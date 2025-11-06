ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับเหนือ $60 ต่อบาร์เรล

- น้ำมันคงคลังสหรัฐฯ เพิ่ม 5.2 ล้านบาร์เรล สัปดาห์นี้สูงสุดตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2025 ราคาน้ำมันฟื้นกลับเหนือ $60 แม้การใช้กำลังการกลั่นลดลงติดต่อกันสองสัปดาห์ ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง
- น้ำมันคงคลังสหรัฐฯ เพิ่ม 5.2 ล้านบาร์เรล สัปดาห์นี้สูงสุดตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2025 ราคาน้ำมันฟื้นกลับเหนือ $60 แม้การใช้กำลังการกลั่นลดลงติดต่อกันสองสัปดาห์ ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง
ปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ:
-
Crude oil: +5.2 ล้านบาร์เรล (คาด -0.286; ก่อนหน้า -6.858)
-
Gasoline: -4.7 ล้านบาร์เรล (คาด -1.8; ก่อนหน้า -5.9)
-
Distillates: -0.643 ล้านบาร์เรล (คาด -2.5; ก่อนหน้า -3.3)
ปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่น้ำมันเบนซินและดีสทิลเลตลดลงชัดเจน สาเหตุหลักมาจากการใช้กำลังการกลั่นลดลง แต่ความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ฟื้นตัว
ราคาน้ำมันดิบกำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากลดลงในช่วงบ่าย และตอบสนองต่อ แนวรับที่ $60 ต่อบาร์เรล
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉