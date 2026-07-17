ข่าวเด่นวันนี้ 17 ก.ค.

ตลาดหุ้น (Stock Market)
การซื้อขายในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากแรงขาย โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ:
- S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.4%
- Nasdaq 100 ร่วงลงเกือบ 1.5%
- Dow Jones ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอ
ปัจจัยกดดันหลักยังคงมาจากแรงเทขายในหุ้นกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ ทั่วทั้งตลาด
บริษัท TSMC รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ทำสถิติสูงสุด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็นมากกว่า 40% และเพิ่มแผนการลงทุน
ข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่า ความต้องการชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการจะออกมาในเชิงบวก แต่หุ้นของ TSMC และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมกลับเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ และเริ่มให้ความสำคัญกับคำถามว่า:
การลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะสามารถสร้างผลกำไรที่เพียงพอในอนาคตหรือไม่
หลังตลาดปิดวันนี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการรายไตรมาสของ Netflix
ราคาหุ้น Netflix ปรับตัวลดลงแล้วประมาณ 45% จากจุดสูงสุดในอดีต ทำให้ตลาดให้ความสนใจอย่างมากกับ:
- อัตราการเติบโตของรายได้
- การขยายตัวของธุรกิจโฆษณา
- แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
รายงานครั้งนี้จะช่วยตอบคำถามว่า การปรับตัวลงของหุ้น Netflix เป็นเพียงความกังวลระยะสั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของนักลงทุนต่อบริษัทในระยะยาว
ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวแบบผสม:
- FTSE 100 ของอังกฤษ เพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5%
- DAX ของเยอรมนี ลดลงประมาณ 0.5%
- IBEX 35 ของสเปน ลดลง 0.2%
- CAC 40 ของฝรั่งเศส ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
ญี่ปุ่นมีแผนซื้อชิปประมวลผล Vera Rubin จำนวน 27,500 หน่วยจาก Nvidia เพื่อพัฒนาโมเดล AI ของประเทศสำหรับใช้งานด้านหุ่นยนต์ และลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน AI จากต่างประเทศ
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยงบประมาณประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนาระบบนิเวศ AI ภายในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระดับโลก
เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
ตัวแทนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Lorie Logan ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง และตลาดแรงงานยังมีเสถียรภาพ
อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน
ตามมุมมองของ Logan อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงปานกลางอาจยังมีความจำเป็น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงต่าง ๆ
โดยตัวเลข CPI ที่ดีขึ้นเพียงครั้งเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคากำลังชะลอลงอย่างถาวร
Logan ยังกล่าวว่า การลงทุนใน AI อาจช่วยเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจในอนาคต แต่ในระยะปัจจุบัน การลงทุนดังกล่าวอาจเพิ่มอุปสงค์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มเติม
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้บริโภคและตลาดแรงงาน:
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 208,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 217,000 ราย
ตัวเลขดังกล่าวยืนยันว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ
ยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.2% MoM ตามคาดการณ์
ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถเข้าสู่ภาวะ Soft Landing ได้ และลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม การบริโภคที่เติบโตในระดับปานกลางสะท้อนว่าครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
สำหรับ Fed ข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลสนับสนุนให้คงนโยบายการเงินปัจจุบัน เนื่องจากเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง แต่ยังไม่มีสัญญาณร้อนแรงเกินไป
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง
ทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินกิจกรรมทางทหารบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ซึ่งอิหร่านระบุว่าเป็น “เส้นแดงที่ไม่สามารถยอมให้ข้ามได้”
ขณะเดียวกัน อิหร่านยังส่งสัญญาณพร้อมเจรจาทางการทูต
แม้จะมีสัญญาณเกี่ยวกับการเจรจา แต่ความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้น:
- สหรัฐฯ เพิ่มปฏิบัติการทางทหารและมาตรการจำกัดการขนส่งทางทะเล
- อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในภูมิภาค และเตือนถึงผลกระทบจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ความตึงเครียดรอบหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดโลก และยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาพลังงาน
นักลงทุนกังวลว่าการขยายตัวของวิกฤตอาจนำไปสู่:
- ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
- ปัญหาในระบบขนส่งทางเรือทั่วโลก
- แรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้น
หลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในเมืองเออร์บิล ประเทศอิรัก สถานทูตสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวัง
เหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มความกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจขยายไปยังพื้นที่อื่นในตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มเติม
โลหะมีค่า (Precious Metals)
ตลาดโลหะมีค่ายังคงเผชิญแรงขาย
- ทองคำ (Gold) ลดลงเกือบ 2% และหลุดต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- เงิน (Silver) ปรับตัวลดลงแรงกว่า โดยร่วงประมาณ 3.5% ต่ำกว่าระดับ 56 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน
แม้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียด แต่ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลง
- Brent Crude ลดลงมากกว่า 1% อยู่บริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- WTI Crude เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) ลดลงเกือบ 3%
คริปโทเคอร์เรนซี
สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
- Bitcoin ลดลงประมาณ 0.9% ทดสอบบริเวณ 64,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลงประมาณ 2.5% หลุดต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์
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