🔝 ราคาซิลเวอร์พุ่งกว่า +2%

ซิลเวอร์มีแนวโน้มปิดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 หลังคาดการณ์การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ราคาซิลเวอร์แตะระดับสูงสุดรายวันนับตั้งแต่ปี 2011 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานเล็กน้อย ซึ่งถูกขยายผลจากการตัดสินใจนโยบายของ Federal Reserve ที่ตีความได้ยาก
วันนี้ Neel Kashkari สมาชิกเฟด ระบุว่าเขาสนับสนุนการลดดอกเบี้ยล่าสุดและคาดว่าจะมีการลดเพิ่มเติมอีกสองครั้งในปีนี้ แม้ Kashkari จะไม่ได้เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์โหวตในปีนี้ แต่จะเข้ามาเป็นสมาชิกโหวตในปี 2026 เขายังระบุว่าการลดดอกเบี้ย 50 basis points เหมาะสมเพื่อปรับให้อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับเป็นกลาง
จากมุมมองปัจจัยพื้นฐาน ซิลเวอร์ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องหลายปี ในปี 2025 ขาดดุลอาจเกิน 200 ล้านออนซ์ นับเป็นปีที่แปดติดต่อกันที่เกิดภาวะขาดแคลน แม้ว่าการรีไซเคิลซิลเวอร์จะสูง แต่ความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม ปัจจุบันซิลเวอร์ถูกใช้เป็นหลักใน เซลล์แสงอาทิตย์, ยานยนต์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี 5G
แรงหนุนราคาทองคำก็ช่วยกระตุ้นราคาซิลเวอร์ด้วย ทองคำถูกซื้อโดยนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงหน่วยงานอย่าง ธนาคารกลาง ในขณะที่ซิลเวอร์ซึ่งราคาย่อมเยากว่า จึงเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนรายย่อยนิยม
อัตราส่วนทองคำต่อซิลเวอร์ (gold-to-silver ratio) ปัจจุบันลดลงเหลือ 86 เทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 82 หากราคาทองคำกลับขึ้นไปที่ $3,700–$3,800/ออนซ์ การลดอัตราส่วนทองคำต่อซิลเวอร์ไปที่ 82 จะทำให้ซิลเวอร์มีมูลค่า $45–$46/ออนซ์ แม้จะไม่ใช่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ใกล้เคียงมาก