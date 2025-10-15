สรุปข่าวเช้า

-
Futures on major indexes are rebounding worldwide following dovish comments from the Fed Chair.
The U.S. dollar is weakening for the second consecutive session, with the steepest losses against emerging-market currencies.
Consumer prices in China fell more sharply than expected, while core CPI has reached its highest level since February 2024.
- วอลล์สตรีทปิดตลาดเมื่อวานนี้ด้วยผลลัพธ์ที่ผสมกัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐทำให้ Nasdaq ลดลง -0.75% และ S&P 500 ลดลง -0.15% ขณะที่ Dow Jones เพิ่มขึ้น +0.44% และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น +1.4%
- ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักกำลังฟื้นตัว เนื่องจากนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับผลประกอบการของบริษัทวันนี้ (รวมถึง Morgan Stanley และ ASML) ในขณะที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ: US100: +0.55%, EU50: +0.4%
- ตามคำกล่าวของ Jerome Powell การชะลอตัวอย่างรุนแรงของการจ้างงานเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน ประธาน Fed เน้นย้ำถึงความมั่นคงโดยรวมของเศรษฐกิจอเมริกา และระบุว่าการเข้าถึงข้อมูลของ Fed ทำให้สามารถดำเนินนโยบายการเงินได้แม้ในกรณีที่รัฐบาลปิดทำการ
- Donald Trump ระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการที่จีนปฏิเสธการซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเป็น “การกระทำที่เป็นศัตรูทางเศรษฐกิจ” เขาประกาศมาตรการตอบโต้ รวมถึงการจำกัดการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชจากจีน
- ความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายของ Powell กำลังผลักดันการปรับตัวขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้ว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-จีนยังคงจำกัดความเชื่อมั่น ผลตอบแทนสูงสุดพบในดัชนีญี่ปุ่นและจีน (JP225: +1.6%, CHN.cash: +0.9%, HK.cash: +0.75%)
- ราคาผู้บริโภคในจีนลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนกันยายนแบบรายเดือน (-0.3% m/m, Bloomberg consensus: -0.2%, ก่อนหน้า: -0.4%) ในขณะที่การหดตัวของ PPI ชะลอตัวตามคาด (-2.9% y/y, ก่อนหน้า: -3.6%) การลดลงของราคาที่มากที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มที่ผันผวนที่สุด ได้แก่ อาหารและพลังงาน ซึ่งชดเชยการเพิ่มขึ้นของเครื่องประดับและสินค้าอื่น ๆ แรงกดดันเงินฝืดสะท้อนถึงความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนตัว การผลิตเกิน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน core CPI เพิ่มขึ้น 1% สูงที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024 ทำให้โทนเงินฝืดโดยรวมอ่อนลง
- ดัชนีดอลลาร์ลดลงเป็นวันติดต่อกันครั้งที่สอง (USDIDX: -0.2%) ลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (USDINR, USDTHB: -0.5%), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: +0.44%) และเยน (USDJPY: -0.4%) AUD เป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าที่สุดท่ามกลางความเสี่ยงกลับมา EURUSD เพิ่มขึ้น 0.15% เป็น 1.1625
- สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงปรับตัวลดลง: น้ำมัน -0.1%, WTI -0.7%, ก๊าซธรรมชาติ -1.1%
- ทองคำเพิ่มอีก 1.1% ไปที่ 4,190 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทำลายสถิติสูงสุดอีกครั้ง สินค้าโลหะมีค่าอื่นที่ปรับตัวขึ้น ได้แก่ เงิน +1.4% เป็น 52.20 ดอลลาร์, แพลตตินัม +1.5%, และพัลลาเดียม +0.5%
- ความเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิทัลยังคงผสมกัน: Bitcoin ลดลง 0.6% อยู่ที่ 112,620 ดอลลาร์, Ethereum ลดลง 0.3% อยู่ที่ 4,110 ดอลลาร์ ขณะที่ Solana เพิ่มขึ้น 1.6%
