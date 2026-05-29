Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%

Natural Gas ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติที่ออกมาต่ำกว่าคาด
รายงานสต็อก (สิ้นสุดสัปดาห์ 22 พฤษภาคม)
การเพิ่มขึ้นของสต็อก: 92 Bcf
คาดการณ์ตลาด: 95 Bcf
ค่าเฉลี่ย 5 ปี: 97 Bcf
สัปดาห์เดียวกันปีก่อน: 104 Bcf
สัปดาห์ก่อนหน้า: 101 Bcf
ภาพรวม
แม้สต็อกยังเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาด และต่ำกว่าทั้งค่าเฉลี่ย 5 ปี รวมถึงสัปดาห์ก่อนและปีก่อน
ภาพนี้สะท้อนว่าอุปสงค์มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่นักลงทุนประเมินไว้ก่อนหน้า
ระดับสต็อกปัจจุบัน
สต็อกทั้งหมดยังสูงกว่าปีก่อน +21 Bcf
อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างดังกล่าวไม่ได้กว้างมากเมื่อเทียบกับแนวโน้มในอดีต
ปัจจัยหนุนราคา
พยากรณ์อากาศถูกปรับให้ร้อนขึ้นในช่วงถัดไป
คาดการณ์การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไฟฟ้า
แรงเก็งกำไรระยะสั้นช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้น
ผลกระทบต่อตลาด
รายงานดังกล่าวช่วยสนับสนุนแรงซื้อในตลาด โดย Natural Gas ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6% ระหว่างวัน
ภาพรวม
ภาพรวมชี้ว่าแรงกดดันจากฝั่งอุปทานไม่รุนแรง ในขณะที่แนวโน้มความต้องการในระยะสั้นกำลังปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแรงในระยะสั้น
