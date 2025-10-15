อ่านเพิ่มเติม
15:33 · 15 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อในยุโรป คำแถลงจากเฟด และผลประกอบการธนาคารเพิ่มเติม

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • เงินเฟ้อในยุโรปและยอดขายภาคอุตสาหกรรมของแคนาดา
  • ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟด Waller และ Bostic
  • รายงานผลประกอบการจาก Morgan Stanley และ Bank of America

นอกจากรายงานเงินเฟ้อบางประเทศแล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ยังถูกบดบังด้วย ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ ที่เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้

นอกเหนือจากข้อมูล CPI/HICP ของฝรั่งเศสและสเปน ยังมี ข้อมูลเงินเฟ้อของโปแลนด์ ที่จะประกาศในวันนี้ โดยคาดว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่า 3% สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางโปแลนด์ (2.5% ± 1%) ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนยูโรอาจได้รับอิทธิพลจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน แม้ว่าข้อมูลจากประเทศหลัก เช่น เยอรมนี จะถูกเผยแพร่ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน

ข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก นักลงทุนจะจับตา ข้อมูลยอดขายส่งและยอดขายอุตสาหกรรมของแคนาดา รวมถึง คำแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย โดยเฉพาะ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Waller) ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นหนึ่งในผู้สืบตำแหน่งประธานเฟดต่อจากเจอโรม พาวเวลล์

ในส่วนของผลประกอบการวันนี้จะมีการรายงานจาก Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories และบริษัทอื่น ๆ

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2025

05:30 BST | ญี่ปุ่น – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)

  • ผลผลิตอุตสาหกรรม: -1.5% MoM (คาด -1.2%)

  • การใช้กำลังการผลิต: -2.3% MoM (ก่อนหน้า -1.1%)

07:45 BST | ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)

  • HICP YoY: 1.1% (ตามคาด)

  • HICP MoM: -1.1% (ตามคาด)

  • CPI YoY: 1.2% (ตามคาด)

  • CPI MoM: -1.0% (ตามคาด)

08:00 BST | สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)

  • HICP YoY: 3.0% (ตามคาด)

  • Core CPI YoY: 2.4% (ตามคาด)

  • CPI YoY: 3.0% (สูงกว่าคาด 2.9%)

  • CPI MoM: -0.3% (ดีกว่าคาด -0.4%)

  • HICP MoM: 0.2% (สูงกว่าคาด 0.1%)

08:40 BST | ยูโรโซน – ถ้อยแถลงของรองประธาน ECB เด กินดอส (de Guindos)
09:00 BST | สหราชอาณาจักร – ถ้อยแถลงของสมาชิก MPC แรมส์เดน (Ramsden)
09:00 BST | เยอรมนี – ถ้อยแถลงของรองประธานบุนเดสบังก์ บุค (Buch)

09:00 BST | โปแลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)

  • CPI YoY: คาด 2.9% (ก่อนหน้า 2.9%)

  • CPI MoM: คาด 0.0% (ก่อนหน้า 0.0%)

10:00 BST | ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)

  • คาด MoM -1.6% (ก่อนหน้า +0.3%)

  • ก่อนหน้า YoY +1.8%

12:00 BST | จีน – ปริมาณเงิน M2 และสินเชื่อใหม่ (ก.ย.)

  • สินเชื่อใหม่: คาด 1.46 ล้านล้านหยวน (ก่อนหน้า 590,000 ล้านหยวน)

13:30 BST | แคนาดา – ยอดขายส่งและยอดขายภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)

  • ยอดขายส่ง: คาด -1.3% MoM (ก่อนหน้า +1.2%)

  • ยอดขายอุตสาหกรรม: คาด -1.5% MoM (ก่อนหน้า +2.5%)

13:30 BST | สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิตนิวยอร์ก (ต.ค.)

  • คาด -1.8 (ก่อนหน้า -8.7)

17:10 BST | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC ราฟาเอล บอสติก (Bostic)
18:00 BST | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของสมาชิกบอร์ดเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Waller)
19:00 BST | ยูโรโซน – ถ้อยแถลงของรองประธาน ECB เด กินดอส (de Guindos)
19:00 BST | สหรัฐฯ – รายงาน Beige Book
21:30 BST | สหรัฐฯ – รายงานน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (EIA)
22:50 BST | ออสเตรเลีย – ถ้อยแถลงของรองผู้ว่าการ RBA เคนท์ (Kent)

 

