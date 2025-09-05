โกโก้ร่วงอีก 2% อาจมีสัญญาณอุปทานปรับตัวดีขึ้นในอนาคต?

ฟิวเจอร์สโกโก้ร่วงต่อเนื่อง (COCOA: -2%) หลังจากผู้ผลิตช็อกโกแลตสหรัฐ Mondelez International ชี้ว่าอุปทานวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับดีขึ้น
ตามรายงานของบริษัท ฤดูกาลข้างหน้าที่แอฟริกาตะวันตกคาดว่าจะมีฝักโกโก้มากขึ้น การคาดการณ์ใหม่นี้ยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งของราคากาแฟโกโก้ ซึ่งกลับมาปรับตัวลดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังจากราคาทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12,000 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงเปลี่ยนปี 2024/2025
หลังจากผลผลิตฤดูกาล 2023/2024 แย่ จำนวนฝักโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกเพิ่งปรับตัวขึ้น 7% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อย่างไรก็ตาม การสุกของฝักยังไม่แน่นอน Commodity Weather Group รายงานว่า 60 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แห้งที่สุดตั้งแต่ปี 1979 ทำให้ยากที่จะคาดการณ์ว่าปริมาณอุปทานโกโก้จะเพิ่มขึ้นจริงเท่าใด
After attempting to hold yesterday’s level at the start of the session, the COCOA contract decisively turned lower, heading toward Tuesday’s low. Source: xStation5