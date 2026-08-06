  
14:37 · 6 สิงหาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานการจ้างงานที่ชะลอตัวลง จะกดดันให้ Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?

 

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีมีข้อมูลสำคัญไม่มากนัก ทำให้นักลงทุนหันไปจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปเป็นหลัก

ฝั่งยุโรป หลังจากเยอรมนีเปิดเผยตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งเกินคาด ข้อมูลสำคัญที่เหลือคือ ยอดค้าปลีกของยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ นักลงทุนจะติดตามรายงานตลาดแรงงานชุดรอง เช่น Challenger Job Cuts, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) รวมถึงรายงาน ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของ EIA

แม้ว่าตลาดจะเริ่มคลายความผันผวนหลังช่วงที่ผ่านมา แต่หากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาจทำให้ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปกลับมาอีกครั้ง

ข้อมูลสำคัญจากช่วงเช้า

🇩🇪 เยอรมนี

ตัวเลข คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม (Industrial Orders) เดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งเกินคาด

  • รายเดือน (MoM): +3.1% (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.3%)
  • รายปี (YoY): +6.5% (ก่อนหน้า +4.5%)

ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจเยอรมนีที่เผชิญแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่อง

🇦🇺 ออสเตรเลีย

ดุลการค้าเดือนมิถุนายนพลิกกลับมาเกินดุล 1.93 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดดุล 1.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ก่อนหน้า -2.37 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

🇺🇸 สหรัฐฯ

ในช่วงข้ามคืน ตลาดจับตาถ้อยแถลงของ Mary Daly ประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโก ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เวลา รายการ ตัวเลข
08:00 🇩🇪 Industrial Orders (MoM) มิ.ย. 3.1% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
08:00 🇩🇪 Industrial Orders (YoY) มิ.ย. 6.5% (ก่อนหน้า 4.5%)
11:00 🇪🇺 Retail Sales (MoM) มิ.ย. คาด 0.1% (ก่อนหน้า 0.2%)
11:00 🇪🇺 Retail Sales (YoY) มิ.ย. คาด 0.9% (ก่อนหน้า 1.6%)
11:30 🇺🇸 Challenger Job Cuts (ก.ค.) ก่อนหน้า 45.85K
14:30 🇺🇸 Nonfarm Productivity (Q2 Flash) คาด 0.7% (ก่อนหน้า 0.3%)
14:30 🇺🇸 Unit Labor Costs (Q2 Flash) คาด 2.1% (ก่อนหน้า 1.8%)
14:30 🇺🇸 Initial Jobless Claims คาด 201K (ก่อนหน้า 197K)
16:00 🇺🇸 Wholesale Inventories (MoM) มิ.ย. คาด 0.3% (ก่อนหน้า 0.1%)
16:30 🇺🇸 EIA Natural Gas Storage คาด 30 Bcf (ก่อนหน้า 28 Bcf)
23:30 🇺🇸 ถ้อยแถลงของ Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์

ผลประกอบการที่ต้องติดตาม

🇺🇸 Wall Street

  • Eli Lilly (ก่อนตลาดเปิด) – นักลงทุนจะจับตายอดขายยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์
  • ConocoPhillips (ก่อนตลาดเปิด) – สะท้อนแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมัน
  • Gilead Sciences (หลังตลาดปิด)

🇪🇺 ยุโรป

  • Deutsche Telekom
  • Siemens

3 ตลาดที่น่าจับตาวันนี้

🇩🇪 DE40 / DAX (ดัชนีหุ้นเยอรมนี)

ดัชนี DAX ได้รับแรงหนุนก่อนเปิดตลาด หลังตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดมาก (3.1% เทียบกับคาด 0.3%)

หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดแฟรงก์เฟิร์ต ขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกยูโรโซนเวลา 11:00 น. จะช่วยเติมภาพรวมเศรษฐกิจยุโรป

💱 EUR/USD

แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้จะเป็นข้อมูลตลาดแรงงานชุดรอง แต่ก็อาจสร้างความผันผวนให้กับคู่เงิน EUR/USD ได้

หลังจากรายงาน ADP Employment เมื่อวานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ต่ำกว่า 200,000 ราย ก็อาจเพิ่มความคาดหวังว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และสนับสนุนมุมมองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป

🔥 ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS)

ตลาดก๊าซธรรมชาติจะจับตารายงาน EIA Natural Gas Storage เวลา 16:30 น. โดยตลาดคาดว่าปริมาณก๊าซคงคลังจะเพิ่มขึ้น 30 Bcf

เมื่อประกอบกับคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หากตัวเลขออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาด อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนไหวผันผวนอย่างรุนแรง

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รายงานเศรษฐกิจ
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