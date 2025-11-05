- Global markets slide: U.S. and European stocks fall, tech and small caps hit hardest amid rising volatility.
- Risk assets under pressure: Bitcoin drops ~5.5%, Ethereum -8%; gold and silver retreat, oil slightly lower.
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการด้วยการปรับตัวลดลงชัดเจน
-
Dow Jones: -0.6%
-
S&P 500: -1.11%
-
Nasdaq: -1.80%
ความเสียหายชัดเจนโดยเฉพาะในหุ้น เทคโนโลยี และ หุ้นขนาดเล็ก ท่ามกลาง ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น และ ความระมัดระวังสูงของนักลงทุน
สาเหตุหนึ่งคือ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อมานานที่สุดในประวัติศาสตร์ ขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงชัดเจนระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ส่งผลให้ รายงานเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับยังไม่ถูกเผยแพร่ รวมถึง รายงาน JOLTS ในวันนี้
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังดำเนินต่อ โดยวันนี้คาดว่า AMD และ Arista Networks จะเปิดเผยผลประกอบการ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยียังแข็งแกร่งอยู่หรือไม่
ตลาดยุโรป
ตลาดยุโรปก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ดัชนีหลักหลายตัวได้รับผลกระทบ
-
STOXX 50: -0.26%
-
DAX (เยอรมนี): -0.77%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส): -0.52%
-
IBEX 35 (สเปน): -0.09%
ตลาดเงินและทองคำ
-
EUR/USD: -0.32% (ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบดอลลาร์)
-
GBP/USD: -0.86% (ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงมากกว่า)
-
ทองคำ: ลดลงเกือบ 1.5% อยู่ต่ำกว่า $3,950/ออนซ์
-
เงิน: ร่วงกว่า 1%
ตลาดพลังงาน
-
น้ำมันดิบ Brent: ลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ $65.50/บาร์เรล
-
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ: เพิ่มขึ้นกว่า 3%
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
ตลาดคริปโตเผชิญแรงกดดันอย่างมาก
-
Bitcoin: ลดลงเกือบ 5.5% อยู่ราว $100,000
-
Ethereum: ร่วงมากกว่า 8% ต่ำกว่า $3,300
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉