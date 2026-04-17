อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 17 เมษายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 17 เม.ย.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันค่าเงิน EURUSD ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงดำเนินต่อเนื่อง

หุ้นสหรัฐ (US EQUITIES)

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น แม้เปิดตลาดอ่อนตัวในช่วงแรก โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่

  • Microsoft, AMD, Intel และ Oracle ปรับตัวขึ้นเด่นกว่าตลาด
  • ขณะที่ TSMC และ ASML ปรับตัวลง แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง สะท้อนแรงขายทำกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
  • กลุ่มพลังงานน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นแรง ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นราว 5%

ค่าเงิน (FX)

  • EUR/USD ลดลงสู่ระดับ 1.177
  • ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน แม้ภาวะ risk-on ปกติควรหนุนค่าเงิน
  • ตลาดให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่ข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่านยังไม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์
  • เพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ และ Bab el-Mandeb

เศรษฐกิจสหรัฐ (US MACRO)

ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด หนุนมุมมองว่า Fed จะยังไม่รีบผ่อนคลายนโยบาย

  • Initial jobless claims: 207K (คาด 213K; ก่อนหน้า 218K)
  • Continuing claims: 1,818K (คาด 1,810K; ก่อนหน้า 1,787K)
  • Philadelphia Fed Index: 26.7 (คาด 10.3; ก่อนหน้า 18.1)

→ สนับสนุนแนวคิด Fed hawkish longer

คริปโต (CRYPTO)

  • Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์
  • ถูกปฏิเสธบริเวณแนวต้าน 74,000–75,000 ดอลลาร์
  • ผลตอบแทน YTD อ่อนกว่าตลาดหุ้นอย่างชัดเจน

ภูมิรัฐศาสตร์ (GEOPOLITICS)

  • กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปคาดว่าดีลสหรัฐ–อิหร่านอาจใช้เวลา ~6 เดือน
  • เรียกร้องขยายเวลาหยุดยิงเพื่อเจรจา
  • ยังคงมีความกังวลว่าอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
  • ข้อเสนอหลัก: ห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียม + ห้ามขีปนาวุธพิสัยไกล
  • ต้องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อฟื้นการไหลของพลังงาน
  • หากปิดยืดเยื้อ อาจเสี่ยงวิกฤตอาหารโลก
  • ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มต่อหากความขัดแย้งยืดเยื้อ

ยุโรป (EUROPE)

  • DAX และ FTSE +0.3%
  • CAC40 ลดลงเล็กน้อย
  • เงินเฟ้อยูโรโซน:
    • HICP: 1.7% (สูงกว่าคาดเล็กน้อย)
    • CPI: 2.6% YoY

→ ภาพรวมตลาดปิดบวกเล็กน้อย

จีน (CHINA)

ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาผสม:

  • GDP: +5.0% YoY (ดีกว่าคาด)
  • ผลผลิตอุตสาหกรรม: +5.7% YoY (แข็งแกร่ง)
  • ยอดค้าปลีก: +1.7% YoY (ชะลอ)
  • อัตราว่างงาน: 5.4% (เพิ่มขึ้น)

→ การผลิตแข็งแกร่ง แต่การบริโภคอ่อนลง

ญี่ปุ่น (JAPAN)

  • GDP: +1.0% YoY (ดีกว่าคาด)
  • คำสั่งซื้อเครื่องจักร: -0.1% MoM

→ เศรษฐกิจฟื้นตัวเล็กน้อย แต่การลงทุนยังระวัง

สหราชอาณาจักร (UK)

  • Industrial production: -0.4% YoY (ดีกว่าคาด)
  • +0.5% MoM
  • Construction: +1.0% MoM
  • ดุลการค้าดีขึ้นกว่าคาด

→ ภาพรวมออกมาดีกว่าคาดการณ์

สวิตเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND)

  • PPI: 1.6% YoY
  • CPI: 1.7% YoY, 0.5% MoM

→ เงินเฟ้อค่อนข้างทรงตัว ไม่มีแรงกดดันมากนัก

EURUSD (H1 interval)

ดัชนี รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก