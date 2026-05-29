BREAKING: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

16:30 - สหรัฐอเมริกา, รายงาน EIA:
- สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): -3.327M (คาดการณ์ -3.620M; ครั้งก่อน -7.863M)
- อัตราการใช้กำลังการกลั่นรายสัปดาห์ของ EIA (Weekly Refinery Utilization Rate): +2.9% (คาดการณ์ +0.8%; ครั้งก่อน -0.1%)
- สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชชิง (Cushing Crude Oil Inventories): -2.794M (ครั้งก่อน -1.604M)
กราฟ: WTI Crude Oil (กรอบเวลา M5)
Natural Gas ปรับตัวขึ้นประมาณ 6%
📈 Nasdaq ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนกลุ่มซอฟต์แวร์
🚨 BREAKING: Axios รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้ว แต่ยังต้องรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก Trump
⬆️ EURUSD รีบาวด์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอเกินคาด