สรุปข่าวเช้า (27.05.2026)

🇳🇿 RBNZ คงดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย OCR ที่ 2.25% อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังคะแนนเสียงแตก 3–3 และต้องใช้เสียงชี้ขาดจากผู้ว่าการ Anna Breman
แม้จะคงดอกเบี้ย แต่กรรมการทุกคนเห็นตรงกันว่า “การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังมีความจำเป็น” ต่างกันเพียงเรื่อง “จังหวะเวลา” เท่านั้น
RBNZ ยังปรับเส้นทางดอกเบี้ย (OCR path) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่า terminal rate จะขึ้นไปแตะ 3.28% ภายในเดือนมิถุนายน 2029
💵 ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) แข็งค่าขึ้นราว 0.5–0.7% เทียบกับสกุลเงินหลัก G10 หลังตลาดรับรู้ท่าที hawkish มากกว่าคาด
⛽ ตะวันออกกลาง = ปัจจัยหลักที่กดดันเงินเฟ้อ
ผู้ว่าการ Breman ระบุชัดว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือเหตุผลหลักที่ทำให้ RBNZ ยังไม่ลดดอกเบี้ยในรอบนี้
แม้สงครามจะยุติทันที ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจะยังอยู่ต่อเนื่อง เพราะ:
- ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้น
- ค่าขนส่งพุ่ง
- supply chain ชะลอตัว
- การเติบโตเศรษฐกิจโลกถูกกดดัน
ดังนั้น “geopolitical resolution” เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
🇦🇺 ออสเตรเลีย: CPI ชะลอ แต่ Core Inflation ยังร้อนแรง
เงินเฟ้อ CPI เดือนเมษายนของออสเตรเลียชะลอลงสู่ 4.2% YoY ต่ำกว่าคาด ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการลดภาษีน้ำมันชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม:
- Trimmed mean core inflation เพิ่มขึ้นเป็น 3.4%
- สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024
สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเหนียวตัว
🇯🇵 BOJ เริ่มมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย
ผู้ว่าการ BOJ Kazuo Ueda ส่งสัญญาณว่า การประชุมวันที่ 16 มิถุนายนอาจมีการขึ้นดอกเบี้ย
Ueda เรียกสถานการณ์ตะวันออกกลางว่า:
“Oil shock ครั้งที่ 5 ของญี่ปุ่น”
สะท้อนว่าญี่ปุ่นเริ่มกังวลผลกระทบด้านพลังงานและเงินเฟ้อมากขึ้น
🛢️ Oil เริ่มพักตัว หลังข่าวความคืบหน้าทางการทูต
แม้ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ โจมตีเรืออิหร่านใกล้ช่องแคบ Hormuz และอิหร่านตอบโต้กลับ แต่ตลาดเริ่มมีความหวังเรื่องการเจรจา หลังมีรายงานว่าผู้แทนอิหร่านยังคงอยู่ในกาตาร์
ส่งผลให้:
- Brent ลดลงใกล้ $95
- WTI ลดลงสู่ $91.90
ตลาดเริ่ม price-in ความเป็นไปได้ของ “agreement scenario”
🇮🇱 ตะวันออกกลางยังตึงเครียด
มีรายงานว่ารัฐบาล Trump เปิดทางให้อิสราเอลดำเนินการทางทหารต่อ Hezbollah ในเลบานอนมากขึ้น และอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการ Qassam คนใหม่
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จึงยังไม่หายไปจากตลาด
📈 Goldman Sachs ปรับเป้า S&P 500 ขึ้น
Goldman Sachs ปรับเป้าหมายสิ้นปี 2026 ของ S&P 500:
- จาก 7,600 → 8,000 จุด
สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อ:
- AI boom
- earnings growth
- liquidity cycle
- productivity gains จากเทคโนโลยี
แม้ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ แต่ sentiment ฝั่ง risk assets ยังแข็งแกร่งในภาพรวม
