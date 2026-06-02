🚨Strategy ขาย Bitcoin

- บริษัทมีมูลค่าลดลงประมาณ 5% หลังการทำธุรกรรมดังกล่าว
การปรับตัวลงของมูลค่าบริษัทเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เนื่องจาก Strategy วางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทประเภท “treasury” ซึ่งหมายความว่ามูลค่าหลักของบริษัทผูกกับ Bitcoin และโมเดลธุรกิจคือการสะสม BTC ดังนั้นการขาย Bitcoin จึงถูกตลาดมองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบต่อเรื่องราวการลงทุนของบริษัท
32 Bitcoin ถือว่าเยอะหรือไม่?
- มูลค่าการทำธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่บริษัทถือครอง Bitcoin มากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่อเทียบในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเพียงสัดส่วนเล็กมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่ปริมาณหรือมูลค่า แต่คือการเปลี่ยนแปลงของ “sentiment” และ “narrative” ในตลาดคริปโต
- ในอดีต Bitcoin เคยถูกมองว่าเป็น “ตัวชี้วัด” ของอารมณ์ตลาดและความเสี่ยง (risk appetite) การเติบโตของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเก็งกำไรสูงตามโมเดลการประเมินมูลค่าทั่วไป มักสะท้อนถึงช่วงที่สภาพคล่องล้นระบบและนักลงทุนรับความเสี่ยงได้สูง
- อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้เริ่มเปลี่ยนไป Bitcoin มีพฤติกรรมคล้ายสินทรัพย์ที่ใช้ถ่วงสมดุลพอร์ตการลงทุนมากขึ้น แทนที่จะเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไร ซึ่งเป็นผลจากการที่นักลงทุนสถาบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
คำถามคือ นี่เป็นปัญหาสำหรับการประเมินมูลค่า crypto หรือไม่?
- ในปัจจุบัน Bitcoin มีผลตอบแทนตามหลังตลาดหุ้นหลัก และมีหลายปัจจัยที่อธิบายได้
- มูลค่าของคริปโตเป็นแนวคิดที่ค่อนข้าง “เชิงอัตวิสัย” ความขาดแคลน (scarcity) ไม่ได้แปลว่ามีมูลค่าในตัวเองเสมอไป และ Bitcoin ในฐานะสื่อกลางการชำระเงินก็ยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ส่วนยุคที่ถูกมองว่าเป็น “เทคโนโลยีใหม่” ก็ได้ผ่านไปแล้ว
- การเข้ามาของนักลงทุนสถาบันอาจทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนไป จากเดิมที่มีความผันผวนสูง กลายเป็นตลาดที่ถูกควบคุมด้วยกระแสเงินทุนขนาดใหญ่ ซึ่งลดความรุนแรงของการแกว่งตัว
- ปัจจุบัน Bitcoin อาจไม่ใช่ “โอกาสการลงทุนโดยตรง” แบบเดิมอีกต่อไป แต่กลายเป็น “ทางเลือก” ในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น พันธบัตรหรือหุ้นเทคโนโลยี
- ในภาวะที่ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยยังต่ำ และพันธบัตรให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ Bitcoin จึงสูญเสียความได้เปรียบด้าน “ต้นทุนค่าเสียโอกาส”
อย่างไรก็ตาม การสรุปว่าคริปโตไม่มีมูลค่าอีกต่อไปอาจเป็นมุมมองที่สุดโต่งเกินไป เพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงคือ ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วง “การปรับบทบาทใหม่” ของ Bitcoin ในระบบการเงินโลกมากกว่า
BITCOIN (D1)
ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 และคริปโตเคอร์เรนซีได้ปรับตัวลงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดล่าสุดแล้ว
บริเวณนี้มีแนวต้านสำคัญที่อาจกดดันราคา ได้แก่ เส้นแนวโน้ม (trend line) และระดับ Fibonacci 38.2% ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นโซนสำคัญที่ช่วยชะลอแรงขาย และเปิดโอกาสให้เกิดการพักตัวหรือการรวมฐานของราคา แม้ในสภาวะตลาดที่เป็นลบก็ตาม
ที่มา: xStation5
