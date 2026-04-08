📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง

ทองคำปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณ 4,800 ดอลลาร์ ขณะที่เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 6%
แนวโน้มราคาน้ำมันที่ลดลง และการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง กำลังช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ และส่งผลให้ความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมจากธนาคารกลางลดลงตามไปด้วย โมเมนตัมใหม่ของตลาดได้กดดันค่าเงินดอลลาร์ในวันนี้ ส่งผลให้ EURUSD ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 0.8% ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังช่วยหนุนการไหลเข้าของเงินลงทุนในโลหะมีค่าเพิ่มเติม
สถานการณ์ที่สงบลงในตลาดพลังงานยังช่วยเพิ่มความหวังต่ออุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมของเงินที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งควรจะสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของการฟื้นตัวครั้งนี้—โดยมีเงื่อนไขว่าการหยุดยิง 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน จะพัฒนาไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลาง และนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพฉบับสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ แม้สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นไปได้ แต่ก็ยังห่างไกลจากความแน่นอน
อิหร่านยังคงยืนยันเป้าหมายในการเจรจาที่ค่อนข้างแข็งกร้าว ได้แก่ การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ สิทธิในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์เพื่อพลเรือน และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมด
ทองคำและเงิน (กราฟรายวัน D1)
ทองคำปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นไปแตะระดับ 4,850 ดอลลาร์ (เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วัน สีส้ม) โดยการทะลุผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปถือเป็นความท้าทายสำคัญของฝั่งขาขึ้นในขณะนี้
ทั้งนี้ควรสังเกตว่าราคายังคงมีแรงตอบรับเชิงบวก โดยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 200 วัน (สีแดง) และเริ่มต้นแรงส่งขาขึ้นรอบใหม่ได้แล้ว
ในกรณีที่ราคาปรับตัวลง โซนบริเวณ 4,350 ดอลลาร์อาจเป็นแนวรับสำคัญมาก โดยจากจุดต่ำสุดในระยะสั้นล่าสุด ราคาทองคำได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเกือบ 20%
แหล่งที่มา: xStation5
เงิน (Silver) กำลังซื้อขายอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม อย่างไรก็ตาม ราคายังคงต่ำกว่าระดับที่เคยเห็นเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งขณะนั้นราคาอยู่ใกล้ระดับ 120 ดอลลาร์ต่อออนซ์
เช่นเดียวกับทองคำ บริเวณแถว ๆ 65 ดอลลาร์ในขณะนี้ถูกมองว่าเป็นแนวรับสำคัญของราคาเงิน
