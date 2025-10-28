⏬ทองคำร่วงหนักอีก 2%

- ทองคำปรับตัวลดลงหนัก: ราคาทองคำร่วงมากกว่า 2% และทดสอบระดับ 3,900 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยการปรับตัวลดลงในรอบ 7 วันนี้เกิน 11% และสูงกว่าการปรับฐานในช่วงเมษายน/พฤษภาคม
- การไหลออกของ ETF จำนวนมาก: การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนจากการทำกำไรอย่างหนัก รวมถึงการไหลออกครั้งใหญ่ที่สุดในวันเดียวของ GLD ETF นับตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งนับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีการไหลออก
- ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: การขายทำกำไรเกิดจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้น และการขายล่วงหน้าก่อนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยขนาดของการปรับฐานในปัจจุบันสูงกว่าการปรับฐานในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของปีนี้ ระดับการปรับตัวลดลงปัจจุบันใกล้เคียงกับการลดลงในปี 2022 แม้ว่าการปรับตัวลดลงในครั้งนั้นจะยืดเยื้อเป็นหลายเดือน แต่การขายทำกำไรครั้งนี้กลับเกิดขึ้นเพียง 7 วันเท่านั้น
การขาดทุนตั้งแต่เริ่มการปรับฐานเกิน 11% แล้ว ขณะที่กำไรที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมลดลงอย่างรุนแรงจาก 13% เหลือเพียง 1.5% ซึ่งหมายความว่าเดือนตุลาคมอาจกลายเป็นเดือนขาดทุนครั้งแรกตั้งแต่กรกฎาคม หากการปรับฐานขยายตัวไปถึงระดับ 3,857 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นอกจากนี้ การขายทำกำไรในเดือนกรกฎาคมถือว่าน้อยมาก เพียงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ การปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากกว่าคือช่วงพฤศจิกายน–ธันวาคม 2024 เมื่อทองคำปรับฐานสะสมมากกว่า 4%
การขายทำกำไรในตลาดทองคำเกิดจากความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้นและการทำกำไร นักลงทุน COMEX ล่าสุดได้ปรับเพิ่มมาร์จิ้นที่ต้องถือครองตำแหน่งประมาณ 5% สำหรับทองคำและ 8% สำหรับเงินโลหะ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงตลาดฟิวเจอร์สในญี่ปุ่นและอินเดียด้วยเช่นกัน
ชัดเจนว่านักลงทุนที่ถือครองตำแหน่งใน ETF ก็เริ่มทำกำไรเช่นกัน หากพิจารณาทุกกองทุน พบว่า ETF ขายทองคำเร็วที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนและพฤษภาคม ขณะเดียวกัน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดของโลก SDPR Gold Shares (GLD.US) ของสหรัฐฯ มีการไหลออกรายวันมากที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการไหลออกรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี และ GLD กำลังเผชิญกับการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่สี่แล้ว
ราคาทองคำปรับตัวลดลงชั่วคราวต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันนี้ หลุดระดับ Fibonacci Retracement 38.2% และกำลังเข้าใกล้แนวรับที่ระดับ 50.0% ของแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ครั้งก่อน ขนาดของการปรับฐานครั้งนี้สูงกว่าที่เห็นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม
หากพิจารณาการปรับตัวลดลงของราคาบนชาร์ตรายเดือน เราอาจเห็นการเกิด ‘ไส้เทียน’ ขนาดใหญ่บนแท่งเทียนรายเดือนของเดือนตุลาคม โดยก่อนหน้านี้ไส้เทียนขนาดใหญ่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่ช่วงการปรับตัวแบบ Sideways หลายเดือน
Source: xStation5
