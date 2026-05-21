ปฏิทินเศรษฐกิจ - PMI เอเชียที่อ่อนแอ กำลังส่งสัญญาณเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ จะชะลอตัวตามหรือไม่?

แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะมีข้อมูลจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ได้ถูกประกาศไปแล้วในช่วงตลาดเอเชีย ด้านล่างคือภาพรวมของตัวเลขสำคัญที่ควรจับตา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดัชนี PMI สะท้อนออกมานั้นไม่ได้ดูดีนัก และอาจเป็นสัญญาณว่าตัวเลขจากยุโรปและสหรัฐฯ ก็อาจออกมาอ่อนแอเช่นกัน
ออสเตรเลีย (ตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง)
รายงานตลาดแรงงานเดือนเมษายนสะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.5% สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 4.3% ขณะที่การจ้างงานลดลง 18,600 ตำแหน่ง สวนทางกับคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 17,500 ตำแหน่ง
นอกจากนี้ อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานลดลงเหลือ 66.7% และอัตราว่างงานของเยาวชนพุ่งสูงกว่า 11% สะท้อนถึงความอ่อนแอในภาพรวม แม้จะมีจุดบวกเล็กน้อยจากจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น 0.8%
ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดมองว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะ “หยุดขึ้นดอกเบี้ย” ในการประชุมเดือนมิถุนายน
ญี่ปุ่น (ภาคส่งออกแข็งแกร่งเกินคาด)
เดือนเมษายน ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขการค้าต่างประเทศที่แข็งแกร่งเกินคาด ดุลการค้ากลับมาเกินดุลที่ 301.9 พันล้านเยน ขณะที่ตลาดคาดว่าจะขาดดุล -29.7 พันล้านเยน
แรงหนุนหลักมาจากการส่งออกที่พุ่งขึ้น 14.8% YoY สูงกว่าคาดการณ์ที่ 9.3%
อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อเครื่องจักรในเดือนมีนาคมลดลง -9.4% MoM แย่กว่าคาดการณ์ที่ -8.1% แต่เมื่อเทียบรายปี ยังเพิ่มขึ้น 5.9% ซึ่งดีกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 4.5%
AUD แข็งค่าจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ แต่เป็นเพียงชั่วคราว
ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเมื่อวาน จากความหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในวันนี้กำลังทำให้ AUD เผชิญแรงขายอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ AUD ได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมจะปรับตัวขึ้น แต่การกลับมาของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ กำลังกดดันค่าเงินอีกครั้ง
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
09:15 ฝรั่งเศส - Manufacturing PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 52.2 | ครั้งก่อน: 52.0
09:15 ฝรั่งเศส - Services PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 46.4 | ครั้งก่อน: 46.6
09:30 เยอรมนี - Manufacturing PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 51.1 | ครั้งก่อน: 51.0
09:30 เยอรมนี - Services PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 47.2 | ครั้งก่อน: 47.0
10:00 ยูโรโซน - Composite PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
ครั้งก่อน: 49.2
14:30 สหรัฐฯ - Initial Jobless Claims
คาดการณ์: 210K | ครั้งก่อน: 211K
14:30 สหรัฐฯ - Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 19.0 | ครั้งก่อน: 18.0
14:30 สหรัฐฯ - Building Permits เดือนเมษายน
คาดการณ์: 1.37M | ครั้งก่อน: 1.39M
14:30 สหรัฐฯ - Housing Starts เดือนเมษายน
คาดการณ์: 1.45M | ครั้งก่อน: 1.41M
15:45 สหรัฐฯ - Manufacturing PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 53.0 | ครั้งก่อน: 53.8
15:45 สหรัฐฯ - Services PMI (Flash) เดือนพฤษภาคม
คาดการณ์: 51.1 | ครั้งก่อน: 51.1
