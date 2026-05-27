  
14:06 · 27 พฤษภาคม 2026

สรุปข่าวเช้า (27.05.2026)

🇳🇿 RBNZ คงดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณ Hawkish ชัดเจน

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย OCR ที่ 2.25% อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังคะแนนเสียงแตก 3–3 และต้องใช้เสียงชี้ขาดจากผู้ว่าการ Anna Breman

แม้จะคงดอกเบี้ย แต่กรรมการทุกคนเห็นตรงกันว่า “การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังมีความจำเป็น” ต่างกันเพียงเรื่อง “จังหวะเวลา” เท่านั้น

RBNZ ยังปรับเส้นทางดอกเบี้ย (OCR path) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่า terminal rate จะขึ้นไปแตะ 3.28% ภายในเดือนมิถุนายน 2029

💵 ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) แข็งค่าขึ้นราว 0.5–0.7% เทียบกับสกุลเงินหลัก G10 หลังตลาดรับรู้ท่าที hawkish มากกว่าคาด

ตะวันออกกลาง = ปัจจัยหลักที่กดดันเงินเฟ้อ

ผู้ว่าการ Breman ระบุชัดว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคือเหตุผลหลักที่ทำให้ RBNZ ยังไม่ลดดอกเบี้ยในรอบนี้

แม้สงครามจะยุติทันที ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจะยังอยู่ต่อเนื่อง เพราะ:

  • ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้น
  • ค่าขนส่งพุ่ง
  • supply chain ชะลอตัว
  • การเติบโตเศรษฐกิจโลกถูกกดดัน

ดังนั้น “geopolitical resolution” เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

🇦🇺 ออสเตรเลีย: CPI ชะลอ แต่ Core Inflation ยังร้อนแรง

เงินเฟ้อ CPI เดือนเมษายนของออสเตรเลียชะลอลงสู่ 4.2% YoY ต่ำกว่าคาด ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการลดภาษีน้ำมันชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม:

  • Trimmed mean core inflation เพิ่มขึ้นเป็น 3.4%
  • สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2024

สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเหนียวตัว

🇯🇵 BOJ เริ่มมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย

ผู้ว่าการ BOJ Kazuo Ueda ส่งสัญญาณว่า การประชุมวันที่ 16 มิถุนายนอาจมีการขึ้นดอกเบี้ย

Ueda เรียกสถานการณ์ตะวันออกกลางว่า:

“Oil shock ครั้งที่ 5 ของญี่ปุ่น”

สะท้อนว่าญี่ปุ่นเริ่มกังวลผลกระทบด้านพลังงานและเงินเฟ้อมากขึ้น

🛢️ Oil เริ่มพักตัว หลังข่าวความคืบหน้าทางการทูต

แม้ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ โจมตีเรืออิหร่านใกล้ช่องแคบ Hormuz และอิหร่านตอบโต้กลับ แต่ตลาดเริ่มมีความหวังเรื่องการเจรจา หลังมีรายงานว่าผู้แทนอิหร่านยังคงอยู่ในกาตาร์

ส่งผลให้:

  • Brent ลดลงใกล้ $95
  • WTI ลดลงสู่ $91.90

ตลาดเริ่ม price-in ความเป็นไปได้ของ “agreement scenario”

🇮🇱 ตะวันออกกลางยังตึงเครียด

มีรายงานว่ารัฐบาล Trump เปิดทางให้อิสราเอลดำเนินการทางทหารต่อ Hezbollah ในเลบานอนมากขึ้น และอิสราเอลได้สังหารผู้บัญชาการ Qassam คนใหม่

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จึงยังไม่หายไปจากตลาด

📈 Goldman Sachs ปรับเป้า S&P 500 ขึ้น

Goldman Sachs ปรับเป้าหมายสิ้นปี 2026 ของ S&P 500:

  • จาก 7,600 → 8,000 จุด

สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อ:

  • AI boom
  • earnings growth
  • liquidity cycle
  • productivity gains จากเทคโนโลยี

แม้ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ แต่ sentiment ฝั่ง risk assets ยังแข็งแกร่งในภาพรวม

