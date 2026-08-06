ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานการจ้างงานที่ชะลอตัวลง จะกดดันให้ Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีมีข้อมูลสำคัญไม่มากนัก ทำให้นักลงทุนหันไปจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปเป็นหลัก
ฝั่งยุโรป หลังจากเยอรมนีเปิดเผยตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งเกินคาด ข้อมูลสำคัญที่เหลือคือ ยอดค้าปลีกของยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ นักลงทุนจะติดตามรายงานตลาดแรงงานชุดรอง เช่น Challenger Job Cuts, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) รวมถึงรายงาน ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของ EIA
แม้ว่าตลาดจะเริ่มคลายความผันผวนหลังช่วงที่ผ่านมา แต่หากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงออกมาแข็งแกร่ง อาจทำให้ความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปกลับมาอีกครั้ง
ข้อมูลสำคัญจากช่วงเช้า
🇩🇪 เยอรมนี
ตัวเลข คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม (Industrial Orders) เดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่งเกินคาด
- รายเดือน (MoM): +3.1% (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.3%)
- รายปี (YoY): +6.5% (ก่อนหน้า +4.5%)
ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจเยอรมนีที่เผชิญแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่อง
🇦🇺 ออสเตรเลีย
ดุลการค้าเดือนมิถุนายนพลิกกลับมาเกินดุล 1.93 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดดุล 1.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ก่อนหน้า -2.37 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)
🇺🇸 สหรัฐฯ
ในช่วงข้ามคืน ตลาดจับตาถ้อยแถลงของ Mary Daly ประธาน Fed สาขาซานฟรานซิสโก ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
|เวลา
|รายการ
|ตัวเลข
|08:00
|🇩🇪 Industrial Orders (MoM) มิ.ย.
|3.1% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
|08:00
|🇩🇪 Industrial Orders (YoY) มิ.ย.
|6.5% (ก่อนหน้า 4.5%)
|11:00
|🇪🇺 Retail Sales (MoM) มิ.ย.
|คาด 0.1% (ก่อนหน้า 0.2%)
|11:00
|🇪🇺 Retail Sales (YoY) มิ.ย.
|คาด 0.9% (ก่อนหน้า 1.6%)
|11:30
|🇺🇸 Challenger Job Cuts (ก.ค.)
|ก่อนหน้า 45.85K
|14:30
|🇺🇸 Nonfarm Productivity (Q2 Flash)
|คาด 0.7% (ก่อนหน้า 0.3%)
|14:30
|🇺🇸 Unit Labor Costs (Q2 Flash)
|คาด 2.1% (ก่อนหน้า 1.8%)
|14:30
|🇺🇸 Initial Jobless Claims
|คาด 201K (ก่อนหน้า 197K)
|16:00
|🇺🇸 Wholesale Inventories (MoM) มิ.ย.
|คาด 0.3% (ก่อนหน้า 0.1%)
|16:30
|🇺🇸 EIA Natural Gas Storage
|คาด 30 Bcf (ก่อนหน้า 28 Bcf)
|23:30
|🇺🇸 ถ้อยแถลงของ Alberto Musalem ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์
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ผลประกอบการที่ต้องติดตาม
🇺🇸 Wall Street
- Eli Lilly (ก่อนตลาดเปิด) – นักลงทุนจะจับตายอดขายยาลดน้ำหนักและยารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์
- ConocoPhillips (ก่อนตลาดเปิด) – สะท้อนแนวโน้มของธุรกิจพลังงาน ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมัน
- Gilead Sciences (หลังตลาดปิด)
🇪🇺 ยุโรป
- Deutsche Telekom
- Siemens
3 ตลาดที่น่าจับตาวันนี้
🇩🇪 DE40 / DAX (ดัชนีหุ้นเยอรมนี)
ดัชนี DAX ได้รับแรงหนุนก่อนเปิดตลาด หลังตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดมาก (3.1% เทียบกับคาด 0.3%)
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาจเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดแฟรงก์เฟิร์ต ขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกยูโรโซนเวลา 11:00 น. จะช่วยเติมภาพรวมเศรษฐกิจยุโรป
💱 EUR/USD
แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้จะเป็นข้อมูลตลาดแรงงานชุดรอง แต่ก็อาจสร้างความผันผวนให้กับคู่เงิน EUR/USD ได้
หลังจากรายงาน ADP Employment เมื่อวานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงอยู่ต่ำกว่า 200,000 ราย ก็อาจเพิ่มความคาดหวังว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และสนับสนุนมุมมองว่า Fed อาจคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป
🔥 ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS)
ตลาดก๊าซธรรมชาติจะจับตารายงาน EIA Natural Gas Storage เวลา 16:30 น. โดยตลาดคาดว่าปริมาณก๊าซคงคลังจะเพิ่มขึ้น 30 Bcf
เมื่อประกอบกับคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น หากตัวเลขออกมาแตกต่างจากที่ตลาดคาด อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนไหวผันผวนอย่างรุนแรง
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