08:24 · 17 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น : ยอดขายส่ง–การผลิตแคนาดาสูงกว่าคาด 📊 USDCAD ขยับทันที

📊 ตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาออกมาดีกว่าคาด — หนุนการเคลื่อนไหวของ USDCAD

• Canadian Wholesale Sales (MoM):
📈 +0.6% เทียบกับคาดการณ์ 0%
ก่อนหน้า: -1.2%

• Manufacturing Sales (MoM):
📈 +3.3% เทียบกับคาดการณ์ 2.8%
ก่อนหน้า: -1.0%

ยอดขายทั้งภาคขายส่งและภาคการผลิตฟื้นตัวแรงกว่าคาด ส่งสัญญาณเศรษฐกิจแคนาดาแข็งแกร่งขึ้น และกลายเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาว่าอาจส่งผลต่อทิศทางของ USDCAD ในระยะสั้น

 

