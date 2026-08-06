  
14:44 · 6 สิงหาคม 2026

ทองคำพุ่งต่อ ขณะที่ตลาดหุ้นเริ่มชะลอแรง หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีไม่กี่ครั้งที่ทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคจะเอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมกัน แต่วันนี้ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้น

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดย Brent ซื้อขายต่ำกว่า 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อีกครั้ง ทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติของเดือนสิงหาคมมากขึ้น

SpaceX หนุน Nvidia แม้ราคาหุ้นร่วง

ดัชนีหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ขยายการฟื้นตัวต่อ หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อต้นสัปดาห์

ข้อยกเว้นคือ SpaceX ซึ่งเป็นหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 โดยร่วงกว่า 7% หลังนักลงทุนตอบสนองต่อผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ SpaceX จะใช้ ชิปของ Nvidia เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI ทั้งหมดของบริษัท กลับกลายเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้น 4.5%

แม้ว่าภาพรวมของตลาดยังคงเป็นบวก แต่นักลงทุนเริ่มเลือกลงทุนตามปัจจัยเฉพาะรายบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้ Nvidia ปรับตัวโดดเด่น ขณะที่หุ้นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายอื่นยังเผชิญแรงกดดัน หลัง Nvidia สามารถคว้าลูกค้ารายใหญ่ที่มีการใช้จ่ายด้าน AI สูงเพิ่มอีกหนึ่งราย

หุ้นเทคอาจพักฐานระยะสั้น

การปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างแข็งแกร่งอย่างมาก

แม้ Nasdaq จะยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แต่ดัชนีสามารถปิดบวกมากกว่า 1% ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียง 17 ครั้ง ในประวัติศาสตร์

ดังนั้น หากตลาดเกิดการพักฐานในช่วงนี้ ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเทคนิค

ทองคำกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง

แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังเป็นประเด็นหลักของตลาดในสัปดาห์นี้ แต่ ทองคำและโลหะเงิน กลับเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด ส่งผลให้หุ้นเหมืองแร่ในดัชนี FTSE 100 อย่าง Endeavour Mining และ Fresnillo ปรับตัวขึ้น 5% และ 4% ตามลำดับ

การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าได้รับแรงหนุนจากสองปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  1. ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
  2. ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาด

น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม แต่กลับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเมื่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลาย

ดังนั้น หากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้ามากขึ้น ก็อาจเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อ

ตัวเลข ADP ที่อ่อนแอ ลดโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ย

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ที่ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดลดการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน

ปัจจุบัน ตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ที่ 56% ลดลงจาก 59% เมื่อสัปดาห์ก่อน

หากตัวเลข Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจลดลงเพิ่มเติม

Bond Yield ที่ลดลงช่วยหนุนราคาทองคำ

ตัวเลข ADP ที่ชะลอตัว ประกอบกับราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง

  • ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 6 bps
  • ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 5 bps

เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย (Non-yielding Asset) การลดลงของ Bond Yield จึงช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองทองคำ

ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลง 1.7% ในสัปดาห์นี้ หลังการแทรกแซงร่วมกันของหลายประเทศเพื่อสนับสนุนค่าเงินเยน

มุมมองทางเทคนิคยังสนับสนุนการปรับขึ้นของทองคำ

ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) บริเวณ 4,160 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกระยะสั้น

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day SMA)

อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในช่วงปลายสัปดาห์ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ราคาทองคำอาจเผชิญแรงกดดันระยะสั้น

มุมมองต่อหุ้นสหรัฐฯ

แม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเริ่มชะลอการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่การพักฐานดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นเพียงชั่วคราว

ปัจจัยสนับสนุนที่ยังคงอยู่ ได้แก่

  • ราคาน้ำมันที่ลดลง
  • ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง
  • โมเมนตัมเชิงเทคนิคที่ยังเป็นบวก

โดยเฉพาะ Nasdaq 100 ที่สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ได้ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในระยะนี้

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Source: XTB

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Source: XTB 

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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