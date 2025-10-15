ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อในยุโรป คำแถลงจากเฟด และผลประกอบการธนาคารเพิ่มเติม

- เงินเฟ้อในยุโรปและยอดขายภาคอุตสาหกรรมของแคนาดา
- ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟด Waller และ Bostic
- รายงานผลประกอบการจาก Morgan Stanley และ Bank of America
นอกจากรายงานเงินเฟ้อบางประเทศแล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ยังถูกบดบังด้วย ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทใหญ่ ที่เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้
นอกเหนือจากข้อมูล CPI/HICP ของฝรั่งเศสและสเปน ยังมี ข้อมูลเงินเฟ้อของโปแลนด์ ที่จะประกาศในวันนี้ โดยคาดว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่า 3% สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางโปแลนด์ (2.5% ± 1%) ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนยูโรอาจได้รับอิทธิพลจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน แม้ว่าข้อมูลจากประเทศหลัก เช่น เยอรมนี จะถูกเผยแพร่ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
ข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก นักลงทุนจะจับตา ข้อมูลยอดขายส่งและยอดขายอุตสาหกรรมของแคนาดา รวมถึง คำแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย โดยเฉพาะ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Waller) ซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นหนึ่งในผู้สืบตำแหน่งประธานเฟดต่อจากเจอโรม พาวเวลล์
ในส่วนของผลประกอบการวันนี้จะมีการรายงานจาก Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories และบริษัทอื่น ๆ
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2025
05:30 BST | ญี่ปุ่น – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)
-
ผลผลิตอุตสาหกรรม: -1.5% MoM (คาด -1.2%)
-
การใช้กำลังการผลิต: -2.3% MoM (ก่อนหน้า -1.1%)
07:45 BST | ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)
-
HICP YoY: 1.1% (ตามคาด)
-
HICP MoM: -1.1% (ตามคาด)
-
CPI YoY: 1.2% (ตามคาด)
-
CPI MoM: -1.0% (ตามคาด)
08:00 BST | สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)
-
HICP YoY: 3.0% (ตามคาด)
-
Core CPI YoY: 2.4% (ตามคาด)
-
CPI YoY: 3.0% (สูงกว่าคาด 2.9%)
-
CPI MoM: -0.3% (ดีกว่าคาด -0.4%)
-
HICP MoM: 0.2% (สูงกว่าคาด 0.1%)
08:40 BST | ยูโรโซน – ถ้อยแถลงของรองประธาน ECB เด กินดอส (de Guindos)
09:00 BST | สหราชอาณาจักร – ถ้อยแถลงของสมาชิก MPC แรมส์เดน (Ramsden)
09:00 BST | เยอรมนี – ถ้อยแถลงของรองประธานบุนเดสบังก์ บุค (Buch)
09:00 BST | โปแลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อ (ก.ย.)
-
CPI YoY: คาด 2.9% (ก่อนหน้า 2.9%)
-
CPI MoM: คาด 0.0% (ก่อนหน้า 0.0%)
10:00 BST | ยูโรโซน – การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)
-
คาด MoM -1.6% (ก่อนหน้า +0.3%)
-
ก่อนหน้า YoY +1.8%
12:00 BST | จีน – ปริมาณเงิน M2 และสินเชื่อใหม่ (ก.ย.)
-
สินเชื่อใหม่: คาด 1.46 ล้านล้านหยวน (ก่อนหน้า 590,000 ล้านหยวน)
13:30 BST | แคนาดา – ยอดขายส่งและยอดขายภาคอุตสาหกรรม (ส.ค.)
-
ยอดขายส่ง: คาด -1.3% MoM (ก่อนหน้า +1.2%)
-
ยอดขายอุตสาหกรรม: คาด -1.5% MoM (ก่อนหน้า +2.5%)
13:30 BST | สหรัฐฯ – ดัชนีภาคการผลิตนิวยอร์ก (ต.ค.)
-
คาด -1.8 (ก่อนหน้า -8.7)
17:10 BST | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC ราฟาเอล บอสติก (Bostic)
18:00 BST | สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของสมาชิกบอร์ดเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Waller)
19:00 BST | ยูโรโซน – ถ้อยแถลงของรองประธาน ECB เด กินดอส (de Guindos)
19:00 BST | สหรัฐฯ – รายงาน Beige Book
21:30 BST | สหรัฐฯ – รายงานน้ำมันดิบรายสัปดาห์ (EIA)
22:50 BST | ออสเตรเลีย – ถ้อยแถลงของรองผู้ว่าการ RBA เคนท์ (Kent)
