ข่าวเด่นวันนี้ 2 เม.ย

- ตลาดการเงินยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากมีสัญญาณว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจยุติลงอย่างรวดเร็ว
- ฟิวเจอร์สดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากความหวังในการคลี่คลายสถานการณ์ โดย JP225 เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่ดัชนียุโรปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เช่น DE40 +1.3% และ SPA35 +2.3%
- ในฝั่งสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย US100 เพิ่มขึ้น 1.7% และ US500 เพิ่มขึ้น 1.1%
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง โดย Brent อยู่ที่ประมาณ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (-1%) ขณะที่ WTI ทดสอบระดับ 100 ดอลลาร์ และก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ลดลง 2.8% จากอุปสงค์ต่ำและอุปทานสูง
- ตลาดโลหะมีค่าฟื้นตัวจากความเสี่ยงที่ลดลง โดยทองคำเพิ่มขึ้น 2.5% ทดสอบระดับ 4800 และเงินเพิ่มขึ้น 0.7% ทดสอบระดับ 75 ดอลลาร์
- EURUSD ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1600 ทะลุแนวโน้มขาลงของปี 2026 สะท้อนการเปลี่ยนทิศทางของตลาด
- Bitcoin ดีดตัวขึ้นใกล้ระดับ 69,000 และยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยในช่วงหลัง
ภูมิรัฐศาสตร์
- Donald Trump ระบุว่าอิหร่านได้ร้องขอการหยุดยิง แต่การโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่อิหร่านปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว
- Donald Trump ชี้ว่าการเปิด Strait of Hormuz เป็นเงื่อนไขสำคัญของการหยุดยิง
- อิหร่านเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่ออิสราเอลนับตั้งแต่เริ่มสงคราม พร้อมโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกาตาร์ ศูนย์ข้อมูลของ Amazon ในบาห์เรน และบริษัท EGA ใน UAE
- Axios รายงานว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่ แต่เงื่อนไขของอิหร่านยังไม่เปลี่ยน (สหรัฐฯ ต้องถอนกำลังทั้งหมด ชดเชยความเสียหาย และยอมรับสิทธิในช่องแคบฮอร์มุซ)
- JD Vance ระบุว่าสหรัฐฯ อาจเพิ่มความรุนแรงเพื่อกดดันให้อิหร่านทำข้อตกลง ขณะที่ The Atlantic รายงานว่าสหรัฐฯ อาจเตรียมบุกภาคพื้นดินเพื่อยึดเกาะ Kharg
- คืนนี้ Donald Trump มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ทั่วประเทศ
- เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่า อาจมีการประกาศยุติปฏิบัติการในอิหร่านภายใน 2-3 สัปดาห์
เศรษฐกิจ
- ดัชนี ISM Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นสู่ 52.7 สูงกว่าคาด แต่ดัชนีราคาพุ่งแรงสู่ 78.3 ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานชะลอตัว
- รายงาน ADP Employment Report ออกมาที่ 62,000 สูงกว่าคาดการณ์
- สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่เบนซินและผลิตภัณฑ์กลั่นลดลง สะท้อนความไม่สมดุลในตลาดภายในประเทศ
- PMI ภาคการผลิตยูโรโซนออกมาที่ 51.6 สูงกว่าค่าประมาณเล็กน้อย
- PMI สวิตเซอร์แลนด์พุ่งสู่ 53.3 สูงกว่าคาดอย่างมาก และเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 ที่อยู่เหนือ 50 ส่งผลให้ EURCHF ปรับตัวลง
โลจิสติกส์ & การค้า
- Maersk ระบุว่าจะเปลี่ยนเส้นทางขนส่งผ่านโอมานและ UAE
- กองทัพเรือฝรั่งเศสระบุว่าต้องเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ Strait of Hormuz เปิดใช้งานต่อไป และยืนยันว่าไม่มีสัญญาณของการวางทุ่นระเบิด พร้อมเรียกร้องให้จีนมีบทบาทมากขึ้นในการฟื้นฟูการค้า
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉