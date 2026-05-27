📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Richmond Fed และผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ 🔎

ตลาดการเงินโลกยังคงได้รับอิทธิพลจากสองแรงที่สวนทางกัน ได้แก่ สัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) จากธนาคารกลาง และความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนี US500 และ US100 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Micron Technology ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางหลายแห่งยังคงส่งสัญญาณว่า “ภารกิจสู้เงินเฟ้อยังไม่จบ”
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องจับตา ความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ได้ช่วยลด geopolitical premium ในตลาดน้ำมัน ส่งผลให้ WTI ปรับตัวลงสู่บริเวณ 91–92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว
ข้อมูลเศรษฐกิจ
- RBNZ คงอัตราดอกเบี้ย OCR ที่ 2.25% แต่ท่าทีถือว่า hawkish อย่างชัดเจน โดยผลโหวตของคณะกรรมการออกมาเสมอ 3–3 และต้องใช้เสียงชี้ขาดจากผู้ว่าการ Anna Breman เพื่อคงดอกเบี้ย ส่งผลให้ NZD แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการประชุม
- เงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียชะลอลงสู่ 4.2% YoY จากเดิม 4.6% และต่ำกว่าคาดที่ 4.4% อย่างไรก็ตาม Core Inflation กลับเพิ่มขึ้นสู่ 3.4% YoY สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงเปิดทางสำหรับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพิ่มเติม แม้ยังติดตามผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
สิ่งที่ต้องจับตาในวันนี้
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
- 08:45 น. ฝรั่งเศส – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
คาดการณ์: 85 | ก่อนหน้า: 84
- 13:00 น. สหรัฐฯ – ข้อมูลตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA mortgage data)
ตลาดจะจับตา:
- อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปี
- การเปลี่ยนแปลงของจำนวนคำขอสินเชื่อรายสัปดาห์
- 16:00 น. สหรัฐฯ – Richmond Fed Manufacturing Index
คาดการณ์: 4 | ก่อนหน้า: 3
- 22:30 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API
ครั้งก่อน: ลดลง 9.1 ล้านบาร์เรล
ผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ
ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด
บริษัทที่เตรียมรายงานผลประกอบการ:
- PDD Holdings
- Dick's Sporting Goods
- Abercrombie & Fitch
- Bank of Montreal
หลังตลาดปิด
บริษัทที่เตรียมรายงาน:
- Salesforce
- HP
- Marvell Technology
- Nutanix
- Agilent Technologies
