีกด้านหนึ่ง ปรากฏการณ์ El Niño ที่คาดว่าจะรุนแรงในฤดูกาลปี 2027 อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลผลิตของบราซิลในปีหน้า ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาความเสี่ยงจากการที่ฝนอาจมาล่าช้าในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการออกดอก
- การปรับตัวลงของราคาในปัจจุบันเกิดจากความคาดหวังเชิงบวกอย่างมากต่อผลผลิตฤดูกาลนี้เป็นหลัก แต่ตลาดกาแฟมักตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสัญญาณความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่อาจกระทบผลผลิตในอนาคต
ขณะเดียวกัน อุปสงค์จากผู้ซื้อในจีนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป ปัจจัยด้านอุปทานยังคงเป็นธีมหลักที่กดดันราคาอยู่ในตอนนี้ แต่สภาพอากาศในบราซิลยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถเปลี่ยนทิศทางตลาดได้อย่างรวดเร็ว
หากดูจากกราฟ ราคากาแฟได้ปรับตัวลงกลับมาสู่ระดับที่เคยเห็นครั้งล่าสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2024
กราฟ COFFEE (D1)
สำหรับฝั่งกระทิง ระดับสำคัญคือการกลับขึ้นไปเหนือ 280 ซึ่งเป็นโซนที่เคยเกิดแรงซื้อขายสำคัญในอดีต
ส่วนฝั่งหมี อาจพยายามกดราคาไปยังบริเวณ 240 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโซนสำคัญจากจุดต่ำสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024
Source: xStation5
นักเก็งกำลังกำลังเดินตามฝั่งผู้ผลิตหรือไม่?
รายงาน CoT ล่าสุดของกาแฟอาราบิก้า (ICE, วันที่ 12 พฤษภาคม 2026) แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของ Narrative อย่างชัดเจน จากเดิมที่กังวลเรื่องอุปทานขาดแคลน ไปสู่การเพิ่มสถานะเชิงรุกเพื่อรับมือกับผลผลิตบราซิลที่อาจออกมาสูงมากและกดดันราคา
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กลุ่ม Commercials (ผู้เล่นในตลาดจริงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการป้องกันความเสี่ยงด้านอุปทาน) ยังคงถือสถานะ Net Short ขนาดใหญ่ แต่เริ่มลดการถือ Short ลง ขณะที่กลุ่ม Managed Money กำลังลด Long และเพิ่ม Short อย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์นี้มีความสำคัญ เพราะ Commercials มักสะท้อนมุมมองของตลาดกาแฟจริง เช่น ผู้ส่งออก ผู้ผลิต และผู้ทำ Hedge ขณะที่ Managed Money ส่วนใหญ่คือกองทุนเก็งกำไรที่ตอบสนองต่อ Momentum และ Sentiment ของตลาด
ปัจจุบัน Commercials ถือ Long 38,841 สัญญา และ Short 64,470 สัญญา ทำให้ Net Short อยู่ราว 25,600 สัญญา ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังคงป้องกันความเสี่ยงด้านการขายที่ระดับราคาปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดสำคัญคือ Long ของ Commercials เพิ่มขึ้น 5,527 สัญญา ขณะที่ Short ลดลง 902 สัญญา สิ่งนี้สะท้อนว่ากลุ่มผู้เล่นตลาดจริงไม่ได้ Hedge การลงต่ออย่างหนักเหมือนก่อนอีกแล้ว กำลังเริ่มปิด Hedge บางส่วน และอาจมองว่าการปรับตัวลงรอบใหญ่ได้เกิดขึ้นไปพอสมควรแล้ว
ในขณะเดียวกัน กลุ่ม Managed Money กลับมีมุมมองเชิงลบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
กองทุนถือ Long 46,876 สัญญา และ Short 16,506 สัญญา ทำให้ยังคงมี Net Long ราว 30,400 สัญญา แม้สถานะสุทธิยังเป็นบวก แต่สิ่งสำคัญคือ “การเปลี่ยนแปลง” ของ Positioning โดย Long ลดลง 895 สัญญา ขณะที่ Short เพิ่มขึ้นถึง 3,578 สัญญา
สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Sentiment ฝั่งเก็งกำไร กองทุนกำลังทยอยละทิ้ง Narrative เรื่องภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้าง ตลาดกำลัง Price In เรื่องอุปทานจากบราซิลที่สูงขึ้น และมีผู้เล่นจำนวนมากขึ้นที่เริ่มวาง Position เพื่อคาดหวังการปรับตัวลงต่อ
Narrative ขาขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศกำลังเริ่มจางหาย ขณะที่ตลาดเปลี่ยนผ่านไปสู่ความคาดหวังเรื่อง Oversupply
อีกจุดที่น่าสนใจคือ การเพิ่มขึ้นของ Managed Money Spreading Positions อีก 1,883 สัญญา ซึ่งสะท้อนว่ามีกลยุทธ์ Relative-Value ระหว่างสัญญาแต่ละเดือนมากขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงการถือ Long เชิง Directional
Open Interest เพิ่มขึ้นสู่ 182,249 สัญญา เพิ่มขึ้น 6,204 สัญญาจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งถือว่าสำคัญ เพราะการที่ราคาลดลงพร้อม Open Interest เพิ่มขึ้น มักหมายถึงมีเงินทุนใหม่ไหลเข้าฝั่ง Short
ในเชิงเทคนิค สิ่งนี้ถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง
Commercials ยังคงถือสัดส่วน Short จำนวนมาก คิดเป็น 35.4% ของ Open Interest ฝั่ง Short ทั้งหมด ซึ่งสะท้อนว่าตลาดจริงยังใช้ระดับราคาที่ค่อนข้างสูงในการ Hedge การขาย
ในทางกลับกัน สัดส่วน Long ของ Managed Money ต่อ Open Interest ลดลงอย่างมาก จาก 39.3% เหลือเพียง 25.7% สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก Positioning เชิงบวกที่ร้อนแรงก่อนหน้านี้
ภาพรวมของตลาดในตอนนี้คือ:
- Commercials ยังคงมีมุมมองเชิงลบเชิงโครงสร้าง แต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อน ขณะที่กองทุนเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ Positioning เชิงลบมากขึ้น
- สถานการณ์ลักษณะนี้มักเกิดใน “ช่วงกลาง” ของแนวโน้มขาลงรอบใหญ่ ซึ่ง Smart Money จากตลาดจริงเริ่มทยอยปิด Hedge เดิม ขณะที่ฝั่งเก็งกำไรเริ่มกลับทิศ Positioning
- ในระยะสั้น ตลาดยังมีโอกาสเกิด Technical Rebound ได้ เพราะกองทุนยังคงถือ Net Long อยู่ในระดับสูง และหากเกิดความเสี่ยงด้านสภาพอากาศในบราซิล ก็อาจกระตุ้นให้เกิด Short Covering ได้อย่างรวดเร็ว
- อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง รายงานนี้ยังสนับสนุน Scenario เรื่องอุปทานที่เพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของสต็อก และราคากาแฟอาราบิก้าที่มีแนวโน้มลดลงต่อ ตราบใดที่สภาพอากาศในบราซิลไม่ได้แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ
Source: CFTC, CoT
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
