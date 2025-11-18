ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารที่ตลาดเงียบ แต่สหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจ (18.11.2025)

วันอังคารมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในระดับปานกลาง รวมถึงข้อมูลบางส่วนจากสหรัฐฯ ที่ถูกเลื่อนมาจากช่วงก่อนหน้าเนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาลนานหลายสัปดาห์ แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังให้ ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจส่งผลต่อ ความเชื่อมั่นของตลาด ตลาดจะจับตาทั้ง สัญญาณล่าสุดและข้อมูลที่ถูกเลื่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจมีการปรับตัวเลขหรือมีข้อมูลใหม่ ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดได้ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ ประเมินสถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ตลาดที่อยู่อาศัย และเงินเฟ้อ ได้ดีขึ้น และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ การตัดสินใจลงทุนและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเศรษฐกิจหลัก
ปฏิทินวันนี้ (เวลา ECT)
-
ฮังการี (08:30)
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง (y/y) เดือนกันยายน: 8.7%
-
สาธารณรัฐเช็ก (09:00)
ดัชนีราคาผู้ผลิต – PPI (m/m) เดือนตุลาคม: (คาดการณ์ –0.1%; ก่อนหน้า –0.4%)
ดัชนีราคาผู้ผลิต – PPI (y/y) เดือนตุลาคม: (คาดการณ์ –1.2%; ก่อนหน้า –1.0%)
-
ยูโรโซน (11:00)
การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก ECB Governing Council (Frank Elderson)
-
ชิลี (12:30)
GDP (y/y) ไตรมาส 3: 3.1%
-
ฮังการี (14:00)
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายน: (คาดการณ์ 6.50%; ก่อนหน้า 6.50%)
-
แคนาดา (14:15)
การเริ่มต้นก่อสร้างบ้านเดือนตุลาคม: (คาดการณ์ 265K; ก่อนหน้า 279.2K)
-
สหรัฐฯ (16:00)
ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนพฤศจิกายน: (คาดการณ์ 36; ก่อนหน้า 37)
คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม (m/m) เดือนสิงหาคม: (คาดการณ์ 1.4%; ก่อนหน้า –1.3%)
คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (m/m) เดือนสิงหาคม: (คาดการณ์ 2.9%; ก่อนหน้า –2.7%)
คำสั่งซื้อสินค้าทุนไม่รวมอากาศยาน (m/m) เดือนสิงหาคม: (คาดการณ์ 0.4%; ก่อนหน้า 1.0%)
-
สหรัฐฯ (22:00)
การไหลเข้าทุนสุทธิรายเดือนไปยังสหรัฐฯ เดือนกันยายน: ไม่มีข้อมูล
การไหลเข้าทุนระยะยาว (USD) เดือนกันยายน: ไม่มีข้อมูล
-
สหรัฐฯ (22:40)
การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ (API): (ก่อนหน้า 1.3 ล้านบาร์เรล)
-
นิวซีแลนด์ (22:45)
ดัชนีราคาผู้ผลิต – PPI (q/q) ไตรมาส 3: (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%)
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌
ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!