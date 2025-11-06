อ่านเพิ่มเติม
09:15 · 6 พฤศจิกายน 2025

US OPEN: นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนหลังการปรับฐานหรือไม่?

ประเด็นหลัก
US500
ดัชนี
-
-
AMD
หุ้น
AMD.US, Advanced Micro Devices Inc
-
-
Super Micro Computer
หุ้น
SMCI.US, Super Micro Computer Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • ตลาดฟื้นตัว: US500 รีบาวด์แรงหลังปรับฐาน 3% โดยระดับ 50% retracement ยังคงยืน ทำให้สัญญาณขาขึ้นยังแข็งแรง

  • การเติบโตพร้อมเงินเฟ้อ: ISM Services ที่ 52.4 และการจ้างงาน ADP แข็งแกร่งยืนยันการเติบโต แต่ ดัชนี Prices Paid 70.0 ชี้ว่าการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคมไม่น่าจะเกิดขึ้น

  • ผลประกอบการต่างกัน: ตลาดให้รางวัลกับบริษัทที่มียอดขายและพัฒนาชัดเจน เช่น McDonald’s / Google แต่ลงโทษบริษัทที่มีปัญหาการบริหารและต้นทุนสูง เช่น SMCI / AXON

แนวโน้มทางเทคนิค US500

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ แต่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นชัดเจนจาก futures contracts

  • US500 ปรับตัวลดลง 3% จากจุดสูงสุดวันที่ 30 ต.ค. ไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเอเชีย

  • ปัจจุบันกำลังฟื้นตัวแรง โดย S&P 500 Futures กลับขึ้นเหนือ 3,800 จุด

  • การฟื้นตัวเหนือระดับ 50% retracement ของคลื่นปรับฐานแสดงถึง momentum ขาขึ้นที่ยังคงแข็งแรง

 

US500 & Market Update – Asian Session

  • US500 ยังคงปรับตัวลดลงแรงในช่วงเอเชีย หลังจากวันที่ผันผวนจากผลประกอบการแบบผสม:

    • SMCI ผลประกอบการแย่ → หุ้นร่วงหนัก

    • Arista ผลลัพธ์น่าผิดหวังเล็กน้อย → หุ้นลดลง

    • AMD ผลประกอบการแข็งแกร่ง → ช่วยหนุนตลาด

  • วันนี้ตลาดฟื้นตัวต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีกว่าคาด

  • การดีดตัวจาก 50% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ชี้ว่าแรงซื้อพื้นฐานยังไม่หาย

  • หากปิดเหนือ 6,800 จุด วันนี้ จะยืนยันจบคลื่นปรับฐานปัจจุบัน
    ที่มา: xStation5

สัญญาณเศรษฐกิจ (Macro Data)

  • ADP Private Sector Employment: ตุลาคมเพิ่ม +42,000 งาน เกินคาดหลังจากเดือนก่อนลดลง ชี้ตลาดแรงงานเริ่มมีเสถียรภาพ

  • ISM Services PMI: 52.4 (คาด 50.8)

    • Prices Paid: 70 (สูงมาก)

    • การฟื้นตัวหลักมาจาก Business Activity และ New Orders แข็งแกร่ง

หุ้นเด่น – Winners & Losers

  • AMD: กำไรไตรมาสแข็ง แต่หุ้นปรับขึ้นเพียง +0.6%

  • SMCI: ผลประกอบการแย่ หุ้นร่วง ~7%

  • Alphabet (Google) & Wiz: ได้ไฟเขียวซื้อ Wiz หุ้น Alphabet +2.5%

  • McDonald’s: ยอดขายสหรัฐฯ ดีเกินคาด หุ้นขึ้น >3%

  • Axon Enterprise: กำไรน่าผิดหวัง หุ้นร่วง ~20%

  • Pinterest: กำไรแย่ หุ้นร่วง ~20% แม้รายได้และจำนวนผู้ใช้เพิ่ม

สรุป: ตลาดมีความผันผวนสูงจากผลประกอบการผสม ข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งหนุน US500 ฟื้นตัว แต่แรงขายหุ้นบางกลุ่มยังรุนแรง

