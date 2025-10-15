ข่าวเด่น: EUR/USD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนปรับขึ้นตามคาด 🇫🇷 🇪🇸

- อัตราเงินเฟ้อ HICP ของฝรั่งเศสและสเปนเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
เวลา 07:45 น. BST — ฝรั่งเศส เผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน:
-
HICP: จริง 1.1% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.8% YoY
-
HICP: จริง -1.1% MoM (ตามคาด), ก่อนหน้า -1.1% MoM
-
CPI: จริง 1.2% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.9% YoY
-
CPI: จริง -1.0% MoM (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.4% MoM
เวลา 08:00 น. BST — สเปน เผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน:
-
HICP: จริง 3.0% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 2.7% YoY
-
HICP: จริง 0.2% MoM (สูงกว่าคาด 0.1%), ก่อนหน้า 0.0% MoM
-
CPI: จริง 3.0% YoY (สูงกว่าคาด 2.9%), ก่อนหน้า 2.7% YoY
-
CPI: จริง -0.3% MoM (ดีกว่าคาด -0.4%), ก่อนหน้า 0.0% MoM
-
Core CPI: จริง 2.4% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 2.4% YoY
หลังการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อจากสองประเทศหลักในยูโรโซน ค่าเงิน EUR/USD ชะลอการปรับขึ้นชั่วคราว แต่ แนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมยังคงหนุนแรงซื้อยูโรในวันนี้
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์