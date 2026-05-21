15:11 · 21 พฤษภาคม 2026

แรงขายหนักหลังการประกาศ PMI ของฝรั่งเศสและเยอรมนี - การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB กำลังถูกตั้งคำถาม?

ตัวเลข Flash PMI เดือนพฤษภาคม 2026:

เยอรมนี:

  • PMI ภาคการผลิต: 49.9 เทียบกับคาดการณ์ 51.0
  • PMI ภาคบริการ: 47.8 เทียบกับคาดการณ์ 47.0

ฝรั่งเศส:

  • PMI ภาคการผลิต: 48.9 เทียบกับคาดการณ์ 52.5
  • PMI ภาคบริการ: 42.9 เทียบกับคาดการณ์ 46.6

มุมมองตลาด

  • ชุดข้อมูล PMI เดือนพฤษภาคมจากสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของยุโรป แม้ว่าภาคบริการของเยอรมนีจะออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย (47.8 จุด เทียบกับคาดการณ์ 47.0 จุด) แต่ดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 50 จุด ซึ่งหมายถึงภาคส่วนนี้ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
  • สถานการณ์ของเยอรมนียิ่งน่ากังวลมากขึ้น เมื่อภาคการผลิตกลับเข้าสู่โซนหดตัวอีกครั้งอย่างไม่คาดคิด โดยลดลงมาอยู่ที่ 49.9 จุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยสำคัญสำหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นอย่างเยอรมนี หลังจากปี 2022 เยอรมนียังคงเผชิญความยากลำบากในการฟื้นตัวเต็มที่ หลังต้องหยุดพึ่งพาก๊าซราคาถูกจากรัสเซียและหันไปใช้แหล่งพลังงานที่มีต้นทุนสูงกว่า
  • สถานการณ์ในฝรั่งเศสดูแย่ยิ่งกว่าเดิม ภาคการผลิตสร้างความผิดหวังอย่างหนัก โดยออกมาเพียง 48.9 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ในตลาดที่ 52.5 จุดอย่างมาก แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสที่ร่วงลงสู่ระดับวิกฤตที่ 42.9 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ 46.6 จุดอย่างรุนแรง
  • สิ่งสำคัญคือ การอ่อนแอของภาคเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยุโรป แต่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ข้อมูลจากเอเชียที่ประกาศก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันก็อ่อนแอเช่นกัน ตัวเลขจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกส่งสัญญาณชัดเจนถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมี Composite PMI ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 51.1 จุด จากเดิม 52.2 จุด โดยมีสาเหตุจากภาคบริการที่เริ่มชะงักเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี รวมถึงคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่อ่อนแอลง
  • สัญญาณความระมัดระวังและอุปสงค์ที่ชะลอตัวในลักษณะเดียวกันยังปรากฏในหลายตลาดเอเชีย ทำให้ตลาดเริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวพร้อมกันทั่วโลก

ปฏิกิริยาของตลาด FX

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่อ่อนแอได้กดดันค่าเงินยูโรทันที คู่เงิน EURUSD ร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลังการประกาศตัวเลข PMI นักลงทุนเทขายยูโรอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาทะลุแนวรับระยะสั้นหลายจุด ขณะที่ตลาดกำลังปรับลดความคาดหวังต่อแนวทางนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เนื่องจากความกังวลว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ลึกยิ่งขึ้น

EURUSD briefly drops below 1.16 following the publication of weak PMIs from France and Germany. It is worth noting that yesterday, after positive news emerged regarding potential progress in negotiations between the US and Iran, EURUSD rose significantly. Source: xStation5
