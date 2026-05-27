NZD แข็งค่ามากที่สุด หลัง RBNZ ส่งสัญญาณ Hawkish เซอร์ไพรส์ตลาด 📄

RBNZ ส่งสัญญาณ Hawkish แม้คงดอกเบี้ย
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ส่งสัญญาณที่ตลาดตีความว่าเป็น “hawkish hold” อย่างชัดเจน โดยคงอัตราดอกเบี้ย OCR ไว้ที่ 2.25% แต่การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเสียงที่สูสี 3–3 ภายในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- Anna Breman, Karen Silk และ Paul Conway ลงมติ “คงดอกเบี้ย”
- ขณะที่ Carl Hansen, Hayley Gourley และ Prasanna Gai สนับสนุน “ขึ้นดอกเบี้ยทันที 25 bps” สู่ระดับ 2.50%
สุดท้าย เสียงชี้ขาดของผู้ว่าการ Anna Breman ทำให้ดอกเบี้ยถูกคงไว้ แต่สารสำคัญที่ตลาดได้รับนั้นชัดเจนมาก:
“วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินสิ้นสุดลงแล้ว และการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย”
RBNZ ระบุโดยตรงว่า OCR จะต้องปรับขึ้น “เร็วขึ้นและมากกว่าที่เคยคาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์”
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเริ่มซับซ้อนขึ้น
ธนาคารกลางกำลังเผชิญความท้าทายที่ยากขึ้นจาก “negative supply shock” ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ:
- ราคาน้ำมัน
- ก๊าซ
- ปิโตรเคมี
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว
RBNZ คาดว่า:
- เงินเฟ้อจะขึ้นไปแตะ 4.3% ใน Q3 2026
- และจะไม่กลับสู่เป้าหมาย 2% จนถึงกลางปี 2027
ในเวลาเดียวกัน:
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจอ่อนตัวลง
- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอ
- แผนการจ้างงานของบริษัทต่าง ๆ ลดลง
สิ่งที่ RBNZ กังวลจริง ๆ
ในทางปฏิบัติ ธนาคารกลางกำลังเผชิญ “สถานการณ์ที่ยากมาก” เพราะ:
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะหากภาคธุรกิจและแรงงานเริ่มมองว่า shock ด้านพลังงานเป็นเรื่องถาวร
- ความเสี่ยงด้านการเติบโตกลับลดลง เพราะต้นทุนพลังงานที่สูงกดดันรายได้ กำไร และการบริโภค
- แม้ unemployment และ spare capacity จะช่วยลด second-round inflation effects ได้บางส่วน แต่ยังไม่มากพอให้ RBNZ มองข้ามความเสี่ยงเงินเฟ้อฝังตัว
มุมมองสำหรับนักลงทุน
สารสำคัญที่สุดสำหรับตลาดคือ:
การคงดอกเบี้ยครั้งนี้ “ไม่ใช่ dovish hold”
กรรมการ MPC ทั้ง 6 คนเห็นตรงกันว่า:
- การขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมถัด ๆ ไป “มีแนวโน้มจำเป็น”
- เพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อระยะสั้นส่งผ่านไปสู่ inflation expectations ระยะกลาง
เส้นทางดอกเบี้ยใหม่ (updated OCR path) ยังสะท้อนท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และตลาดเริ่มมองว่ามีโอกาสสูงที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยใน:
- กรกฎาคม
- กันยายน
- ตุลาคม
NZD แข็งค่าหลังการประชุม
ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) แข็งค่าขึ้นทันที หลังตลาดให้น้ำหนักกับ forward guidance เชิง hawkish มากกว่าการ “คงดอกเบี้ย”
NZDUSD ปรับขึ้นประมาณ 0.70% ไปบริเวณ 0.5870 หลังประกาศผลการประชุม
ปัจจัยที่หนุน NZD ได้แก่:
- split vote แบบ hawkish
- OCR path ที่สูงขึ้น
- การส่งสัญญาณชัดเจนว่า rate hikes ยังมาได้อีกในปีนี้
ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความคาดหวังเรื่องส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (interest rate differentials)
อย่างไรก็ตาม upside ของ NZD อาจไม่ได้เป็นเส้นตรง เพราะ RBNZ เองก็ยอมรับว่า:
- เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มอ่อนแรง
- sentiment ทางเศรษฐกิจยังเปราะบาง
- และค่าเงิน NZD มีความผันผวนสูงในเชิง trade-weighted basis
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Richmond Fed และผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ 🔎
สรุปข่าวเช้า (27.05.2026)
US100 พุ่งทะลุ 30,000 จุด ท่ามกลางความคึกคักของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ 📈
🚩 ราคาทองคำร่วง 1%