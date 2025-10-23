⏫ ราคาน้ำมันพุ่ง 2% หลังรัสเซียคว่ำบาตร

- สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบครอบคลุมต่อ Rosneft และ Lukoil สองบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็น การเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญของทรัมป์ โดยมีเป้าหมายบังคับให้เกิดการหยุดยิงในยูเครน
- สหรัฐฯ ใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบครอบคลุมต่อ Rosneft และ Lukoil สองบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็น การเปลี่ยนนโยบายครั้งสำคัญของทรัมป์ โดยมีเป้าหมายบังคับให้เกิดการหยุดยิงในยูเครน
- มาตรการคว่ำบาตรนี้รวมถึง การอายัดทรัพย์สินและห้ามทำธุรกรรม (มีช่วงเปลี่ยนผ่านจนถึง 21 พฤศจิกายน 2025) โดยมุ่งจำกัด การส่งออกน้ำมันไปยังอินเดียและจีน ซึ่งเป็นผู้รับซื้อส่วนใหญ่ของรัสเซีย
- ผลกระทบต่อตลาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น 2% แต่ตลาดยังคงเผชิญกับ อุปทานเกินอย่างมีนัยสำคัญ (ประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน) นักวิเคราะห์ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรนี้อาจช่วย ลดภาวะอุปทานเกินในปีหน้า
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม รัฐบาลสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Rosneft และ Lukoil ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของรัสเซีย นับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญครั้งแรกต่อภาคพลังงานรัสเซียตั้งแต่ทรัมป์กลับเข้าทำเนียบขาว โดยถือเป็นการเปลี่ยนท่าที 180 องศา จากความเห็นก่อนหน้านี้ที่ทรัมป์เคยแสดงความพอใจกับการเจรจากับปูตินและเรียกร้องให้ยูเครนยอมถอยจากบางพื้นที่ ปัจจุบันสหรัฐฯ ต้องการกดดันรัสเซียให้ยุติความขัดแย้ง ขณะที่ประธานาธิบดียูเครน Zelensky ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการหยุดยิง แต่ยังไม่มีการยอมมอบพื้นที่ใด ๆ
สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทรัสเซีย:
-
Executive Order 14024 - บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายของรัสเซีย
-
การอายัดทรัพย์สิน - ทรัพย์สินของบริษัททั้งสองในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสัญชาติอเมริกันถูกอายัด
-
การห้ามทำธุรกรรม - บุคคลและบริษัทสัญชาติอเมริกันห้ามทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร
-
กฎ 50% - บริษัทใดที่ Rosneft หรือ Lukoil ถือหุ้นควบคุม ≥50% จะอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรโดยอัตโนมัติ
-
บริษัทลูก 34 แห่ง - รวมถึง Sibneftegaz, Bashneft-Dobicha, Lukoil-Perm, Lukoil-Kaliningradmorneft, RN-Yuganskneftegaz และ RITEK
การคว่ำบาตรทางอ้อม
- ธนาคารต่างประเทศที่ทำธุรกรรมสำคัญกับ Rosneft หรือ Lukoil อาจตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทางอ้อม
- สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ซึ่งประมวลผลธุรกรรมกับบริษัทรัสเซีย จะสูญเสียการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ หากให้บริการแก่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
- เป้าหมายคือการจำกัดการนำเข้าน้ำมันรัสเซียโดยประเทศที่สาม—โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งในครึ่งแรกของปี 2568 ทั้งสองประเทศนำเข้าน้ำมันจากบริษัททั้งสองรวมกันประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent เตือนถึงมาตรการเพิ่มเติมและเรียกร้องความร่วมมือจากพันธมิตร ขณะที่สหภาพยุโรปกำลังบังคับใช้แพ็กเกจคว่ำบาตรเพิ่มเติม โดยระบุว่าจะงดนำเข้าก๊าซ LNG ของรัสเซียตั้งแต่ปี 2570
- ทรัมป์ประกาศการสนทนากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันรัสเซีย
- ธุรกรรมกับ Lukoil และ Rosneft จะได้รับอนุญาตจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
- ระยะเวลาผ่อนผันนี้มีไว้เพื่อให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวเข้ากับข้อกำหนดใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:
-
ราคาน้ำมัน ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่วันมานี้ สัปดาห์นี้ราคาพุ่งขึ้นกว่า 5%
-
ปริมาณส่งออก: Rosneft และ Lukoil ครองเกือบครึ่งหนึ่งของการส่งออกน้ำมันรัสเซีย ประมาณ 3.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
-
รายได้งบประมาณ: ภาคน้ำมันและก๊าซรัสเซียคิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้งบประมาณรัฐบาลกลางรัสเซีย
-
อินเดีย : ผู้ซื้อรายใหญ่ของน้ำมันรัสเซียทางทะเล ได้เริ่มทบทวนสัญญา โรงกลั่นของรัฐอาจถูกบังคับให้ถอนตัวจากการซื้อน้ำมันรัสเซีย
-
จีน : นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียประมาณ 20% ของปริมาณทั้งหมด (ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน) โรงกลั่นในมณฑลซานตงและ CNPC มีความเสี่ยงสูง
บริบททางภูมิรัฐศาสตร์
- มาตรการคว่ำบาตรถูกประกาศในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่การประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินในฮังการีถูกยกเลิก
- ทรัมป์ระบุว่า เขา “รอมานานแล้ว” และไม่ต้องการให้มี “การประชุมที่เสียเปล่า” หากไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพ
- ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่ำบาตรฉบับที่ 19 ซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากรัสเซียตั้งแต่ปี 2570 และการจำกัดการดำเนินกิจกรรมของเรือ 117 ลำ จากกองเรือเงา
พื้นฐานตลาดน้ำมัน:
ปัจจุบันตลาดน้ำมันอยู่ในภาวะอุปทานเกินเกือบ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd)
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประเมินว่าตลาดมีอุปทานเกิน 4 ล้าน bpd แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากอินเดียและจีนเป็นผู้ซื้อหลักน้ำมันรัสเซีย การคว่ำบาตรอาจทำให้ปริมาณน้ำมันที่พร้อมจำหน่ายในตลาดลดลง 2-4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd)
มุมมองทางเทคนิค:
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นกว่า 2% ในวันนี้ กำลังทดสอบ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน แรงขาขึ้นอาจผลักดันราคาขึ้นไปใกล้ $62 ต่อบาร์เรล ซึ่งตรงกับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อย่างไรก็ตาม ราคาน่าจะไม่สามารถผ่านโซน $63-65 ต่อบาร์เรล ได้ง่าย เนื่องจากมี แนวโน้มขาลง (downtrend line) และ ช่วงการพักตัวก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นแนวต้านสำคัญ
หากมาตรการคว่ำบาตรในปัจจุบันกลายเป็นเพียง “เสือกระดาษ” (เช่น มีการรับรองเพิ่มเติมจากปูติน ยกเลิกคว่ำบาตร หรือรัสเซียยังส่งออกน้ำมันต่อไปอย่างกว้างขวาง) ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลงไปยังบริเวณ $57 ต่อบาร์เรล และอาจทรงตัวต่ำกว่า $55 ต่อบาร์เรล ในปีหน้า
