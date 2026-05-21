แรงขายหนักหลังการประกาศ PMI ของฝรั่งเศสและเยอรมนี - การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB กำลังถูกตั้งคำถาม?

ตัวเลข Flash PMI เดือนพฤษภาคม 2026:
เยอรมนี:
- PMI ภาคการผลิต: 49.9 เทียบกับคาดการณ์ 51.0
- PMI ภาคบริการ: 47.8 เทียบกับคาดการณ์ 47.0
ฝรั่งเศส:
- PMI ภาคการผลิต: 48.9 เทียบกับคาดการณ์ 52.5
- PMI ภาคบริการ: 42.9 เทียบกับคาดการณ์ 46.6
มุมมองตลาด
- ชุดข้อมูล PMI เดือนพฤษภาคมจากสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของยุโรป แม้ว่าภาคบริการของเยอรมนีจะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย (47.8 จุด เทียบกับคาดการณ์ 47.0 จุด) แต่ดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 50 จุด ซึ่งหมายถึงภาคส่วนนี้ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
- สถานการณ์ของเยอรมนียิ่งน่ากังวลมากขึ้น เมื่อภาคการผลิตกลับเข้าสู่โซนหดตัวอีกครั้งอย่างไม่คาดคิด โดยลดลงมาอยู่ที่ 49.9 จุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยสำคัญสำหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นอย่างเยอรมนี หลังจากปี 2022 เยอรมนียังคงเผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัวเต็มที่ หลังต้องหยุดพึ่งพาก๊าซราคาถูกจากรัสเซียและหันไปใช้แหล่งพลังงานที่มีต้นทุนสูงกว่า
- สถานการณ์ในฝรั่งเศสดูแย่ยิ่งกว่าเดิม ภาคการผลิตสร้างความผิดหวังอย่างหนัก โดยออกมาเพียง 48.9 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ในตลาดที่ 52.5 จุดอย่างมาก แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสที่ร่วงลงสู่ระดับวิกฤตที่ 42.9 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ 46.6 จุดอย่างรุนแรง
- สิ่งสำคัญคือ การอ่อนแอของภาคเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรป แต่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ข้อมูลจากเอเชียที่ประกาศก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันก็อ่อนแอเช่นกัน ตัวเลขจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกส่งสัญญาณชัดเจนถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมี Composite PMI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 51.1 จุด จากเดิม 52.2 จุด โดยมีสาเหตุจากภาคบริการที่เริ่มชะงักเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี รวมถึงคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่อ่อนแอลง
- สัญญาณความระมัดระวังและอุปสงค์ที่ชะลอตัวในลักษณะเดียวกันยังปรากฏในหลายตลาดเอเชีย ทำให้ตลาดเริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวพร้อมกันทั่วโลก
ปฏิกิริยาของตลาด FX
ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่อ่อนแอได้กดดันค่าเงินยูโรทันที คู่เงิน EURUSD ร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังการประกาศตัวเลข PMI นักลงทุนเทขายยูโรอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาทะลุแนวรับระยะสั้นหลายจุด ขณะที่ตลาดกำลังปรับลดความคาดหวังต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เนื่องจากความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ลึกยิ่งขึ้น
