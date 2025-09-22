อ่านเพิ่มเติม

🔝 ราคาซิลเวอร์พุ่งกว่า +2%

08:31 22 กันยายน 2025

ซิลเวอร์มีแนวโน้มปิดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 หลังคาดการณ์การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ราคาซิลเวอร์แตะระดับสูงสุดรายวันนับตั้งแต่ปี 2011 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานเล็กน้อย ซึ่งถูกขยายผลจากการตัดสินใจนโยบายของ Federal Reserve ที่ตีความได้ยาก

วันนี้ Neel Kashkari สมาชิกเฟด ระบุว่าเขาสนับสนุนการลดดอกเบี้ยล่าสุดและคาดว่าจะมีการลดเพิ่มเติมอีกสองครั้งในปีนี้ แม้ Kashkari จะไม่ได้เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์โหวตในปีนี้ แต่จะเข้ามาเป็นสมาชิกโหวตในปี 2026 เขายังระบุว่าการลดดอกเบี้ย 50 basis points เหมาะสมเพื่อปรับให้อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับเป็นกลาง

จากมุมมองปัจจัยพื้นฐาน ซิลเวอร์ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องหลายปี ในปี 2025 ขาดดุลอาจเกิน 200 ล้านออนซ์ นับเป็นปีที่แปดติดต่อกันที่เกิดภาวะขาดแคลน แม้ว่าการรีไซเคิลซิลเวอร์จะสูง แต่ความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม ปัจจุบันซิลเวอร์ถูกใช้เป็นหลักใน เซลล์แสงอาทิตย์, ยานยนต์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 5G

แรงหนุนราคาทองคำก็ช่วยกระตุ้นราคาซิลเวอร์ด้วย ทองคำถูกซื้อโดยนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงหน่วยงานอย่าง ธนาคารกลาง ในขณะที่ซิลเวอร์ซึ่งราคาย่อมเยากว่า จึงเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนรายย่อยนิยม

อัตราส่วนทองคำต่อซิลเวอร์ (gold-to-silver ratio) ปัจจุบันลดลงเหลือ 86 เทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 82 หากราคาทองคำกลับขึ้นไปที่ $3,700–$3,800/ออนซ์ การลดอัตราส่วนทองคำต่อซิลเวอร์ไปที่ 82 จะทำให้ซิลเวอร์มีมูลค่า $45–$46/ออนซ์ แม้จะไม่ใช่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ใกล้เคียงมาก

 
Today, there is a potential for silver to post its highest close since 2011. Today's gains are the largest in nominal terms since September 1. If silver were to reverse and correct, key support levels would be around $41.5 and $40 per ounce. Potential targets for silver are $43 and subsequently $45 per ounce. Source: xStation5
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก