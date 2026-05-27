  
14:08 · 27 พฤษภาคม 2026

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาดัชนี Richmond Fed และผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ 🔎

ตลาดการเงินโลกยังคงได้รับอิทธิพลจากสองแรงที่สวนทางกัน ได้แก่ สัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) จากธนาคารกลาง และความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนี US500 และ US100 ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะ Micron Technology ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางหลายแห่งยังคงส่งสัญญาณว่า “ภารกิจสู้เงินเฟ้อยังไม่จบ”

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องจับตา ความคาดหวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ได้ช่วยลด geopolitical premium ในตลาดน้ำมัน ส่งผลให้ WTI ปรับตัวลงสู่บริเวณ 91–92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว

ข้อมูลเศรษฐกิจ

  • RBNZ คงอัตราดอกเบี้ย OCR ที่ 2.25% แต่ท่าทีถือว่า hawkish อย่างชัดเจน โดยผลโหวตของคณะกรรมการออกมาเสมอ 3–3 และต้องใช้เสียงชี้ขาดจากผู้ว่าการ Anna Breman เพื่อคงดอกเบี้ย ส่งผลให้ NZD แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการประชุม
  • เงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียชะลอลงสู่ 4.2% YoY จากเดิม 4.6% และต่ำกว่าคาดที่ 4.4% อย่างไรก็ตาม Core Inflation กลับเพิ่มขึ้นสู่ 3.4% YoY สะท้อนว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่
  • ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงเปิดทางสำหรับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพิ่มเติม แม้ยังติดตามผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ต้องจับตาในวันนี้

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

  • 08:45 น. ฝรั่งเศส – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
    คาดการณ์: 85 | ก่อนหน้า: 84
  • 13:00 น. สหรัฐฯ – ข้อมูลตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (MBA mortgage data)
    ตลาดจะจับตา:
    • อัตราดอกเบี้ยจำนอง 30 ปี
    • การเปลี่ยนแปลงของจำนวนคำขอสินเชื่อรายสัปดาห์
  • 16:00 น. สหรัฐฯ – Richmond Fed Manufacturing Index
    คาดการณ์: 4 | ก่อนหน้า: 3
  • 22:30 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ API
    ครั้งก่อน: ลดลง 9.1 ล้านบาร์เรล

ผลประกอบการบริษัทที่น่าสนใจ

ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด

บริษัทที่เตรียมรายงานผลประกอบการ:

  • PDD Holdings
  • Dick's Sporting Goods
  • Abercrombie & Fitch
  • Bank of Montreal

หลังตลาดปิด

บริษัทที่เตรียมรายงาน:

  • Salesforce
  • HP
  • Marvell Technology
  • Nutanix
  • Agilent Technologies
