สรุปข่าวเช้า 19 มี.ค.

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% (ด้วยคะแนนเสียง 8–1) โดยมีกรรมการ 1 คนโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ย สะท้อนแนวโน้มที่เริ่มมีท่าทีเข้มงวด (hawkish) มากขึ้นภายในธนาคาร อย่างไรก็ตาม BOJ ยังมีแนวโน้มคุมเข้มนโยบาย แต่คงความระมัดระวังจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
- ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยตลาดได้เปลี่ยนมุมมองจากการคาดการณ์ลดดอกเบี้ย ไปเป็นการประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2026 แทน ขณะที่เงินเฟ้ออาจกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหรือสูงกว่า 3% และผู้กำหนดนโยบายยังคงระมัดระวังจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- สหรัฐฯ กำลังพิจารณาแผนประกันภัยสำหรับเรือพาณิชย์ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยเรือจะต้องซื้อประกันผ่าน Development Finance Corporation และอาจร่วมมือกับบริษัทประกันเอกชนอย่าง Chubb เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ
- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 2.80% สู่ระดับ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำลดลง 0.35% มาอยู่ที่ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- รายงานระบุว่าสหรัฐฯ กำลังเตรียมปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอาจมีการส่งกำลังอย่างเรือ USS Tripoli เข้าประจำการในภูมิภาค และปฏิบัติการอาจยาวนานหลายสัปดาห์ พร้อมการสนับสนุนจากประเทศอ่าวและอิสราเอล ซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ
- ความตึงเครียดทางการทูตในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยกาตาร์ได้ขับนักการทูตอิหร่านออกจากประเทศ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเพิ่มระดับถ้อยแถลงที่แข็งกร้าวมากขึ้น
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงมากกว่า 3.0% หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดอ่อนตัว ขณะที่ดัชนีจีนปรับลดลงราว 1.50–2.00% สะท้อน sentiment ที่ยังเปราะบางจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานยังเติบโตแข็งแกร่ง แต่มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 4.3% แม้ข้อมูลจะออกมาคละกัน แต่มุมมองของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงมีแนวโน้มเข้มงวด โดยเน้นความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- RBA ยังเตือนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจก่อให้เกิด “global shock” ครั้งใหญ่ โดยความเสี่ยงหลัก ได้แก่ การเทขายสินทรัพย์อย่างรุนแรง เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันต่อฐานะการคลังของภาครัฐ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ
การแถลงข่าวของประธาน European Central Bank Christine Lagarde
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง
US100 ร่วงหลังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง 🚩