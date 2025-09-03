กาแฟร่วง 2% จากจุดสูงสุดล่าสุด 📌

ฟิวเจอร์สกาแฟ อาราบิก้า (COFFEE) ร่วงกว่า 2% บนตลาด ICE กลับเข้าสู่แรงกดดันขาลง หลังจากราคาทะลุระดับ 380 ได้เพียงชั่วคราว แม้ว่า สต็อกกาแฟโลกยังอยู่ในระดับต่ำ และสภาพอากาศเลวร้ายในบราซิล (ฝนตกหนักและน้ำค้างแข็ง) บ่งชี้ว่าผลผลิตตามฤดูกาลอาจลดลง แต่วันนี้ตลาดเผชิญแรงขายทำกำไรหลังการปรับขึ้นแรงก่อนหน้า
การพยากรณ์อากาศในเขต Minas Gerais ของบราซิล ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เพิ่มความผันผวนให้ตลาด อีกทั้ง ภาษีนำเข้ากาแฟบราซิลสู่สหรัฐที่สูงถึง 50% ยังคงมีผลต่อโครงสร้างตลาด หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐ–บราซิล ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีหรือยกเลิก อาจเปิดความเสี่ยงต่อการปรับฐานของราคาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
Source: xStation5