ทองคำพุ่งต่อ ขณะที่ตลาดหุ้นเริ่มชะลอแรง หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีไม่กี่ครั้งที่ทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคจะเอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมกัน แต่วันนี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้น
ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดย Brent ซื้อขายต่ำกว่า 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อีกครั้ง ทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติของเดือนสิงหาคมมากขึ้น
SpaceX หนุน Nvidia แม้ราคาหุ้นร่วง
ดัชนีหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวต่อ หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อต้นสัปดาห์
ข้อยกเว้นคือ SpaceX ซึ่งเป็นหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 โดยร่วงกว่า 7% หลังนักลงทุนตอบสนองต่อผลประกอบการของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ SpaceX จะใช้ ชิปของ Nvidia เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI ทั้งหมดของบริษัท กลับกลายเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้น 4.5%
แม้ว่าภาพรวมของตลาดยังคงเป็นบวก แต่นักลงทุนเริ่มเลือกลงทุนตามปัจจัยเฉพาะรายบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้ Nvidia ปรับตัวโดดเด่น ขณะที่หุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายอื่นยังเผชิญแรงกดดัน หลัง Nvidia สามารถคว้าลูกค้ารายใหญ่ที่มีการใช้จ่ายด้าน AI สูงเพิ่มอีกหนึ่งราย
หุ้นเทคอาจพักฐานระยะสั้น
การปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างแข็งแกร่งอย่างมาก
แม้ Nasdaq จะยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แต่ดัชนีสามารถปิดบวกมากกว่า 1% ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียง 17 ครั้ง ในประวัติศาสตร์
ดังนั้น หากตลาดเกิดการพักฐานในช่วงนี้ ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเทคนิค
ทองคำกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง
แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังเป็นประเด็นหลักของตลาดในสัปดาห์นี้ แต่ ทองคำและโลหะเงิน กลับเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด ส่งผลให้หุ้นเหมืองแร่ในดัชนี FTSE 100 อย่าง Endeavour Mining และ Fresnillo ปรับตัวขึ้น 5% และ 4% ตามลำดับ
การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่
- ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด
น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แต่กลับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเมื่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย
ดังนั้น หากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้ามากขึ้น ก็อาจเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อ
ตัวเลข ADP ที่อ่อนแอ ลดโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดลดการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
ปัจจุบัน ตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ที่ 56% ลดลงจาก 59% เมื่อสัปดาห์ก่อน
หากตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจลดลงเพิ่มเติม
Bond Yield ที่ลดลงช่วยหนุนราคาทองคำ
ตัวเลข ADP ที่ชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง
- ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 6 bps
- ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 5 bps
เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย (Non-yielding Asset) การลดลงของ Bond Yield จึงช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองทองคำ
ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลง 1.7% ในสัปดาห์นี้ หลังการแทรกแซงร่วมกันของหลายประเทศเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน
มุมมองทางเทคนิคยังสนับสนุนการปรับขึ้นของทองคำ
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) บริเวณ 4,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกระยะสั้น
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA)
อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในช่วงปลายสัปดาห์ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ราคาทองคำอาจเผชิญแรงกดดันระยะสั้น
มุมมองต่อหุ้นสหรัฐฯ
แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่การพักฐานดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นเพียงชั่วคราว
ปัจจัยสนับสนุนที่ยังคงอยู่ ได้แก่
- ราคาน้ำมันที่ลดลง
- ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง
- โมเมนตัมเชิงเทคนิคที่ยังเป็นบวก
โดยเฉพาะ Nasdaq 100 ที่สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ได้ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในระยะนี้
Source: XTB
Source: XTB
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