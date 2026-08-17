ข่าวเด่นวันนี้ 17 ส.ค.

ผลประกอบการบริษัท: ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดยังคงเป็นฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ ซึ่งกำลังใกล้สิ้นสุดลง และสร้างตัวเลขผลประกอบการที่แข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของกำไรของตลาดโดยรวมในขณะนี้อยู่ที่เกือบ 50% YoY สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นักลงทุนกำลังประเมินข้อมูลที่โดดเด่นนี้ หลังจาก Wall Street ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และกำลังเข้าสู่ระยะของการพักฐานและสร้างเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน ข้อมูลผู้บริโภคที่อ่อนแอลงช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ และลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ภูมิรัฐศาสตร์: นักลงทุนยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะเดียวกัน กลุ่ม Houthi ได้โจมตีสถานที่ของ Saudi Aramco ในเมือง Najran ด้วยโดรน โดยระบุว่าเป็นการตอบโต้สิ่งที่เยเมนมองว่าเป็นการละเมิดอธิปไตย หลังเครื่องบินรบของซาอุดีอาระเบียรุกล้ำน่านฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Saada
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค: เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแอ โดยยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคมลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนในยุโรป สถานการณ์ดูมีเสถียรภาพมากกว่าเล็กน้อยจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้น โดย GDP ของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 0.5% QoQ ในไตรมาส 2 อัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสฟื้นตัวเล็กน้อยสู่ 2.1% YoY จากราคาบริการและพลังงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาขายส่งของเยอรมนีปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ำมันและความไม่แน่นอนในตลาดโลก
ดัชนี
S&P 500 ของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะทำสถิติบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 ตัวชี้วัดด้าน Valuation ชั้นนำบ่งชี้ว่า แม้ตลาดเทคโนโลยีจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุด แต่ยังไม่ได้อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป และยังซื้อขายต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยที่พบตั้งแต่ปี 2023 ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจน โดยฟิวเจอร์สของดัชนีหลักส่วนใหญ่ทรงตัว ขณะที่ DAX เยอรมนี ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม IT
หุ้น
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ Workday ซึ่งหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 18% เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในวันนี้เริ่มเห็นแรงขายทำกำไรตามธรรมชาติ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลดลงหลายเปอร์เซ็นต์
ฝั่งสหรัฐฯ หุ้นผู้ผลิตโดรนภายในประเทศปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง หลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากคู่แข่งต่างประเทศ ขณะที่ Cisco Systems ทำผลงานได้แย่กว่า หลังนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำการลงทุน เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโต
ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงปลายสัปดาห์ เปิดทางให้ยูโรแข็งค่าขึ้น โดยสกุลเงินยุโรปกำลังพยายามทะลุผ่าน เส้นค่าเฉลี่ยราคาสำคัญในระยะยาว ซึ่งหากสามารถผ่านไปได้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อบนกราฟ
ขณะที่ เงินเยนญี่ปุ่น เคลื่อนไหวสวนทางกับที่คาดการณ์ โดยกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่า BoJ อาจเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงิน
สินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดน้ำมันดิบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent ลบกำไรช่วงต้นตลาดออกทั้งหมด และทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โลหะมีค่าค่อย ๆ ฟื้นตัวจากการปรับฐานในวันก่อนหน้า โดย ทองคำ ปรับตัวขึ้นและทะลุระดับ 4,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ เงิน ปรับตัวขึ้นตามมา แตะเกือบ 65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาก๊าซธรรมชาติยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
คริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันนี้ สอดคล้องกับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่เริ่มเย็นลง Bitcoin ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 62,900 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลงไม่ถึง 1% จากระดับปิดของวันก่อนหน้า
ตลาดยังคงรอแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบัน และกำลังสร้างพื้นฐานสำหรับความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ดิจิทัลจะแยกตัวออกจากความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นในอนาคต การตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางในช่วงต่อไปยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางของเงินทุนเก็งกำไรในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ความผันผวนของตลาดในช่วงท้ายวันในสินทรัพย์ที่เลือก
Source: xStation
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