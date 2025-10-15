OpenAI ประกาศแผนลงทุนทะเยอทะยานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

- OpenAI วางแผนลงทุนกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน AI ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
- ความร่วมมือกับบริษัทอย่าง AMD, NVIDIA, Broadcom และ Oracle สร้างผลประโยชน์อย่างมากทั้งต่อ OpenAI และพันธมิตร ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขาในระบบนิเวศเทคโนโลยี
- OpenAI วางแผนลงทุนกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน AI ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
- ความร่วมมือกับบริษัทอย่าง AMD, NVIDIA, Broadcom และ Oracle สร้างผลประโยชน์อย่างมากทั้งต่อ OpenAI และพันธมิตร ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพวกเขาในระบบนิเวศเทคโนโลยี
OpenAI ได้เปิดตัวกลยุทธ์การลงทุนระยะห้าปีที่ทะเยอทะยาน โดยมีแผนการใช้จ่ายมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ โครงการนี้มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท
เพื่อสนับสนุนการลงทุนมหาศาลนี้ OpenAI ตั้งเป้าที่จะสร้างแหล่งรายได้ใหม่ รวมถึงการขยายบริการสำหรับองค์กรและสถาบันสาธารณะ พัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อสนับสนุนอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนสร้างเอเจนต์ AI อัตโนมัติและเทคโนโลยีสร้างวิดีโอ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น AMD, NVIDIA, Broadcom และ Oracle มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์นี้ โดย OpenAI ได้ลงนามข้อตกลงสำคัญ เช่น ข้อตกลงกับ Broadcom เพื่อจัดหา 10 GW ของกำลังประมวลผล และความร่วมมือมูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์กับ Oracle ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ในส่วนหนึ่งของแผนนี้ OpenAI ยังผลักดัน “Project Stargate” – เครือข่ายศูนย์ข้อมูลทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ขั้นสูงอย่างกว้างขวาง และสนับสนุนการกระจายเทคโนโลยี AI อย่างทั่วถึง
แม้จะมีต้นทุนสูง แต่ OpenAI คาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีสูงถึง 13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากการสมัครใช้งาน ChatGPT บริษัทยังวางแผนเพิ่มจำนวนผู้ใช้แบบชำระเงินเป็นสองเท่า และขยายตลาดไปยังภูมิภาคที่กำลังพัฒนา
ความร่วมมือของ OpenAI ยังเป็นประโยชน์ร่วมกัน บริษัทอย่าง AMD, NVIDIA, Broadcom และ Oracle จะได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญจากสัญญาฮาร์ดแวร์และบริการ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ AI ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งนวัตกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตในภาคเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แม้แผนการของ OpenAI จะทะเยอทะยานอย่างมากและอาจเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ AI ได้ แต่ก็มีความท้าทายเช่นกัน — ทั้งความต้องการด้านการเงินมหาศาล การพึ่งพาคู่ค้ากลยุทธ์ และความเป็นไปได้ที่การกำกับดูแลจะเข้มงวดมากขึ้น
หากแผนระยะห้าปีนี้สำเร็จ OpenAI อาจกลายเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลสำคัญในอุตสาหกรรม AI เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจโลก
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์