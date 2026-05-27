  
14:40 · 27 พฤษภาคม 2026

NZD แข็งค่ามากที่สุด หลัง RBNZ ส่งสัญญาณ Hawkish เซอร์ไพรส์ตลาด 📄

RBNZ ส่งสัญญาณ Hawkish แม้คงดอกเบี้ย

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ส่งสัญญาณที่ตลาดตีความว่าเป็น “hawkish hold” อย่างชัดเจน โดยคงอัตราดอกเบี้ย OCR ไว้ที่ 2.25% แต่การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเสียงที่สูสี 3–3 ภายในคณะกรรมการนโยบายการเงิน

  • Anna Breman, Karen Silk และ Paul Conway ลงมติ “คงดอกเบี้ย”
  • ขณะที่ Carl Hansen, Hayley Gourley และ Prasanna Gai สนับสนุน “ขึ้นดอกเบี้ยทันที 25 bps” สู่ระดับ 2.50%

สุดท้าย เสียงชี้ขาดของผู้ว่าการ Anna Breman ทำให้ดอกเบี้ยถูกคงไว้ แต่สารสำคัญที่ตลาดได้รับนั้นชัดเจนมาก:

“วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินสิ้นสุดลงแล้ว และการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย”

RBNZ ระบุโดยตรงว่า OCR จะต้องปรับขึ้น “เร็วขึ้นและมากกว่าที่เคยคาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์”

สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนขึ้น

ธนาคารกลางกำลังเผชิญความท้าทายที่ยากขึ้นจาก “negative supply shock” ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ:

  • ราคาน้ำมัน
  • ก๊าซ
  • ปิโตรเคมี

ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว

RBNZ คาดว่า:

  • เงินเฟ้อจะขึ้นไปแตะ 4.3% ใน Q3 2026
  • และจะไม่กลับสู่เป้าหมาย 2% จนถึงกลางปี 2027

ในเวลาเดียวกัน:

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจอ่อนตัวลง
  • ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอ
  • แผนการจ้างงานของบริษัทต่าง ๆ ลดลง

สิ่งที่ RBNZ กังวลจริง ๆ

ในทางปฏิบัติ ธนาคารกลางกำลังเผชิญ “สถานการณ์ที่ยากมาก” เพราะ:

  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะหากภาคธุรกิจและแรงงานเริ่มมองว่า shock ด้านพลังงานเป็นเรื่องถาวร
  • ความเสี่ยงด้านการเติบโตกลับลดลง เพราะต้นทุนพลังงานที่สูงกดดันรายได้ กำไร และการบริโภค
  • แม้ unemployment และ spare capacity จะช่วยลด second-round inflation effects ได้บางส่วน แต่ยังไม่มากพอให้ RBNZ มองข้ามความเสี่ยงเงินเฟ้อฝังตัว

มุมมองสำหรับนักลงทุน

สารสำคัญที่สุดสำหรับตลาดคือ:

การคงดอกเบี้ยครั้งนี้ “ไม่ใช่ dovish hold”

กรรมการ MPC ทั้ง 6 คนเห็นตรงกันว่า:

  • การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมถัด ๆ ไป “มีแนวโน้มจำเป็น”
  • เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อระยะสั้นส่งผ่านไปสู่ inflation expectations ระยะกลาง

เส้นทางดอกเบี้ยใหม่ (updated OCR path) ยังสะท้อนท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และตลาดเริ่มมองว่ามีโอกาสสูงที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยใน:

  • กรกฎาคม
  • กันยายน
  • ตุลาคม

NZD แข็งค่าหลังการประชุม

ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) แข็งค่าขึ้นทันที หลังตลาดให้น้ำหนักกับ forward guidance เชิง hawkish มากกว่าการ “คงดอกเบี้ย”

NZDUSD ปรับขึ้นประมาณ 0.70% ไปบริเวณ 0.5870 หลังประกาศผลการประชุม

ปัจจัยที่หนุน NZD ได้แก่:

  • split vote แบบ hawkish
  • OCR path ที่สูงขึ้น
  • การส่งสัญญาณชัดเจนว่า rate hikes ยังมาได้อีกในปีนี้

ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความคาดหวังเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest rate differentials)

อย่างไรก็ตาม upside ของ NZD อาจไม่ได้เป็นเส้นตรง เพราะ RBNZ เองก็ยอมรับว่า:

  • เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มอ่อนแรง
  • sentiment ทางเศรษฐกิจยังเปราะบาง
  • และค่าเงิน NZD มีความผันผวนสูงในเชิง trade-weighted basis

 

