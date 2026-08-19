ข่าวเด่นวันนี้ 19 ส.ค.

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงเทขายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหน่วยความจำ (Philly Semiconductor Index: -5.5%) รวมถึงความกังวลต่อบอนด์ยีลด์ทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น Nasdaq Futures ร่วงหนักที่สุด (US100: -1.6%) ตามด้วย Russell 2000 (US2000: -1.1%), S&P 500 (US500: -0.5%) และ Dow Jones (US30: -0.1%)
- ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงเช่นกัน โดย Italian FTSE MIB Futures (ITA40: -0.8%), Dutch AEX (NED25: -0.7%) และ French CAC40 (FRA40: -0.6%) ร่วงมากที่สุด ขณะที่ FTSE 100 ของอังกฤษ (UK100: +0.05%) และ Swiss SMI (SUI20: +0.45%) ยังคงต้านแรงขายได้
- Apple (AAPL.US: +1.5%) เตรียมปรับกฎสำหรับนักพัฒนาใน EU ตั้งแต่เดือนตุลาคม เพื่อยุติข้อพิพาทด้านการผูกขาดกับคณะกรรมาธิการยุโรป โดยกฎใหม่จะรวมอัตราค่าคอมมิชชันและห้ามนำผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปีไปยังช่องทางชำระเงินภายนอก ช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงค่าปรับสูงสุด 10% ของรายได้ทั่วโลกต่อปี
- Meta (META.US: -3.1%) เผชิญการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลาง หลัง 29 รัฐกล่าวหาว่าบริษัทจงใจทำให้เยาวชนเสพติดแพลตฟอร์มและละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเด็ก โดยอาจถูกสั่งให้ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มและเผชิญบทลงโทษทางการเงินสูงถึง 193 พันล้าน–1.4 ล้านล้านดอลลาร์
🌍 เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเปิดและเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน พร้อมระบุว่าไม่มีการเจรจากับอิหร่าน ขณะที่เตหะรานขู่ใช้การก่อวินาศกรรมโจมตีเรือที่แล่นผ่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการขนส่งพลังงานยังอยู่ในระดับสูง
💱 ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต
- ตลาด Forex มีบรรยากาศ Risk-off เล็กน้อย โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (USDIDX) ฟื้นตัว 0.1% ขณะที่เงินทุนไหลออกจากสกุลเงิน Antipodean เป็นหลัก (AUDUSD: -0.2%; NZDUSD: -0.4%) ด้าน USDJPY เพิ่มขึ้น 0.15% สู่บริเวณใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่การแทรกแซงค่าเงินครั้งล่าสุดที่ 159.60 ขณะที่ EURUSD ทรงตัวใกล้ 1.157
- ทองคำ (GOLD) ลบเกือบทั้งหมดของกำไรจากสองวันก่อนหน้า โดยลดลง 1.2% สู่ประมาณ 4,360 ดอลลาร์ ขณะที่ เงิน (SILVER) ลดลง 2.8% สู่ประมาณ 64 ดอลลาร์
- Brent (OIL) เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ 91 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางภาวะชะงักงันทางการทูตในตะวันออกกลาง ขณะที่ Natural Gas (NATGAS) ปรับตัวขึ้นทั้งในยุโรปและตลาด NYMEX (+2.7% และ +2.2% ตามลำดับ)
- Bitcoin เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.6% สู่ 64,820 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ 1,916 ดอลลาร์ ด้านตลาดคริปโตโดยรวมยังมีทิศทางผสม โดย Polygon +2.8%, Graph -1.5% และ Dogecoin -0.15%
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