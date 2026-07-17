  
08:47 · 17 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 17 ก.ค.

 ตลาดหุ้น (Stock Market)

การซื้อขายในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากแรงขาย โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ:

  • S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.4%
  • Nasdaq 100 ร่วงลงเกือบ 1.5%
  • Dow Jones ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอ

ปัจจัยกดดันหลักยังคงมาจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ ทั่วทั้งตลาด

บริษัท TSMC รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ทำสถิติสูงสุด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็นมากกว่า 40% และเพิ่มแผนการลงทุน

ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่า ความต้องการชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการจะออกมาในเชิงบวก แต่หุ้นของ TSMC และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมกลับเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ และเริ่มให้ความสำคัญกับคำถามว่า:

การลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะสามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอในอนาคตหรือไม่

หลังตลาดปิดวันนี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการรายไตรมาสของ Netflix

ราคาหุ้น Netflix ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 45% จากจุดสูงสุดในอดีต ทำให้ตลาดให้ความสนใจอย่างมากกับ:

  • อัตราการเติบโตของรายได้
  • การขยายตัวของธุรกิจโฆษณา
  • แนวโน้มการเติบโตในอนาคต

รายงานครั้งนี้จะช่วยตอบคำถามว่า การปรับตัวลงของหุ้น Netflix เป็นเพียงความกังวลระยะสั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของนักลงทุนต่อบริษัทในระยะยาว

ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวแบบผสม:

  • FTSE 100 ของอังกฤษ เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5%
  • DAX ของเยอรมนี ลดลงประมาณ 0.5%
  • IBEX 35 ของสเปน ลดลง 0.2%
  • CAC 40 ของฝรั่งเศส ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ญี่ปุ่นมีแผนซื้อชิปประมวลผล Vera Rubin จำนวน 27,500 หน่วยจาก Nvidia เพื่อพัฒนาโมเดล AI ของประเทศสำหรับใช้งานด้านหุ่นยนต์ และลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน AI จากต่างประเทศ

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยงบประมาณประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาระบบนิเวศ AI ภายในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลก

 เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน

ตัวแทนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Lorie Logan ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และตลาดแรงงานยังมีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน

ตามมุมมองของ Logan อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงปานกลางอาจยังมีความจำเป็น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงต่าง ๆ

โดยตัวเลข CPI ที่ดีขึ้นเพียงครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคากำลังชะลอลงอย่างถาวร

Logan ยังกล่าวว่า การลงทุนใน AI อาจช่วยเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจในอนาคต แต่ในระยะปัจจุบัน การลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มอุปสงค์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติม

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภคและตลาดแรงงาน:

  • จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 208,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 217,000 ราย

ตัวเลขดังกล่าวยืนยันว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ

ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ตามคาดการณ์

ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถเข้าสู่ภาวะ Soft Landing ได้ และลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม การบริโภคที่เติบโตในระดับปานกลางสะท้อนว่าครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

สำหรับ Fed ข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลสนับสนุนให้คงนโยบายการเงินปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง แต่ยังไม่มีสัญญาณร้อนแรงเกินไป

 ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)

สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง

ทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินกิจกรรมทางทหารบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็น “เส้นแดงที่ไม่สามารถยอมให้ข้ามได้”

ขณะเดียวกัน อิหร่านยังส่งสัญญาณพร้อมเจรจาทางการทูต

แม้จะมีสัญญาณเกี่ยวกับการเจรจา แต่ความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น:

  • สหรัฐฯ เพิ่มปฏิบัติการทางทหารและมาตรการจำกัดการขนส่งทางทะเล
  • อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในภูมิภาค และเตือนถึงผลกระทบจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ความตึงเครียดรอบหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดโลก และยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาพลังงาน

นักลงทุนกังวลว่าการขยายตัวของวิกฤตอาจนำไปสู่:

  • ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
  • ปัญหาในระบบขนส่งทางเรือทั่วโลก
  • แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น

หลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในเมืองเออร์บิล ประเทศอิรัก สถานทูตสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวัง

เหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มความกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจขยายไปยังพื้นที่อื่นในตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม

 โลหะมีค่า (Precious Metals)

ตลาดโลหะมีค่ายังคงเผชิญแรงขาย

  • ทองคำ (Gold) ลดลงเกือบ 2% และหลุดต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
  • เงิน (Silver) ปรับตัวลดลงแรงกว่า โดยร่วงประมาณ 3.5% ต่ำกว่าระดับ 56 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน

แม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียด แต่ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลง

  • Brent Crude ลดลงมากกว่า 1% อยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • WTI Crude เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
  • ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ลดลงเกือบ 3%

 คริปโทเคอร์เรนซี

สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

  • Bitcoin ลดลงประมาณ 0.9% ทดสอบบริเวณ 64,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลงประมาณ 2.5% หลุดต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
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