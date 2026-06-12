📅 Macro Calendar: ปิดท้ายสัปดาห์สุดเข้มข้น (12.06.2026)

เบื้องหลังคือหลายวันที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญต่อมุมมองของตลาด ไม่ใช่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้น
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดและถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้กำหนดนโยบายของ Fed ขณะที่ในวันพฤหัสบดี ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ และสร้างความประหลาดใจให้ตลาดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้าง Hawkish มากกว่าคาด
สำหรับวันนี้ ความสนใจด้านมหภาคอยู่ที่ตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์มากนัก โดยเศรษฐกิจหดตัวลง 0.1% MoM
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาจริง ๆ ในวันนี้ คือ IPO ของ SpaceX
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
วันพฤหัสบดี
• ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps
• การตัดสินใจดังกล่าวมาพร้อมถ้อยแถลงเชิง Hawkish จากประธานลาการ์ด ซึ่งย้ำว่าเศรษฐกิจยูโรโซนไม่ได้อ่อนแอหรือเผชิญความเสี่ยงรุนแรงต่อการเติบโต
• เธอยังแสดงความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อ โดยระบุว่า
“การตัดสินใจของเราสมเหตุสมผลภายใต้ทุกสมมติฐานเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินเฟ้อเร่งตัว, กรณีฐาน หรือกรณีเงินเฟ้อชะลอตัว”
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 229k สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
• อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังไม่มีสัญญาณน่ากังวลมากนัก โดยเฉพาะหลังตัวเลข NFP ล่าสุดออกมาแข็งแกร่งมาก
วันศุกร์
• เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัว 0.1% MoM ในเดือนเมษายน
• ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับคาดการณ์ และเกิดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องสองเดือนก่อนหน้า (+0.4% และ +0.3%) จึงช่วยลดมุมมองเชิงลบลงได้
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
วันศุกร์
Earnings Calendar
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
• Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) – รายงานงบก่อนตลาดเปิด (BMO)
• Replimune (REPL.US) – รายงานงบก่อนตลาดเปิด (BMO)
• CURRENC Group (CURR.US) – รายงานงบก่อนตลาดเปิด (BMO)
• Jiayin Group (JFIN.US) – รายงานงบก่อนตลาดเปิด (BMO)
• Children’s Place (PLCE.US) – รายงานงบหลังตลาดปิด (AMC)
• The Children's Place (PLCE.US) – รายงานงบหลังตลาดปิด (AMC)
• Fathom Holdings (FTHM.US) – รายงานงบหลังตลาดปิด (AMC)
3 ตลาดที่น่าจับตา
🇺🇸 Nasdaq 100 (US100)
วันนี้ SpaceX จะเข้าร่วมดัชนีอย่างเป็นทางการ ความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกถือว่าสูงมาก แม้ราคาหุ้นจะอยู่ในระดับสูง แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
💵 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
การสื่อสารที่คาดเดายากของประธานาธิบดี Trump กำลังเพิ่มความผันผวนให้ตลาดค่าเงิน ขณะที่นักลงทุนยังรอติดตามการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
🍎 Apple (AAPL.US)
ไม่กี่เดือนก่อน Apple ได้ลงนามสัญญามูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน MLS ซึ่งทำให้ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ของฟุตบอลโลกปีนี้ และกระแสความนิยมฟุตบอลในสหรัฐฯ มีความสำคัญต่อบริษัทไม่น้อย
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินแห่ง XTB
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