ราคาน้ำตาลปรับขึ้น 2% พยายามกลับทิศทางแนวโน้ม

สัญญาน้ำตาล (SUGAR) บนตลาด ICE ปรับขึ้นมากกว่า 2% วันนี้ ทำให้เป็น สินค้าการเกษตรที่ทำผลตอบแทนดีที่สุด ข้อมูล Commitment of Traders (CoT) จากวันที่ 12 สิงหาคม ชี้ให้เห็นการ ลดตำแหน่ง short เก็งกำไรเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วง “ทดสอบความแข็งแกร่ง” ของแนวโน้มขาลง
ผลผลิตอ้อยของบราซิลยังคงเป็นปัจจัยหลักของตลาด UNICA สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ผลผลิตน้ำตาลในภูมิภาค Centre-South ผ่านเดือนกรกฎาคมลดลง 7.8% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม สัดส่วนอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 54.10% เทียบกับ 50.32% ของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้มีส่วนทำให้ราคาต่ำลงในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ตลาดขณะนี้ ฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากแตะระดับต่ำสุดหลายปี
ในอินเดีย—หนึ่งในผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลก—ฤดูเก็บเกี่ยวใหม่เริ่มในอีกไม่ถึงสองเดือน โดยมีการคาดการณ์ผลผลิตแข็งแกร่ง ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนว่าการฟื้นตัวจะยืนได้นานหรือไม่ อุปทานน้ำตาลเพิ่มเติมจากไทยก็คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดปลายปีนี้ ปัจจุบัน สมดุลอุปสงค์–อุปทานยังคงอยู่ในระดับเสถียร ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจ เคลื่อนไหวแบบ sideway ขณะรอสัญญาณตัวเร่งตลาดที่ชัดเจน
SUGAR (D1 interval)
บน ชาร์ตรายวัน ราคากำลังสร้าง higher lows หลายสัปดาห์ โดยสัญญาใกล้ ทดสอบ EMA50 (เส้นสีส้ม) แนวต้านสำคัญระยะสั้นปัจจุบันอยู่ราว 17 USD (Price Action)
Source: xStation5
CoT Analysis (12 สิงหาคม)
Commercials – ผู้ผลิตและผู้แปรรูป ยังคง วางตำแหน่งป้องกันความเสี่ยง (hedging) อย่างแข็งแกร่ง สิ่งนี้เห็นได้จาก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของ short positions (+14.5k) ซึ่งสะท้อนความพยายามในการ รักษาผลผลิตในอนาคตจากความเสี่ยงราคาลดลง ตำแหน่งสุทธิของพวกเขายังคง long เล็กน้อย (~+26k contracts) แต่ แนวโน้มไปทาง hedging หนักขึ้นชัดเจน สำหรับตลาด สิ่งนี้บ่งชี้ว่า ผู้เล่นเชิงกายภาพไม่คาดว่าราคาจะปรับขึ้นแรง และมุ่งเน้นการปกป้องมาร์จิ้น
Managed Money – กองทุนเก็งกำไรขนาดใหญ่ ยังคง ถือ net short อย่างชัดเจน (~-87k contracts) ส่งแรงกดดันเชิงลบต่อราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงล่าสุดเผยรูปแบบที่น่าสนใจ: +9k new longs และ -9.7k shorts cut
-
นี่เป็น สัญญาณคลาสสิกของ short-covering และอาจเป็น ขั้นแรกของการเปลี่ยนทิศทาง sentiment
-
แม้ว่ากองทุนจะยังคง net bearish แต่ แนวโน้มรายสัปดาห์ชี้ว่าบางส่วนเริ่มจัดตำแหน่งสำหรับการฟื้นตัว
-
ผู้เล่น 8 รายใหญ่ยังคงควบคุมเกือบ 30% ของ short positions ทั้งหมด
-
หาก แนวโน้ม short-covering ของ Managed Money ดำเนินต่อไปในรายงานถัดไป ตลาดอาจเห็น การปรับขึ้นต่อเนื่อง
ผู้ผลิตกำลังทำการป้องกันความเสี่ยงอย่างแข็งแกร่ง เพื่อลดความเสี่ยงจาก การปรับลดราคาต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กองทุนเก็งกำไรเริ่มปิดตำแหน่ง short ซึ่งสะท้อนถึง การประเมินความเสี่ยงต่อการกลับตัวของแนวโน้ม
Source: CoT, CFTC