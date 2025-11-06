US OPEN: นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนหลังการปรับฐานหรือไม่?

-
ตลาดฟื้นตัว: US500 รีบาวด์แรงหลังปรับฐาน 3% โดยระดับ 50% retracement ยังคงยืน ทำให้สัญญาณขาขึ้นยังแข็งแรง
-
การเติบโตพร้อมเงินเฟ้อ: ISM Services ที่ 52.4 และการจ้างงาน ADP แข็งแกร่งยืนยันการเติบโต แต่ ดัชนี Prices Paid 70.0 ชี้ว่าการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมไม่น่าจะเกิดขึ้น
-
ผลประกอบการต่างกัน: ตลาดให้รางวัลกับบริษัทที่มียอดขายและพัฒนาชัดเจน เช่น McDonald’s / Google แต่ลงโทษบริษัทที่มีปัญหาการบริหารและต้นทุนสูง เช่น SMCI / AXON
-
-
-
แนวโน้มทางเทคนิค US500
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ แต่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นชัดเจนจาก futures contracts
-
US500 ปรับตัวลดลง 3% จากจุดสูงสุดวันที่ 30 ต.ค. ไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเอเชีย
-
ปัจจุบันกำลังฟื้นตัวแรง โดย S&P 500 Futures กลับขึ้นเหนือ 3,800 จุด
-
การฟื้นตัวเหนือระดับ 50% retracement ของคลื่นปรับฐานแสดงถึง momentum ขาขึ้นที่ยังคงแข็งแรง
US500 & Market Update – Asian Session
-
US500 ยังคงปรับตัวลดลงแรงในช่วงเอเชีย หลังจากวันที่ผันผวนจากผลประกอบการแบบผสม:
-
SMCI ผลประกอบการแย่ → หุ้นร่วงหนัก
-
Arista ผลลัพธ์น่าผิดหวังเล็กน้อย → หุ้นลดลง
-
AMD ผลประกอบการแข็งแกร่ง → ช่วยหนุนตลาด
-
-
วันนี้ตลาดฟื้นตัวต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีกว่าคาด
-
การดีดตัวจาก 50% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ชี้ว่าแรงซื้อพื้นฐานยังไม่หาย
-
หากปิดเหนือ 6,800 จุด วันนี้ จะยืนยันจบคลื่นปรับฐานปัจจุบัน
ที่มา: xStation5
สัญญาณเศรษฐกิจ (Macro Data)
-
ADP Private Sector Employment: ตุลาคมเพิ่ม +42,000 งาน เกินคาดหลังจากเดือนก่อนลดลง ชี้ตลาดแรงงานเริ่มมีเสถียรภาพ
-
ISM Services PMI: 52.4 (คาด 50.8)
-
Prices Paid: 70 (สูงมาก)
-
การฟื้นตัวหลักมาจาก Business Activity และ New Orders แข็งแกร่ง
-
หุ้นเด่น – Winners & Losers
-
AMD: กำไรไตรมาสแข็ง แต่หุ้นปรับขึ้นเพียง +0.6%
-
SMCI: ผลประกอบการแย่ หุ้นร่วง ~7%
-
Alphabet (Google) & Wiz: ได้ไฟเขียวซื้อ Wiz หุ้น Alphabet +2.5%
-
McDonald’s: ยอดขายสหรัฐฯ ดีเกินคาด หุ้นขึ้น >3%
-
Axon Enterprise: กำไรน่าผิดหวัง หุ้นร่วง ~20%
-
Pinterest: กำไรแย่ หุ้นร่วง ~20% แม้รายได้และจำนวนผู้ใช้เพิ่ม
สรุป: ตลาดมีความผันผวนสูงจากผลประกอบการผสม ข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งหนุน US500 ฟื้นตัว แต่แรงขายหุ้นบางกลุ่มยังรุนแรง
