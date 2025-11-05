อ่านเพิ่มเติม
09:12 · 5 พฤศจิกายน 2025

ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดัน! ↘️

ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี กำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยหลัก

1️⃣ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
ความไม่แน่นอนเหล่านี้จำกัดความเต็มใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง Fed ยังไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่แน่นอน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเพิ่มความระมัดระวัง ทำให้ลดการลงทุนในสินทรัพย์ผันผวนสูง รวมถึงคริปโต
ผลลัพธ์คือราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรง Bitcoin ลดลง 5% อยู่ที่ประมาณ 101,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ลดลงมากกว่า 5.7% อยู่ที่ราว 3,377 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงสะท้อนถึงอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ต่อตลาดอย่างชัดเจน

2️⃣ เลเวอเรจสูงและการปิดสถานะอย่างรวดเร็ว
การทำลายแนวรับสำคัญกระตุ้นคำสั่งขายอัตโนมัติ ทำให้การปรับฐานลึกขึ้นและเกิด เอฟเฟกต์โดมิโนของการปิดสถานะ ปรากฏการณ์นี้ชัดเจนในตลาดที่ผันผวนสูง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ราคาปรับตัวอย่างรุนแรงภายในเวลาสั้น

3️⃣ เงินทุนไหลออกจาก ETF และความสนใจของสถาบันจำกัด
กองทุนลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมีการถอนเงินออกอย่างต่อเนื่อง การไหลเข้าของนักลงทุนใหม่และกิจกรรมของผู้เล่นรายใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง การสนับสนุนจากสถาบันลดลง ทำให้ตลาดอ่อนไหวต่อความผันผวนระยะสั้นและการปรับฐานฉับพลัน

4️⃣ ความเชื่อมั่นและปัจจัยทางเทคนิค
ดัชนีความเชื่อมั่น เช่น Fear and Greed Index แสดงให้เห็นถึงความกลัวและความระมัดระวังสูงของนักลงทุน จากมุมมองทางเทคนิค การทำลายแนวรับสำคัญ, แท่งเทียนอ่อนแอ และสภาพสภาพคล่องที่ลดลง เพิ่มความเสี่ยงของการปรับตัวลงต่อเนื่อง

💡 สรุป: ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, ปัจจัยทางเทคนิค และจิตวิทยาของตลาด รวมกันสร้างแรงกดดันต่อราคา ทำให้ตลาดคริปโตมีความอ่อนแอและความผันผวนสูงขึ้น

 

Source: xStation5

