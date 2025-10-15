อ่านเพิ่มเติม
15:31 · 15 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: EUR/USD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนปรับขึ้นตามคาด 🇫🇷 🇪🇸

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
FRA40
ดัชนี
-
-
SPA35
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • อัตราเงินเฟ้อ HICP ของฝรั่งเศสและสเปนเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้

เวลา 07:45 น. BST — ฝรั่งเศส เผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน:

  • HICP: จริง 1.1% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.8% YoY

  • HICP: จริง -1.1% MoM (ตามคาด), ก่อนหน้า -1.1% MoM

  • CPI: จริง 1.2% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.9% YoY

  • CPI: จริง -1.0% MoM (ตามคาด), ก่อนหน้า 0.4% MoM

เวลา 08:00 น. BST — สเปน เผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน:

  • HICP: จริง 3.0% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 2.7% YoY

  • HICP: จริง 0.2% MoM (สูงกว่าคาด 0.1%), ก่อนหน้า 0.0% MoM

  • CPI: จริง 3.0% YoY (สูงกว่าคาด 2.9%), ก่อนหน้า 2.7% YoY

  • CPI: จริง -0.3% MoM (ดีกว่าคาด -0.4%), ก่อนหน้า 0.0% MoM

  • Core CPI: จริง 2.4% YoY (ตามคาด), ก่อนหน้า 2.4% YoY

หลังการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อจากสองประเทศหลักในยูโรโซน ค่าเงิน EUR/USD ชะลอการปรับขึ้นชั่วคราว แต่ แนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมยังคงหนุนแรงซื้อยูโรในวันนี้

 

 

17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก