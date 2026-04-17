ข่าวเด่นวันนี้ 17 เม.ย.

- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันค่าเงิน EURUSD ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทยังคงดำเนินต่อเนื่อง
หุ้นสหรัฐ (US EQUITIES)
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น แม้เปิดตลาดอ่อนตัวในช่วงแรก โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- Microsoft, AMD, Intel และ Oracle ปรับตัวขึ้นเด่นกว่าตลาด
- ขณะที่ TSMC และ ASML ปรับตัวลง แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง สะท้อนแรงขายทำกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- กลุ่มพลังงานน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นแรง ตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นราว 5%
ค่าเงิน (FX)
- EUR/USD ลดลงสู่ระดับ 1.177
- ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน แม้ภาวะ risk-on ปกติควรหนุนค่าเงิน
- ตลาดให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่ข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่านยังไม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์
- เพิ่มความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ และ Bab el-Mandeb
เศรษฐกิจสหรัฐ (US MACRO)
ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด หนุนมุมมองว่า Fed จะยังไม่รีบผ่อนคลายนโยบาย
- Initial jobless claims: 207K (คาด 213K; ก่อนหน้า 218K)
- Continuing claims: 1,818K (คาด 1,810K; ก่อนหน้า 1,787K)
- Philadelphia Fed Index: 26.7 (คาด 10.3; ก่อนหน้า 18.1)
→ สนับสนุนแนวคิด Fed hawkish longer
คริปโต (CRYPTO)
- Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์
- ถูกปฏิเสธบริเวณแนวต้าน 74,000–75,000 ดอลลาร์
- ผลตอบแทน YTD อ่อนกว่าตลาดหุ้นอย่างชัดเจน
ภูมิรัฐศาสตร์ (GEOPOLITICS)
- กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและยุโรปคาดว่าดีลสหรัฐ–อิหร่านอาจใช้เวลา ~6 เดือน
- เรียกร้องขยายเวลาหยุดยิงเพื่อเจรจา
- ยังคงมีความกังวลว่าอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
- ข้อเสนอหลัก: ห้ามเสริมสมรรถนะยูเรเนียม + ห้ามขีปนาวุธพิสัยไกล
- ต้องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อฟื้นการไหลของพลังงาน
- หากปิดยืดเยื้อ อาจเสี่ยงวิกฤตอาหารโลก
- ราคาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มต่อหากความขัดแย้งยืดเยื้อ
ยุโรป (EUROPE)
- DAX และ FTSE +0.3%
- CAC40 ลดลงเล็กน้อย
- เงินเฟ้อยูโรโซน:
- HICP: 1.7% (สูงกว่าคาดเล็กน้อย)
- CPI: 2.6% YoY
→ ภาพรวมตลาดปิดบวกเล็กน้อย
จีน (CHINA)
ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาผสม:
- GDP: +5.0% YoY (ดีกว่าคาด)
- ผลผลิตอุตสาหกรรม: +5.7% YoY (แข็งแกร่ง)
- ยอดค้าปลีก: +1.7% YoY (ชะลอ)
- อัตราว่างงาน: 5.4% (เพิ่มขึ้น)
→ การผลิตแข็งแกร่ง แต่การบริโภคอ่อนลง
ญี่ปุ่น (JAPAN)
- GDP: +1.0% YoY (ดีกว่าคาด)
- คำสั่งซื้อเครื่องจักร: -0.1% MoM
→ เศรษฐกิจฟื้นตัวเล็กน้อย แต่การลงทุนยังระวัง
สหราชอาณาจักร (UK)
- Industrial production: -0.4% YoY (ดีกว่าคาด)
- +0.5% MoM
- Construction: +1.0% MoM
- ดุลการค้าดีขึ้นกว่าคาด
→ ภาพรวมออกมาดีกว่าคาดการณ์
สวิตเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND)
- PPI: 1.6% YoY
- CPI: 1.7% YoY, 0.5% MoM
→ เงินเฟ้อค่อนข้างทรงตัว ไม่มีแรงกดดันมากนัก
EURUSD (H1 interval)
