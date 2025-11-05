ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
5 พฤศจิกายน 2025

ประเด็นหลัก
  • Global markets slide: U.S. and European stocks fall, tech and small caps hit hardest amid rising volatility.
  • Risk assets under pressure: Bitcoin drops ~5.5%, Ethereum -8%; gold and silver retreat, oil slightly lower.

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการด้วยการปรับตัวลดลงชัดเจน

  • Dow Jones: -0.6%

  • S&P 500: -1.11%

  • Nasdaq: -1.80%

ความเสียหายชัดเจนโดยเฉพาะในหุ้น เทคโนโลยี และ หุ้นขนาดเล็ก ท่ามกลาง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และ ความระมัดระวังสูงของนักลงทุน

สาเหตุหนึ่งคือ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อมานานที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงชัดเจนระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ส่งผลให้ รายงานเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับยังไม่ถูกเผยแพร่ รวมถึง รายงาน JOLTS ในวันนี้

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังดำเนินต่อ โดยวันนี้คาดว่า AMD และ Arista Networks จะเปิดเผยผลประกอบการ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยียังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่

ตลาดยุโรป

ตลาดยุโรปก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ดัชนีหลักหลายตัวได้รับผลกระทบ

  • STOXX 50: -0.26%

  • DAX (เยอรมนี): -0.77%

  • CAC 40 (ฝรั่งเศส): -0.52%

  • IBEX 35 (สเปน): -0.09%

ตลาดเงินและทองคำ

  • EUR/USD: -0.32% (ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบดอลลาร์)

  • GBP/USD: -0.86% (ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงมากกว่า)

  • ทองคำ: ลดลงเกือบ 1.5% อยู่ต่ำกว่า $3,950/ออนซ์

  • เงิน: ร่วงกว่า 1%

ตลาดพลังงาน

  • น้ำมันดิบ Brent: ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ $65.50/บาร์เรล

  • ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ: เพิ่มขึ้นกว่า 3%

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดันอย่างมาก

  • Bitcoin: ลดลงเกือบ 5.5% อยู่ราว $100,000

  • Ethereum: ร่วงมากกว่า 8% ต่ำกว่า $3,300

 

