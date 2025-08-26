⏬ก๊าซธรรมชาติลดลงเกือบ 2%

อ่านเพิ่มเติม

09:25 26 สิงหาคม 2025

ราคาก๊าซธรรมชาติปิดช่องว่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความคาดหวังว่าความต้องการจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติยังคงปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีการดีดตัวเล็กน้อยหลังการโรลโอเวอร์ แต่ในวันศุกร์ราคาก๊าซกลับมาลดลงอีกครั้ง เนื่องจากมีการคาดการณ์ใหม่ที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างชัดเจนช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน การผลิตก๊าซในสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการส่งออกที่ยังต่ำกว่ากำลังการผลิต ทำให้เกิดภาวะส่วนเกินและช่วยให้ปริมาณคลังก๊าซถูกเติมกลับได้อย่างแข็งแกร่ง แม้การบริโภคก๊าซจะอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อยก็ตาม ในช่วงเวลานี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ความต้องการอาจลดต่ำกว่าระดับปกติ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ปริมาณคลังก๊าซเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

อุณหภูมิในพื้นที่ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ คาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน
ที่มา: Bloomberg Finance LP, NOAA

หลังจากช่วงที่มีการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ (กราฟกลาง) การใช้ก๊าซได้กลับมาสู่ระดับค่าเฉลี่ย และมีโอกาสที่จะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ซึ่งจะเอื้อต่อการสะสมปริมาณคลังก๊าซได้เร็วขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB

ราคาก๊าซได้ปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังจากการโรลโอเวอร์สัญญาฟิวเจอร์สเดือนกันยายนไปยังเดือนตุลาคมอย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ราคากำลังทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดเมื่อวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว หากความต้องการไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหรือการผลิตไม่ลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดอาจหันไปจับตาระดับ 2.5 ดอลลาร์/MMBTU มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีการคาดการณ์ว่าราคาก๊าซอาจลดลงได้ถึง 2 ดอลลาร์ หากภาวะอุปทานล้นตลาดยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าสัญญาเดือนพฤศจิกายน (ถัดจากสัญญาปัจจุบัน) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3.11 ดอลลาร์ สูงกว่าราว 40 เซนต์
ที่มา: xStation5

